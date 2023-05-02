Фокус Чубайса: Какое отношение к пропавшим у "Роснано" 12 млрд могут иметь владельцы авиакомпании S7 Корпорации "Роснано" в суде удалось взыскать только 700 тысяч рублей с фирмы-оператора скандального стартапа "планшет Чубайса", где пропало 12 бюджетных миллиардов. Часть денег из оператора вывели, когда его совладельцем стала семья российских миллиардеров Филёвых. 1 мая, 23:40 Сооснователь S7 Airlines Владислав Филёв и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Юрий Машков, Станислав Красильников

За что судилась госкорпорация "Роснано"

Арбитражный суд Москвы поставил точку в судебной тяжбе госкорпорации "Роснано" против российского филиала Plastic Logic — международной IT-компании с британскими корнями, которая, получив свыше десятка миллиардов госрублей, должна была выпустить электронные учебники и обеспечить ими отечественные школы, но так и не сделала это.

Истец в лице "Роснано" требовал вернуть ранее выданный заём в... 700 тысяч рублей. Это сотые доли процента от вложенных бюджетных средств. Фемида удовлетворила иск, ответчик не возражал. Эксперты, мягко говоря, удивились:

— Получается, погашено будет порядка 0,005% долга, — иронизировал в своём блоге директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

Решение суда по делу "Роснано" против "Пластик лоджик". Фото © kad.arbitr.ru

Многострадальный планшет Чубайса

Эта история началась летом 2011 года, когда глава "Роснано" Анатолий Чубайс показал президенту России чудо-планшет, призванный заменить печатную учебную литературу в школах. Пластиковый, гнётся, скручивается, не жрёт батарею, в памяти вся школьная программа. Новая разработка должна была облегчить портфели учеников и сэкономить деньги их родителям. Цена нанокниги для конечных потребителей составила бы 12 тысяч рублей, но зато не пришлось бы покупать бумажные носители. Гаджет ждали 14 миллионов детей в стране. Пилотная продукция ожидалась уже к 2014 году.

Патентом на технологию обладала британская компания Plastic Logic. В него-то российская госкорпорация и влила первые 230 миллионов долларов. Деньги предназначались для строительства завода в Зеленограде. Однако стоило "Роснано" вложиться, как Plastic Logic вдруг коренным образом сменила стратегию, отказавшись от конвейерного производства.

Гнушийся электронный учебник Анатолия Чубайса Plastic Logic 100, разработанный по заказу "Роснано". Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В 2016 и 2019 годах "Роснано" решалось реанимировать проект и вновь и вновь инвестировало туда деньги (суммы не называлась). Ещё до этих дополнительных вливаний депутаты Госдумы по итогам проверки Счётной палаты просили возбудить уголовное дело против Анатолия Чубайса из-за ситуации с Plastic Logic.

— Выпуск гаджетов реально и не планировался, а целью проекта был вывод денег за рубеж, — предполагала в 2014 году тогдашний первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По её словам, имели место "факты мошенничества при кредитовании".

Счётная палата выяснила, что деньги могли выводиться через ЗАО "Пластик лоджик" — тот самый российский филиал. Под поручительство "Роснано" отечественная структура набрала кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдала их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg. Та в свою очередь приобрела акции кредитора. Таким образом, в Люксембурге осело пять миллиардов, а на счетах российского филиала — 620 миллионов рублей.

Российское ЗАО "Пластик лоджик" учредили в 2010 году. Если судить по базе "СПАРК-Интерфакс", то сейчас там минус 700 миллионов рублей убытка и минус пять миллиардов чистых активов. Первыми директорами были немцы, затем — россияне-роснановцы.

В 2012 году в продажу поступало несколько экспериментальных экземпляров "планшета Чубайса", потребители оставили на них кошмарные отзывы в Сети. Скриншот © Яндекс.Маркет

Какое отношение к Plastic Logic имеет семья владельцев S7 Airlines

Британская компания Plastic Logic до сих пор функционирует. Доступен, но не обновляется её ладно скроенный и вызывающий доверие сайт. Там написано, что "Роснано" является основным акционером, а другими держателями долей называются китайская фирма DKE Displays и американская E Ink. Если же изучить английский реестр юрлиц, где выложены документы Plastic Logic, картина выходит иная.

После того как семья Филёвых, владельцев авиаперевозчика S7 Airlines, стала крупным акционером Plastic Logic, оттуда начали выводиться средства. Фото © gov.uk

Пока в России гремели скандалы вокруг "планшета Чубайса", капитал британской компании Plastic Logic превысил 35 миллионов фунтов стерлингов, или почти четыре миллиарда рублей.

Но в феврале 2022 года крупный пакет акций скандального стартапа вдруг приобрёл и передал старшей дочери Владислав Филёв, владелец авиаперевозчика S7 Airlines. После этого Plastic Logic начала банкротиться, сейчас оттуда активно выводятся деньги якобы на погашение неких долговых обязательств. Куда производятся трансакции и каковы суммы — неизвестно.





Судя по английской базе, сейчас в собственности Филёвых более 25%, но менее 50% акций британской IT-фирмы.

Чем знамениты владельцы S7 Airlines

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания страны, в прошлом году получившая прибыль свыше 34 млрд рублей. 49,93% акций принадлежат сооснователю 59-летнему Владиславу Филёву, по 25,03% — его дочерям, 35-летней Татьяне и 23-летней Марии. Девушки унаследовали доли от матери, Наталии Филёвой, второго сооснователя S7 Airlines. Последняя погибла четыре года назад в авиакатастрофе, когда летела во Франкфурт-на-Майне на бизнесджете.

С начала спецоперации на Украине гендиректора сменились у половины ведущих авиакомпаний России. Минувшей осенью досрочно сложила свои полномочия и глава S7 Airlines Татьяна Филёва. Она покинула родину. Со слов её окружения, у неё были планы по получению образования за рубежом. При этом в качестве акционера авиахолдинга Татьяна Филёва продолжит участвовать в решении стратегических вопросов.

Филёвы считаются одними из самых влиятельных и одновременно закрытых от прессы топ-менеджеров современной России. Глава семейства Владислав родом из Южно-Сахалинска. Пока шла перестройка, служил в Ракетных войсках. После трудился финансовым директором петербургского завода "Металлист". Его жена, сибирячка Наталия, в девяностых работала банкиром.

В 1996-м Владислав и Наталия Филёвы занялись инвестициями. По сведениям деловой прессы, они скупали векселя сибирских компаний и предприятий, находившихся на грани банкротства. Таким образом были приобретены акции авиакомпании "Сибирь". В начале нулевых Филёвы вышли на московский рынок, поглотив "Внуковские авиалинии". Вскоре их бизнес взлетел на второе место по пассажироперевозкам в России.

По мнению некоторых экспертов, серым кардиналом S7 Airlines всегда была Наталия Филёва, а её муж выполнял роль публичного представителя.

Наталия и Владислав Филёвы. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталия Филёва © ТАСС / Михаил Метцель

Согласно британской базе, Филёвы живут в Никосии. Ещё они могли осесть в Цюрихе, где у них есть родственники. А во Франции у Марии Филёвой есть полная тёзка. Судя по этой информации, она была прописана в добротном особняке стоимостью около двух миллионов евро на территории города Барр.

Эльзасский особняк, где была прописана Мария Филёва

В России на Филёвых в разное время была оформлена недвижимость суммарной стоимостью до полутора миллиардов рублей. Незадолго до СВО они жили в хоромах площадью 300 квадратов в элитном ЖК "Петровъ дом" около Большого театра. Ранее занимали апартаменты площадью 200 квадратов в фешенебельном клубном доме возле Третьяковской галереи. У них может быть сразу два домовладения на Рублёвке в престижных посёлках "Николино" и "Ландшафт".

Старшая сестра, Татьяна Филёва, — бенефициар двух отечественных заводов: Вышневолоцкого кирпичного в Тверской области (доход — полмиллиарда в год) и Клинцовского керамического под Брянском (юрлицо только создано).









Кто должен отвечать за провалившийся в "Роснано" проект и пропавшие деньги? 0 Лично Чубайс и руководители "Роснано", одобрившие этот сомнительный проект Фирма-оператор, которая могла вывести все деньги за границу Пусть с этим разбираются силовики и суды

Авторы Егор Пережогин