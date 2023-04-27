Время продажи алкоголя в России в 2023 году

Лайф разобрался, со скольки и до скольки продают алкоголь в Москве и регионах в 2023 году, сколько лет должно быть покупателю и где можно, а где нельзя купить крепкие напитки.

Ограничения на продажу алкоголя

Главные правила розничной продажи алкогольной продукции прописаны в Федеральном законе от 22.11.1995 №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее – № 171-ФЗ ).

Документ в частности определяет, кто может продавать алкогольную продукцию в розницу. Для реализации алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) необходимо получить лицензию на её розничную продажу. В противном случае продавец может быть привлечен к административной и даже уголовной ответственности.

Со скольки лет можно покупать алкогольные напитки

Не менее строг закон и в отношении возраста покупателя алкоголя: он категорически запрещает продажу алкогольных напитков несовершеннолетним. За нарушение этого правила продавца также могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Продавец обязан убедиться в том, что покупатель достиг 18-летнего возраста. Для этого можно потребовать предъявить соответствующий документ, позволяющий это установить: паспорт, водительское удостоверение, военные билет, загранпаспорт или вид на жительство.

Минздрав давно предлагает поднять минимальный возраст покупателя горячительных напитков, ссылаясь на результаты медицинских исследований, которые доказывают, что потребление спиртного небезопасно для нормального развития головного мозга, а он окончательно формируется только к 21 году. Возможное изменение обсуждается законодателями, однако по действующему 171-му федеральному закону от 1995 года, включая все поправки, вступившие в силу в марте, в 2023 году можно свободно покупать спиртное с 18 лет. Исключением не являются и крепкие напитки, такие как водка, виски или самогон.

Современным российским законодательством запрещено продавать спиртные напитки лицам, не достигшим 18 лет. Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Муниципальные ограничения

Законодатель вводит ряд ограничений и на продажу спиртных напитков в определенные даты. Например, в большинстве регионов России не торгуют алкоголем в 1 июня — в Международный день детей, когда проводится много детских мероприятий. Многие запрещают продажу спиртного в День знаний, во время последнего звонка, 27 июня — в День молодёжи. Региональные власти вправе устанавливать дополнительные дни, когда продажа алкоголя находится под запретом. Например, популярной датой «сухого закона» является 11 сентября - День трезвости: неофициальный праздник, известный в России на протяжении более ста лет.

Во многих городах, в том числе в Москве, массовыми мероприятиями и гуляниями ежегодно отмечают День города. Как правило, на День города местные власти ограничивают продажу алкоголя. Но даже в Москве это не становится глобальным запретом: продажа алкогольных напитков навынос и в стеклянной таре не осуществляется в местах проведения массовых мероприятий, а в местах, находящихся в отдалении от праздничных гуляний, алкоголь можно приобретать в обычном порядке.

Число ограничений на продажу спиртного в определённые даты и их строгость разнятся в зависимости от конкретного города. А вот места, где нельзя торговать спиртным, № 171-ФЗ определяет чётко: в детских, образовательных, медицинских организациях (аптеки исключены), на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях; в организациях культуры; на всех видах общественного транспорта; на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан; на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях, а так же в нестационарных торговых объектах.

Кроме того, алкогольная лицензия выдается магазину только при условии, что объект находится на расстоянии не менее чем 100 метров – от детских и образовательных организаций и не менее, чем 25 м от спортивных и медицинских организаций. Бар, ресторан или кафе получат такую лицензию, если расположены на расстоянии не менее 25 метров – от детских, спортивных, медицинских и образовательных организаций.

Ограничения по времени продажи

С 22 июля 2011 года поправки, внесенные в 171-й федеральный закон, ограничили время розничной продажи алкогольной продукции в России с 23 часов до 8 часов по местному времени. При этом закон предоставил российским регионам право изменять время продажи спиртных напитков в сторону ужесточения. Так, если в 2023 году срок действия запрета на торговлю алкогольными напитками в Москве наступает в 23:00 и продолжается до 8 часов утра, то в Санкт-Петербурге спиртное нельзя купить с десяти часов вечера, а в некоторых регионах запрет вступает в силу уже с 20:00.

Вот как дело с продажей алкоголя обстоит в регионах России:

Адыгея

Алкоголь не продаётся с 22.00 до 11:00

Дополнительный запрет действует 1 июня – (День защиты детей) и 1 сентября –(День знаний)

Алтай

Спиртное не продают с 23:00 до 10:00

Дополнительные запреты:

1 июня - День защиты детей

1 сентября - День знаний

День города / День поселка / День села

Дни проведения выпускных

Алтайский край

Алкоголь нельзя купить с 21:00 до 09:00 и 9 мая (в День Победы)

Амурская обл.

Алкоголь не продаётся с 21:00 до 11:00

А ещё 1 сентября (День знаний), 27 июня (День молодёжи), на «последний звонок» и в дни школьных выпускных

Архангельская обл.

Спиртное не продают с 21:00 до 10:00

1 сентября (День знаний)

27 июня (День молодёжи)

1 июня (День защиты детей)

Астраханская область

Спиртным не торгуют с 22:00 до 10:00, а также 1 сентября (День знаний), 27 июня (День молодёжи), на «последний звонок» и в дни школьных выпускных

Башкирия

Запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00

Кроме того, спиртное не продаётся в День проведения народного праздника "Сабантуй"

27 июня (День молодежи)

1 сентября (День знаний)

Белгородская область

Запрет на продажу алкоголя действует с 22:00 до 10:00

Брянская область

Алкоголем не торгуют с 22:00 до 08:00

1 сентября (День знаний)

27 июня (День молодежи)

Бурятия

Спиртное не продаётся с 21:00 до 09:00

Волгоградская область

Спиртное не продаётся с 23:00 до 08:00

1 сентября (День знаний)

27 июня (День молодежи)

Вологодская область

Алкоголь не продадут с 23:00 до 08:00

Воронежская область

Ограничения на продажу алкогольных напитков действуют с 23:00 до 08:00

Владимирская область

Не торгуют алкоголем с 21:00 до 09:00

8 июля (День семьи, любви и верности)

1 сентября (День знаний)

Дагестан

Нельзя купить алкоголь с 20:00 до 10:00

Дополнительный запрет действует на время священного месяца Рамадана

1 сентября (День знаний)

27 июня (День молодёжи)

Еврейская АО

Спиртное нельзя купить с 22:00 до 11:00

1 сентября (День знаний)

Дни проведения школьных выпускных

Забайкальский край

Запрет на продажу алкогольных напитков действует с 23:00 до 08:00

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Первый день начала занятий в образовательных организациях

День города

День поселка / День села

Дни проведения выпускных мероприятий

Ивановская область

Не торгуют спиртосодержащими и алкогольными напитками 21:00 до 09:00 -

Ингушетия

Запрет на продажу алкоголя действует с 23:00 до 08:00

Дополнительные ограничения действуют в период религиозного поста (Рамадан) и в праздник разговения (Ид аль-Фитр)

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Иркутская обл.

Запрет на продажу алкоголя установлен с 21:00 до 09:00

1 июня - Международный день защиты детей

1 сентября - День знаний

2 июня - День России

11 сентября - Всероссийский День Трезвости

Дни проведения выпускных мероприятий

Кабардино-Балкария

Алкоголь нельзя купить с 22:00 до 10:00

Калининградская область

Запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 10:00

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

11 сентября - Всероссийский день трезвости

Калмыкия

Запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 10:00

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Калужская область

Алкоголь нельзя купить с 22:00 до 10:00

Камчатский край

Запрет на торговлю спиртным действует с 22:00 до 10:00

25 января - День студентов

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи России

1 сентября - День знаний

Карачаево-Черкесия

Запрет на торговлю спиртным с 21:00 до 11:00

Карелия

Алкоголь не продают с 22:00 до 10:00

1 сентября (День знаний)

1 июня (Международный день защиты детей)

Кемеровская область

Спиртным не торгуют с 23:00 до 08:00

в День Победы (9 мая)

Международный день защиты детей (1 июня)

День России (12 июня)

День молодежи (27 июня)

День знаний (1 сентября)

Всероссийский день трезвости (11 сентября)

в дни проведения последних звонков и выпускных

Кировская область

Алкоголь не продаётся с понедельника по субботу 23:00 до 10:00

По воскресеньям - с 22:00 до 10:00

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Коми

Не продают алкоголь с 22:00 до 08:00

1 сентября - День знаний

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

8 июля - День семьи, любви и верности

Костромская область

Спиртным не торгуют с 23:00 до 08:00

Краснодарский край

Нельзя купить алкоголь с 22:00 до 11:00

Красноярский край

Ограничения на продажу спиртного с 23:00 до 08:00

Крым

Не торгуют алкоголем с 23:00 до 10:00

Курганская область

Алкоголь не отпускают с 23:00 до 08:00

Курская область

Спиртное не продадут с 23:00 до 08:00

1 июня - Международный день защиты детей

1 сентября - День знаний

Ленинградская область

Запрещено продавать спиртное с 22:00 до 09:00

1 июня - Международный день защиты детей

23 июня - Алые Паруса

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Липецкая область

Торговля спиртным не разрешается с 21:00 до 09:00

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Магаданская область

Нельзя купить спиртное с 22:00 до 10:00

День российского студенчества (25 января)

Всемирный день здоровья (7 апреля)

Международный день защиты детей (1 июня)

День молодежи (27 июня)

День знаний (1 сентября)

Марий Эл

Не продают алкоголь с 22:00 до 09:00

25 января - День российского студенчества

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Мордовия

В магазинах не отпускают алкоголь с 22:00 до 10:00

В день последнего звонка

и 27 июня (День молодежи)

Москва

Установлено ограничение на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00

Московская область

Не продают алкоголь с 23:00 до 08:00

Мурманская область

Не продают спиртное с 21:00 до 11:00

на последний звонок

1 июня - День защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Ненецкий АО

Алкоголь не продаётся с 23:00 до 08:00

1 сентября - День знаний

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

Нижегородская область

Нельзя купить алкоголь с 22:00 до 09:00

Новгородская область

Запрещено торговать спиртным с 23:00 до 08:00

Новосибирская область

В магазине нельзя купить алкоголь с 22:00 до 09:00

Омская область

Алкоголем не торгуют с 22:00 до 10:00

Оренбургская область

Нельзя купить алкоголь с 22:00 до 10:00

1 июня - Международный день защиты детей

1 сентября - День знаний

Орловская область

В магазинах нельзя купить алкоголь с 21:00 до 10:00

Пензенская область

Не торгуют алкоголем с 23:00 до 08:00

1 сентября

в день последнего звонка

Пермский край

Алкоголь не продаётся с 23:00 до 08:00 Есть ряд дополнительных запретов: 1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы

28 мая - День пограничника

1 июня - Международный день защиты детей

12 июня - День России

2 августа - День воздушно-десантных войск

1 сентября - День знаний

4 ноября - День народного единства

В день мероприятий последнего звонка

Приморский край

В магазинах не отпускают алкоголь с 22:00 до 09:00

Псковская область

Установлен запрет на продажу спиртного с 21:00 до 11:00

В день мероприятий последнего звонка

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Ростовская область

Нельзя купить спиртное с 23:00 до 08:00

В день мероприятий последнего звонка

1 июня - Международный день защиты детей

1 сентября - День знаний

Рязанская обл.

Запрещено торговать алкоголем с 22:00 до 08:00, а также

25 января - День российского студенчества

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Самарская область

Установлен запрет на продажу спиртных напитков 23:00 до 08:00

Санкт-Петербург

Ограничения действуют с 22:00 до 11:00 и 23 июня – во время проведения праздника Алые Паруса

Саратовская область

Алкоголь не продадут 22:00 до 10:00, а также в следующие дни:

25 января - День российского студенчества

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

В дни последнего звонка

Саха (Якутия)

Не продают спиртное с 20:00 до 14:00

Сахалинская область

Алкоголь не продают с 22:00 до 08:00 и в некоторые праздники:

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

8 июля - День семьи, любви и верности

1 сентября - День знаний

Свердловская область

Запрет на продажу спиртного установлен с 23:00 до 08:00

Севастополь

Алкогольные напитки не продаются с 22:00 до 08:00, а также

На последний звонок

1 июня - День защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

11 сентября - Всероссийский день трезвости

17 ноября - Международный день студентов

Северная Осетия

Запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 08:00

Смоленская область

Алкоголь не продадут в магазинах с 23:00 до 08:00

Ставропольский край

Не отпускают спиртное с 22:00 до 19:00

1 сентября - День знаний

В день мероприятий последнего звонка

Тамбовская область

Ограничения действуют с 21:00 до 08:00 и дополнительно

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День победы

12 июня - День России

4 ноября - День народного единства

Татарстан

Алкоголь не продают с 22:00 до 10:00

Тверская область

Спиртные напитки не отпускают с 22:00 до 10:00

Томская область

Запрет действует с 22:00 до 10:00

Тульская область

В будние дни с 22:00 до 14:00

В выходные дни с 22:00 до 12:00

Тыва (Тува)

Запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00

Тюменская область

С 21:00 до 08:00 и дополнительно

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы

1 июня - Международный день защиты детей

12 июня - День России

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

4 ноября - День народного единства

Удмуртия

Алкоголь не продается с 22:00 до 10:00, а также

1 июня - Международный день детей

1 сентября - День знаний

11 сентября - Всероссийский день трезвости

Ульяновская обл.

Действует запрет с 23:00 до 08:00, а также

1 июня

12 июня

1 сентября

И в дни последнего звонка

Хабаровский край

С 22:00 до 10:00 и дополнительно:

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

Хакасия

Запрет действует с 23:00 до 08:00, а ещё

27 июня - День молодежи

1 сентября - День знаний

В дни проведения выпускных мероприятий

Ханты-Мансийский АО

Запрет с 20:00 до 08:00

Челябинская область

Спиртным запрещено торговать с 23:00 до 08:00

Чечня

Алкоголь не продаётся с 23:00 до 08:00

Чувашия

Не отпускают спиртное с 23:00 до 08:00, а также

1 сентября - День знаний

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

Чукотский АО

Запрет действует 20:00 до 12:00 и в следующие праздники

7 апреля - Всемирный день здоровья

1 июня - Международный день защиты детей

27 июня - День молодежи

8 июля - День семьи, любви и верности

9 августа - Международный день коренных народов мира

1 сентября - День знаний

Ямало-Ненецкий АО

С 22:00 до 10:00

1 мая (День весны и труда)

1 сентября (День знаний)

27 июня (День молодёжи)

1 июня (День защиты детей)

И в дни последних звонков

Ярославская обл.

Не торгует алкоголем с 23:00 до 08:00

В новых российских регионах (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская область) действуют строгие ограничения на продажу алкоголя.

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ есть статья 14.16, предусматривающая наказание за нарушение правил продажи спирта и алкогольной продукции. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Ответственность за продажу и покупку алкоголя в запрещённое время

Согласно ч.3 ст. 14.16 Административного кодекса, неисполнение требований законодательства в части соблюдения временных рамок для торговли алкоголем карается штрафами. Сумма варьируется от 20-40 тысяч рублей — для должностных лиц и до 300 тысяч рублей — для юридических. Также вся спиртосодержащая продукция, обнаруженная у нарушителя, может быть конфискована. Для граждан штраф составит от 1 500 до 2 000 рублей.

Торговля алкоголем в общественных местах также регулируется 171-ФЗ. В п. 2 статьи 16 перечислены объекты и территории, где запрещена продажа спиртного. Административное наказание за торговлю спиртным в неположенных местах:

для должностных лиц – от 20 000 до 40 000;

для юрлиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

Некоторые продавцы пытаются обойти закон о продаже алкоголя, реализуя спиртное, например, как сувенирную продукцию или продавая его в ночное время через Интернет, пытаясь сыграть на разнице во времени в случае нахождения продавца и покупателя в разных часовых поясах. Однако подобные ухищрения в судебной практике расцениваются как злостное нарушение. Результатом может стать штраф для владельца сайта и продавца за нарушение запрета на продажу в ночное время, а также штраф за отсутствие лицензии или нарушение закона о рекламе.

Подведём итоги

Итак, 171-й федеральный закон определяет время продажи алкоголя в России в 2023 году: с 8:00 до 23:00, при этом российским регионам дано право изменять этот промежуток в сторону ужесточения. В Москве алкоголь можно покупать с 8:00 до 23:00.

Возраст, с которого покупателю дано право приобретать спиртные напитки в 2023 году, не изменился и составляет 18 лет.

Власти могут ограничивать продажу спиртного в некоторые праздники, особенно детские и юношеские.