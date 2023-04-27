Владельцев каких электромобилей попросят ещё доплатить
Минпромторг по запросу таможни дал разъяснение об электромобилях. Кого ждёт повышенный утилизационный сбор после нескольких лет эксплуатации своей машины?
За электромобиль могут потребовать доплатить . Обложка © Shutterstock / Flystock
Те, кто самостоятельно ввёз в Россию электромобили, могут получить "письма счастья" от таможенной службы с требованием доплатить утилизационный сбор с повышенным коэффициентом.
Инициатором всей ситуации явилась Нижегородская таможня, где владельцу Tesla пересчитали утильсбор с 3,4 и 5,2 тысячи рублей (машина плюс батарея) на 32,6 тысячи рублей плюс 122 тысячи рублей. Минпромторг ответил, что это ошибочно. Так как машина новая, платить надо 32,6 тысячи, вычтя из этой суммы уже выплаченные 3,4 тысячи (то есть доплата — 29,2 тысячи рублей).
Зарядка электромобиля. Фото © Shutterstock / Andrii Malkov
В соответствии с разъяснениями Минпромторга, в отношении транспортных средств с электродвигателями, ввозимых физическими лицами для личного пользования (за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой), при расчёте суммы утилизационного сбора применяются коэффициенты, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 перечня (утверждён постановлением Правительства РФ № 1291): 1,63 — для новых транспортных средств; 6,1 — для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трёх лет.
Эксперты выдвинули разные мнения относительно возможных причин такого жёсткого подхода к экологическому транспорту.
Одни считают, что инициатива Федеральной таможенной службы законна, но требует изменений в сторону снижения утильсбора для электромобилей. И это обязательно последует в ближайшее время, так как повышенные коэффициенты тормозят развитие программ, заявленных в концепции Правительства РФ.
Другие эксперты заявляют, что такой заградительный сбор с иномарок связан с планами производства в России собственного электромобиля "Атом" и срок начала его производства уже обозначен на 2024 год. Отечественный электрокар должен вытеснить с нашего рынка Tesla, BMW, Mercedes-Benz и их более дешёвые аналоги.
Представители дилерских центров говорят, что покупателей новых электромобилей вряд ли остановит доплата в 30 тысяч рублей. А продажу подержанных экземпляров могут стимулировать только значительные скидки, которые будут опять же за счёт владельцев, желающих продать свою устаревшую технику.
Отечественный электроавтобус. Фото © VK / kamaz_officialgroup
Для справки. Предполагается, что "Атом" будет представлен в четырёх вариантах: одноместный Delivery (аналоги — Lada Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo), двухместный Duo (VW ID.3, BMW i3 и Mini Cooper), четырёхместный Taxi (VW ID.3, BYD D1) и пятиместный Family (VW ID.3, BMW i3, Honda e/Neta U). Пробег каждой версии на одном заряде составит 500 км. Скоростные характеристики варьируются от 130 км/ч (такси) до 170 км/ч (для гражданских версий). Все вариации будут оснащены передним приводом и предполагают систему рекуперации.