Владельцев каких электромобилей попросят ещё доплатить

Минпромторг по запросу таможни дал разъяснение об электромобилях. Кого ждёт повышенный утилизационный сбор после нескольких лет эксплуатации своей машины?

Те, кто самостоятельно ввёз в Россию электромобили, могут получить "письма счастья" от таможенной службы с требованием доплатить утилизационный сбор с повышенным коэффициентом.

Инициатором всей ситуации явилась Нижегородская таможня, где владельцу Tesla пересчитали утильсбор с 3,4 и 5,2 тысячи рублей (машина плюс батарея) на 32,6 тысячи рублей плюс 122 тысячи рублей. Минпромторг ответил, что это ошибочно. Так как машина новая, платить надо 32,6 тысячи, вычтя из этой суммы уже выплаченные 3,4 тысячи (то есть доплата — 29,2 тысячи рублей).

В соответствии с разъяснениями Минпромторга, в отношении транспортных средств с электродвигателями, ввозимых физическими лицами для личного пользования (за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой), при расчёте суммы утилизационного сбора применяются коэффициенты, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 перечня (утверждён постановлением Правительства РФ № 1291): 1,63 — для новых транспортных средств; 6,1 — для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трёх лет.

Одни считают, что инициатива Федеральной таможенной службы законна, но требует изменений в сторону снижения утильсбора для электромобилей. И это обязательно последует в ближайшее время, так как повышенные коэффициенты тормозят развитие программ, заявленных в концепции Правительства РФ.

Другие эксперты заявляют, что такой заградительный сбор с иномарок связан с планами производства в России собственного электромобиля "Атом" и срок начала его производства уже обозначен на 2024 год. Отечественный электрокар должен вытеснить с нашего рынка Tesla, BMW, Mercedes-Benz и их более дешёвые аналоги.