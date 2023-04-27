Андроид пытается спасти человечество в новом сериале "Ева. Связь сквозь время"

Андроид из далёкого будущего пытается спасти человечество от техногенной аномалии. Так можно описать фабулу сюжета научно-фантастического анимационного сериала "Ева. Связь сквозь время". Премьера первого сезона состоялась 27 апреля, а главная роль отведена Еве – виртуальной помощнице, знакомой всем абонентам "МегаФона". Это она отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам и защищает от угроз в Интернете.

Важная фишка сериала — это игровой движок Unreal Engine 5, который позволяет видеть героев фильма на съёмочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. С помощью студии It's Alive Studio работу с актёрами, мизансценой, камерой и светом удалось максимально приблизить к обычному кинопроизводству. Авторы сценария и режиссёры сериала — Антон Уткин и Ната Покровская (Lateral Summer Studio) — смогли воссоздать на экране Флоренцию эпохи Возрождения, атмосферу дореволюционного Кронштадта и даже античных Сиракуз. Для достоверности к работе были привлечены эксперты, а каждая локация создавалась на основе реальных топографических данных. Кстати, в кадре даже звучат аутентичные языки – итальянский и древнегреческий. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов.