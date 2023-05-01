Как просить помощи у Матроны Московской и какие молитвы нужно прочесть в её день памяти

День Матроны Московской — один из наиболее популярных праздников, который православные христиане в 2023 году отмечают 2 мая. День памяти блаженной Матроны достаточно популярен и относится к почитаемым церковным праздникам россиян. В этот день приходят в церковь, чтобы помолиться на икону и попросить у Матронушки помощи, здоровья и исцеления. Также верующие вспоминают о целительнице и в день её рождения — 22 ноября.

Кто такая святая Матрона Московская

Как и где жила блаженная Матрона Московская, которая является почитаемой святой. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Матрона Дмитриевна Никонова родилась 22 ноября 1881 года в селе Себино Тульской губернии в крестьянской семье. Будучи слепой от рождения, ещё в детстве будущая святая Матронушка получила от Бога дарование духовного зрения. Как только даром она прославилась, к провидице часто стали приходить за советом и подсказкой, как дальше быть. И Матрона всегда находила нужные слова, которые утешали и внушали веру. В 17 лет у будущей святой внезапно отнимаются ноги, но недуг не мешает провидице наставлять на путь истинный, помогать людям и предсказывать будущее. По её молитвам совершались исцеления от болезней душевных и телесных. А пророчества и предсказания помогали многим людям избежать опасности и гибели, найти верный путь. В 1952 году Матрона умирает, и к могиле пророчицы на Даниловском кладбище начинают приходить помолиться верующие. Их было так много, что в 1999 году определением Патриарха Московского и всея Руси Матрона Московская была причислена к лику праведных для местного церковного почитания.

Сегодня блаженная Матрона — одна из самых почитаемых святых в православии. День памяти святой в 2023 году отмечается 2 мая. Почти в каждом храме есть её икона или даже частица мощей. Более того, почти в каждом российском городе есть церковь или часовня блаженной старицы.

В чём помогает святая Матрона?

О чём молятся святой Матроне, которая исцеляет даже после смерти? Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Ещё при жизни Матрона помогала найти людям свой путь в жизни, понять, что делать дальше, и справиться с трудностями. Она наставляла и предсказывала, исцеляла словом и молитвой от болезней как телесных, так и душевных. После кончины, когда Матронушка стала святой, верующие продолжали молиться и просить у неё помощи. Считается, что так можно избавиться от грехов, попросить заступничества перед Господом, попросить о достатке, здоровье, упокоении. Также святой Матроне можно помолиться о помощи в делах житейских, о беременности и материнстве, сохранении брака, о помощи в решении материальных проблем и даже с учёбой и работой.

После моей смерти таких не будет, как я, а вы приходите на могилку, я там всегда буду, я вам так же буду помогать и молиться за вас, как при жизни моей. Разговаривайте со мной, все горести свои поверяйте мне, я буду вас видеть и слышать, что душе вашей скажу, то и делайте Матрона Московская

Паломничество к мощам святой Матроны Московской в Покровский монастырь

Где находятся мощи блаженной Матроны и куда отправляются верующие в паломничество. Фото © Shutterstock

Куда ехать, если хочется помолиться святой и прикоснуться к мощам? В Покровский монастырь — именно туда во второй половине 1990-х перенесли мощи провидицы. Там же они находятся и по сей день. Если хотите совершить паломничество, отправляйтесь в Москву на Таганскую улицу, 58. Но будьте готовы простоять в очереди. В будни к иконе и мощам обычно нужно отстоять не менее двух часов. В выходные и праздники дольше — по четыре-пять часов, а в православные праздники — по шесть и более.

Молитвы Матроне Московской

Считается, что молитвы святой Матроне Московской творят настоящие чудеса и исцеления, в том числе и с теми, кто не очень верует. Чудотворная сила святой Матроны признана всей иерархией Русской православной церкви, именно поэтому 2 мая большинство верующих отправятся в Покровский монастырь, чтобы коснуться иконы и мощей и попросить святую о помощи. О чём молятся Матронушке?

Молитва Матроне Московской о помощи

Все, кто сбился с пути и считает, что впереди ждёт только тьма, могут 2 мая в день памяти блаженной Матроны Московской прийти в храм и помолиться перед иконой. Попросить у святой помощи, а она никогда не откажется дать напутствие.

О чём православные просят у святой, какие есть молитвы для Матронушки? Фото © Shutterstock

"О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся к тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждующих и скорбящих с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигдеже не обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных; исцели болезни наша; избави от искушений и мучительства дьявола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой крест, снести вся тяготы жития и не потерять в нем образ Божий; веру православную до конца дней наших сохранити; упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; дабы помози нам по отшетствии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимого: Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь".

Молитва Матроне Московской о здоровье и исцелении

Так как Матронушка была известной целительницей, даже после смерти можно попросить святую даровать крепкое здоровье себе и близким. Для этого в день памяти блаженной Матроны стоит прочитать молитву.

"О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениях дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Молитва святой Матроне о беременности

Порой бывает и так, что пара не может зачать ребёнка. Если никакие способы науки не помогают, можно обратиться к святой, чтобы попросить у неё помощи в зачатии долгожданного малыша. Звучит молитва Матроне Московской о беременности так.