Дочь Шойгу рассказала о культурной связи их рода с буддизмом

В семье министра обороны России исповедуют православие, но глубоко уважают буддизм, который стал философией и "культурным кодом" их рода и малой родины Сергея Шойгу — Тувы. Об этом рассказала журналистам Ксения Шойгу — представитель фонда имени Кужугета Шойгу и дочь главы Минобороны.

"Мы, конечно, уважаем историю и культуру нашей республики, но если говорить о веровании, то у нас в семье практикуется православие. Буддизм — это история, философия нашей Республики Тывы, нашего рода, некоторый культурный код", — приводит её слова РИА "Новости".

Она рассказала, что Сергей Шойгу — крещёный, причём его крестила собственная бабушка. Министр обороны бывает в храме, где его крестили, и даже подарил ему несколько икон.

Напомним, что сегодня, 28 апреля, в столице Тувы (городе Кызыл) состоится освящение и торжественное открытие крупнейшего в России буддийского храмового комплекса — дацана "Тубтен Шедруб Линг". Он был создан по инициативе родившегося в регионе министра обороны Сергея Шойгу на том месте, которое благословил Далай-лама XIV во время своего единственного визита в Туву, совершённого 21 сентября 1992 года. Храм станет самым крупным в стране. Его высота — более 56 метров (размер двенадцатиэтажного дома). Архитектурно он будет похож на дворец далай-ламы в Тибете.