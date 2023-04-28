5 новых фильмов, которые нужно посмотреть в мае-2023

Ни один месяц в году не обходится без киноновинок. И хотя сейчас их заметно поубавилось, так как Голливуд показывать свои фильмы у нас особого желания не имеет, а наши киноделы пока не в состоянии создавать то же количество контента, что было на российском рынке полтора года назад, кинокартин всё равно хватает.

"Помилование" — дата выхода 4 мая 2023 года

Фильм "Помилование" выйдет в кинотеатрах 4 мая 2023 года. Фото © "Помилование", режиссёр Айдар Акманов, сценаристы Айдар Акманов, Мустай Карим / Kinopoisk.ru

Какая же годовщина Великой Отечественной войны без нового фильма о ней? Вот и в этом году на 78-летие годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией в наших кинотеатрах презентуют очередную военную драму.

Синопсис Лето 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира… Двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Его не было в части всего три часа! Но по законам военного времени он дезертир. И наказание за это одно — расстрел. Приговор слишком суров, и это понимают все. Остановится ли маховик военной машины, будет ли приказ о помиловании?

На фильм можно сходить по Пушкинской карте.

"Сокровища партизанского леса" — дата выхода 4 мая 2023 года

Семейный приключенческий фильм "Сокровища партизанского леса". Фото © "Сокровища партизанского леса", режиссёр Юрий Ильин, сценарист Татьяна Фирсова / Kinopoisk.ru

Не заинтересовал предыдущий фильм? Тогда, может, покажется интересной другая военная кинокартина. Семейная приключенческая лента должна прийтись по вкусу всем любителям историй о сокровищах, погонях и невероятных обстоятельствах.

Синопсис В начале немецкой оккупации мальчик и его старшая сестра-подросток остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов. Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуют детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан.

На фильм можно сходить по Пушкинской карте.

"14+: Продолжение" — дата выхода 11 мая 2023 года

Мелодрама "14+: Продолжение" выйдет в кинотеатрах 11 мая 2023 года. Фото © "14+: Продолжение", режиссёр-сценарист Андрей Зайцев / Kinopoisk.ru

Если вы смотрели в своё время "14+", то вам, скорее всего, уже 22+. Оригинальный фильм вышел ещё в далёком 2015 году и навёл немало шума в Сети. Тогда новоиспечённые фанаты в комментариях под всеми постами о ленте гадали, когда же выйдет продолжение. И вот оно! Интересно, все ли дождались? И все ли, кто тогда полюбил этот фильм, пронесли эту любовь до настоящего момента?

Синопсис Лёше уже 18 лет, и молодой человек сталкивается с ещё более сложными вопросами о любви, семье, долге и своём пути, чем несколько лет назад. Встреча с яркой и открытой Настей переворачивает его мир. Но Лёша всё ещё не может забыть свою первую любовь — Вику.

"Хитровка. Знак четырёх" — дата выхода 18 мая 2023 года

Премьера фильма "Хитровка. Знак четырёх" состоится 18 мая 2023 года. Фото © "Хитровка. Знак четырёх", режиссёр Карен Шахназаров, сценаристы Екатерина Кочеткова, Елена Подрез / Kinopoisk.ru

Не верю! Не верю, что про Константина Станиславского сняли фильм! Но так оно и есть. Детектив был вдохновлён произведениями Артура Конана Дойла и Владимира Гиляровского, но сама история, как заявляют создатели, оригинальная. Надеемся, что картина получилась настолько хорошей, что даже сам Станиславский сказал бы: "Верю!"

Синопсис Москва, 1902 год. Знаменитый режиссёр Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского дна. Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с тёмным прошлым.

"Переводчик" — дата выхода в России 18 мая 2023 года

Новый фильм Гая Ричи "Переводчик". Фото © "Переводчик", режиссёр Гай Ричи, сценаристы Айван Эткинсон, Марн Дэвис / Kinopoisk.ru

Ну и какой же топ может обойтись без зарубежного фильма, а если это ещё картина Гая Ричи, то вообще никакой! Режиссёр не захотел оставлять нас без своих фирменных боевиков и спустя почти месяц после мировой премьеры завезёт свой триллер в наши кинотеатры. Ну а мы сходим на него!

Синопсис Джон Кинли не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Именно ему удалось отбить раненого Кинли и на себе вытащить через опасную территорию. Теперь чувство долга не даёт Джону покоя: он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьёй. На обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить своего товарища в беде.