Костры, чучела и колокола: Как отгонять ведьм от своих домов в Вальпургиеву ночь

Вальпургиева ночь — один из русских народных языческих праздников. Время мистических обрядов и необъяснимых явлений. К примеру, с французского название праздника переводится как "ночь ведьм". С этими существами и был связан день весны и плодородия. В наше время он мало где отмечается. И на то есть свои причины. В первую очередь у Вальпургиевой ночи есть много общего с праздником Ивана Купалы, который куда более известен в нашей стране.

История праздника Вальпургиева ночь

Как появился праздник Вальпургиева ночь. Фото © Shutterstock

Проходит Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая и имеет ещё дохристианские традиции. Отмечался праздник не только славянами, он был очень популярен и в западноевропейских странах. В этот день люди радовались тому, что после нескончаемой зимы земля наконец пробуждается и всё вокруг начинает цвести, природа просыпается. Согласно поверьям славянских и германских народов, в этот день различные духи, боги и всякая нечисть спускаются на землю. Чтобы не стать их жертвой, люди разжигали костры, пели песни, играли на инструментах и танцевали. Это по легендам отпугивало зло. Но есть ещё верование, пришедшее из немецких традиций, что именно в эту ночь ведьмы, оборотни и неприкаянные души усопших собирались вместе.

У других народов отмечались совсем иные праздники со своими традициями. Например, кельты справляли Белтейн. Они возносили молитвы солнцу и разжигали костры. Обряды европейских народов были связаны с "майским деревом" и "майской зеленью". Когда произошла христианизация Руси, языческий праздник пытались подогнать под церковный. Сделать это не удалось, но под воздействием православия он всё же видоизменился. А потом проведение языческих обрядов стало и вовсе запрещено. Вальпургиева ночь считалась временем нечистой силы, когда ведьмы уже не просто собираются, а устраивают настоящий шабаш.

Вальпургиева ночь: откуда появилось название

Кто такая Вальбурга и почему в честь неё назван ведьмин праздник? Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Matthias Bein

Притом что с языческим праздником боролись как могли, он не только не был истреблён, но ещё и получил название в честь христианской святой. Вальбурга, имя которой получило данное празднество, была католической монахиней и считалась защитницей от колдовства и болезней. В VIII веке она переехала в Германию из Великобритании, чтобы основать монастырь. В сущности, сама она к Вальпургиевой ночи никак не относится. Всё дело в обычном совпадении: её канонизировали как раз 1 мая.

Праздник весны и нечистой силы Вальпургиева ночь: обряды и приметы

Приметы и обряды Вальпургиевой ночи. Фото © Getty Images / PetrBonek

Вальпургиеву ночь называют очень противоречивым праздником. Во многих странах Европы и у нас его продолжают отмечать. Некоторые традиции сохранились до сих пор, например разжигание больших костров и сжигание чучел ведьм. Встречается такое, что дома обходят с факелами и даже звонят в колокола. Всё это делается для того, чтобы изгнать нечистую силу, вера в которую довольно сильна.

Существовало и немало примет и преданий, связанных с данным праздником, вот наиболее интересные: Растения и травы, собранные в эту ночь, имеют чудодейственные свойства.

Разжигание костров очищает и избавляет от нечисти. Это символ обновления.

Ведьмы в Вальпургиеву ночь собирались на Лысой горе и отчитывались перед Сатаной, после чего пировали и совершали демонические пляски.

Что нужно делать в Вальпургиеву ночь, чтобы защитить себя?

Что можно делать в Вальпургиеву ночь? Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Вальпургиева ночь открывает много новых возможностей. Что делать, чтобы отметить её правильно: Если зажечь свечи и пройтись по дому, это очистит его от злых духов.

Излить весь негатив на бумагу, а потом сжечь — всё плохое уйдёт.

Проводимые в этот день косметические процедуры имеют больший эффект, чем в любое другое время.

Ещё в эту ночь во сне можно увидеть своего суженого.

В Вальпургиеву ночь можно посадить растения — это символ новой жизни и способствует увеличению дохода.

Также праздник способствует реализации новых идей. Считается, что начатое в этот день предприятие непременно ждёт успех.

Вальпургиева ночь: что категорически нельзя делать

Что запрещается делать в Вальпургиеву ночь? Фото © Shutterstock

Существуют и определённые запреты, которые необходимо соблюдать, если не хотите привлечь к себе нечистую силу: С 30-го на 1-е число строго запрещено ругаться, распускать сплетни, упоминать в речи нечисть, даже такие слова, как "чёрт", произносить настрого запрещено.

Не стоит одеваться в тёмные наряды.

Сны в эту ночь снятся вещие, поэтому рассказывать их кому-либо не нужно.