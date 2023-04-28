Чувствует тепло и не трёт: ФСИН приготовила Блиновской особый электронный браслет Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в налоговых махинациях почти на 1 млрд. На время следствия она будет находиться в своём особняке в элитном посёлке "Миллениум-парк". Лайф выяснил, как её будут контролировать. 28 апреля, 16:28 Избрание меры пресечения блогеру Блиновской по делу о неуплате налогов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Как арестовали Блиновскую

Вопрос о мере пресечения решался в Пресненском районном суде Москвы. Ожидалось всякое, поэтому Блиновская пришла на заседание с сумкой, в которой было всё необходимое на случай реального ареста. Однако следователь просил отправить обвиняемую под домашний арест. Адвокаты блогерши настаивали на ещё более мягкой мере.

— В ходе судебного заседания сторона защиты просила избрать Блиновской меру пресечения в виде запрета определённых действий, позицию защиты обвиняемая поддержала, — сообщили Лайфу в Прокуратуре Москвы.

В чём обвиняют блогершу

Елену Блиновскую доставили в зал суда. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Напомним, Главное следственное управление Следственного комитета возбудило в отношении Блиновской дело о неуплате 918 млн рублей налогов и легализации более 43 млн рублей. Блиновскую подозревают сразу по второй части статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов) и по четвёртой части статьи 174.1 УК РФ (легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере). По совокупности ей грозит до семи лет лишения свободы.

На заседании суда стало известно, что Блиновская сотрудничает со следствием и якобы дала признательные показания. Она уже добровольно перечислила налоговый платёж, однако сумма оплаты пока не известна.

— Приобщена копия платёжного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа, — зачитала судья в ходе заседания.

Что запретили Блиновской

Дом блогера Блиновской. Фото © ТАСС / МВД России

Судья поддержала следствие и отправила Блиновскую под домашний арест пока до 26 июня. На время следствия она будет находиться в своём роскошном доме под Истрой, в котором и проходили обыски.

Как и в случае с другой "коллегой по ремеслу" — Валерией Чекалиной, Блиновской запрещено пользоваться Интернетом, компьютером, а также телефоном.

Как работает электронный браслет

— В ближайшие часы техники ФСИН навестят дом Блиновской, где установят специальное оборудование, а ей на ноги наденут электронный браслет, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Речь идёт о стационарном контролирующем устройстве (СКУ). Оно похоже на обычный стационарный телефон.

— Стационарное контролирующее устройство включает в себя базовую станцию, которая устанавливается в доме, электронный браслет и специальный мобильный телефон, по которому арестант может связаться со следователем, инспекцией ФСИН или вызвать помощь кнопкой SOS. Все соединения и биллинг этого телефона отслеживаются, чтобы арестант не смог связаться с тем, с кем не нужно. Принцип контроля простой: браслет находится в поле зрения станции, а когда покидает радиус её действия, оператор получает сигнал тревоги, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. — Так контролируется время входа и выхода человека из помещения.

Когда Блиновской предстоит пройти допрос или осуществить другие действия, тогда следователь свяжется с контролёрами, заранее известит о времени, после чего инспекторы отвезут блогершу на служебной машине ФСИН.

Блиновская получит модернизированный электронный браслет, который лишён недостатков прежних моделей.

Пример электронного браслета для домашнего ареста. Фото © ТАСС / ZUMA

— Например, он более лёгкий, в комплекте пять эластичных ремней, которые не натирают ногу, с новым креплением. Герметичность позволяет погружать его в воду на глубину до пяти метров до 15 минут. Тепловой датчик следит, чтобы браслет находился именно на теле человека, а не в кармане. Незаметно снять такой браслет невозможно, потому что оборудование немедленно зафиксирует разрыв ремня. Кроме того, новое изделие почти в 11,7 раза дешевле предыдущей модели: старый браслет стоит 102 тыс. рублей, новый — 8,7 тысячи. У этого браслета теперь есть мощный аккумулятор, который служит до семи лет, — добавил источник.

Почему Блиновской нельзя нарушать режим ареста

Блогер Елена Блиновская, подозреваемая в неуплате налогов на 918 млн рублей, после рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Пресненском суде. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В огромном доме у Блиновской может сложиться иллюзия, что она может нарушать режим. Но источники Лайфа говорят, что это только иллюзия. Как именно инспекция ФСИН будет контролировать блогершу — секрет. Однако проверка может приходить внезапно и в любое время. Блиновской лучше не рисковать, иначе ФСИН может зафиксировать нарушение и выйти в суд с ходатайством заменить арест на реальный.

Авторы Евгений Кузнецов