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28 апреля, 16:56

Суд оправдал обвиняемого в убийстве 23-летнего хоккеиста Романа Дидура

Таганский суд Москвы оправдал бизнесмена Армена Куюмджи, который обвинялся в убийстве хоккеиста студенческой лиги Романа Дидура. Как пишет Mash, по мнению присяжных, которые и вынесли вердикт, действия Куюмджи — это самозащита.

Опубликовано видео момента убийства 23-летнего хоккеиста Романа Дидура в Москве

Опубликовано видео момента убийства 23-летнего хоккеиста Романа Дидура в Москве

Напомним, 23-летнего хоккеиста Романа Дидура убили ударом ножа в сердце в центре Москвы в апреле 2022 года. Перед конфликтом спортсмен отдыхал и выпивал с друзьями в стриптиз-клубе, но затем у компании случился конфликт с сотрудниками кафе на Николоямской улице. В один момент директор заведения, Армен Куюмджи, ударил хоккеиста в сердце кухонным ножом, от чего тот скончался. Куюмджи арестовали.

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Александра Вишнякова
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