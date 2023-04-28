Суд оправдал обвиняемого в убийстве 23-летнего хоккеиста Романа Дидура
Таганский суд Москвы оправдал бизнесмена Армена Куюмджи, который обвинялся в убийстве хоккеиста студенческой лиги Романа Дидура. Как пишет Mash, по мнению присяжных, которые и вынесли вердикт, действия Куюмджи — это самозащита.
Напомним, 23-летнего хоккеиста Романа Дидура убили ударом ножа в сердце в центре Москвы в апреле 2022 года. Перед конфликтом спортсмен отдыхал и выпивал с друзьями в стриптиз-клубе, но затем у компании случился конфликт с сотрудниками кафе на Николоямской улице. В один момент директор заведения, Армен Куюмджи, ударил хоккеиста в сердце кухонным ножом, от чего тот скончался. Куюмджи арестовали.