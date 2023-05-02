Через сколько выветривается алкоголь у мужчин и женщин и когда можно садиться за руль Вопрос о скорости выведения алкоголя из организма никогда не теряет своей актуальности. Особенно волнует данная информация водителей, а также тех, кому через несколько часов на работу или службу. 2 мая, 10:01 Скорость выведения алкоголя из организма зависит от множества факторов. Фото © Unsplash

Что влияет на скорость выведения алкоголя

На скорость выведения алкоголя из организма влияет множество факторов, вот некоторые из них:

Пол. У мужчин и женщин алкоголь из организма выводится с разной скоростью. У первых метаболизм работает сильнее, а значит, и этанол организм выводит быстрее.

Возраст. Связь здесь очень простая: чем старше человек, тем дольше "промилле" выводятся из крови.

Вес. Организм человека с большей массой тела освободится от этанола быстрее, чем того, кто весит меньше.

Обмен веществ. Ну тут совсем просто. Быстрый метаболизм (обмен веществ) — быстрое выведение алкоголя из крови.

Заболевания. Хронические заболевания (особенно влияющие на работу ЖКТ, печени или почек) заметно затягивают продолжительность освобождения организма от спиртного.

Генетика. Здесь всё строго индивидуально и зависит от наследственности. Но, как известно, существуют целые народы, в генах которых заложены особые ферменты, способные быстро расщеплять молекулы алкоголя. А есть и другие, особенно коренные жители Севера и Сибири, для которых даже "одна капля" может превратиться в зависимость.

Скорость выведения алкоголя из организма

Как было сказано ранее, у мужчин и женщин скорость выведения алкоголя из организма отличается.

Чтобы не быть голословными, приведём конкретные числа:

— у мужчин норма расщепления и вывода алкоголя составляет 0,1–0,15 промилле в час; — у женщин — 0,08–0,1 промилле в час.

Алкоголь в крови

После первой дозы алкоголя начинается его всасывание, в результате чего спирты концентрируются в крови. Выведение продолжается до 12 часов.

Алкоголь в моче

Уровень этанола в моче зависит от количества употребляемой воды и другой неалкогольной жидкости. С каждым посещением туалета концентрация этанола в моче уменьшается. Но даже при употреблении мочегонных средств и больших объёмах употребляемой воды выведение этанола из мочи будет происходить не менее пяти-шести часов.

Алкоголь из организма у мужчин и женщин выводится по-разному. Фото © Unsplash

Алкоголь в выдыхаемом воздухе

Алкоголь, попав в организм, быстро распространяется по всем органам, в том числе и лёгким. Оказавшись там, он преобразуется в летучие эфирные соединения и постепенно выходит из организма в процессе дыхания. Именно поэтому сотрудники ГИБДД и просят "подуть в трубочку", чтобы проверить водителя на состояние алкогольного опьянения.

Скорость выведения алкоголя из организма у женщин

Приведём примеры, с какой скоростью выводятся те или иные спиртные напитки из женского организма. Доказано, что слабоалкогольные горячительные покидают организм дамы в течение трёх часов. Напитки покрепче, около 20–30 градусов, выветрятся уже через пять часов. А вот вредные вещества после употребления крепких напитков (свыше 40 градусов) расщепятся только спустя восемь часов.

Скорость выведения алкоголя из организма у мужчин

За счёт более высокой скорости метаболизма у мужчин скорость выведения алкоголя из организма выше, чем у женщин. Так, слабоалкогольные напитки не оставят после себя и следа уже спустя один-два часа. Напитки крепостью до 30 градусов — бальзам, ликёр, вино, вермут, мартини, шампанское и коктейли — выветрятся через три-пять часов. Напитки крепостью более 40 градусов будут расщепляться в мужском организме в течение пяти-шести часов.

Таблица нормы потребления и выведения алкоголя из организма

Таблица нормы потребления и выведения алкоголя из организма © LIFE

Таблица нормы потребления и выведения алкоголя из организма © LIFE

Как быстро из организма выводится пиво

Слабый алкоголь, которым как раз пиво и является, пьют обычно большими объёмами, поэтому выводится он зачастую долго, примерно от 2,5 (500 мл) до 15,5 часа (3000 мл).

Как быстро человек трезвеет после шампанского

Шампанское, выпитое человеком средней массы тела (70 кг) в объёме 100 мл, выведется из крови приблизительно через 70–75 минут.

Благодаря углекислому газу шампанское очень быстро всасывается в кровь. Фото © Агентство "Москва" / Денис Воронин

Как быстро выводится вино

Один бокал вина (100 мл) выведется из организма при тех же параметрах массы тела (70 кг) спустя два часа.

Как быстро из организма выводятся коктейли

Коктейли бывают разные, но если взять среднестатистический лёгкий напиток (крепостью около 20 градусов), то скорость его выведения из организма составит около 25–40 минут.

Водка и крепкий алкоголь

Ну и, конечно же, водка. На то это и крепкий алкоголь, что выводится он заметно дольше всех остальных напитков, даже если выпили вы его совсем немного. Те же 100 мл водки или крепкого ликёра покинут организм только спустя три-пять часов, а может, и чуть больше.

Важно учитывать, что все указанные выше данные были получены при анализе организма человека массой около 70 кг, то есть если вы весите меньше, то скорость выведения алкоголя из крови будет ниже. Кроме того, приведённые показатели будут актуальны, если спиртное было выпито медленно и во время приёма пищи. Медленное распитие алкоголя приводит к тому, что концентрация этанола снижается и процесс отрезвления происходит быстрее.

Переработка алкоголя в организме

Большая часть алкоголя (90%) перерабатывается в печени. Именно поэтому она и страдает от спирта в первую очередь, так как испытывает огромную нагрузку. Остатки этанола, которые были расщеплены печенью, выходятся с мочой и калом, остальные 10% постепенно покидают организм через дыхание, пот и мочу в практически неизменном виде. Именно поэтому от человека, который употреблял спиртное, будет исходить специфический, зачастую неприятный запах.

Как пить и не пьянеть

Главный совет наркологов, чтобы пить и не пьянеть, сводится к тому, чтобы не употреблять спиртное на голодный желудок. Пища замедляет процесс всасывания этанола, что приводит к увеличению периода опьянения. Некоторые, наблюдая за своим организмом, обнаружили несколько хитростей, помогающих дольше не пьянеть.

Сливочное масло. Растворяясь, оно покрывает стенки желудка тонкой жирной плёнкой, что увеличивает время всасывания этанола в слизистые оболочки. Если сливочного масла под рукой нет, можно выпить одну-две ложки растительного.

Рис. Этот продукт является отличным сорбентом, поглощающим алкоголь и снижающим его концентрацию в крови. Овсяная или манная каша даёт схожий эффект, но лучшая "закуска", которая отсрочит опьянение, это всё-таки плов.

Варёные яйца. Белок долго переваривается в желудке, а это именно то, что нам и нужно, ведь пища задерживает процесс всасывания спирта, что помогает дольше не пьянеть.

Не курите во время застолья. Никотин ускоряет всасывание алкоголя за счёт расширения мелких сосудов, вен, капилляров. Таким образом, этанол быстрее впитывается в ткани и головной мозг и накапливается там в больших объёмах.

Съешьте один-два апельсина, мандарина, выпейте стакан свежевыжатого сока. За столом рекомендуется закусывать лимоном и другими цитрусовыми, налегать на свежую зелень, так как большие дозы витамина C сдерживают опьянение.

Откажитесь от газированных напитков. Шампанское и коктейли быстрее всасываются в кровь из-за содержания углекислого газа.

Не смешивайте. При смешивании разных напитков ускоряются химические реакции, замедляется метаболизм в тканях. Исследования показали, что при использовании одного вида алкоголя похмелье протекает менее выраженно.

Алкоголь лучше не мешать, чтобы не страдать от симптомов похмелья. Фото © Unsplash

А если уж решили выпить, то употребляйте только качественный алкоголь. Суррогаты содержат большое количество вредных примесей и химических компонентов. Они токсичны, при употреблении внутрь провоцируют тяжёлое пищевое отравление.

Как быстро вывести алкоголь из организма

Чтобы быстро вывести алкоголь из организма, рекомендуют придерживаться двух принципов: больше жидкости и свежего воздуха. Эксперты советуют пить много воды, чтобы активизировать работу почек и вместе с мочой вывести из организма ещё и спирт. Свежий же воздух совместно с физической активностью поможет улучшить оксигенацию и ускорить метаболические процессы, однако здесь стоит соблюдать осторожность — это необходимо делать только при сравнительно нормальном самочувствии. В противном случае достаточно открытого окна и проветривания помещения.

Также на вопрос, как быстро вывести алкоголь из организма, часто отвечают: сходить в баню или сауну. И правда, с помощью данных процедур можно добиться высокого потоотделения, которое приведёт к выведению токсинов из крови. Ещё может помочь контрастный душ, который улучшает кровообращение, но оба эти способа безопасно применять только при нормальном самочувствии.

Кроме того, быстро вывести алкоголь из организма можно медикаментозно. Тут поможет, например:

Янтарная кислота. Ускоряет процесс превращения ацетальдегида в более простые вещества, улучшает самочувствие, помогает в борьбе с интоксикацией. При отсутствии противопоказаний (язвенной болезни, артериальной гипертензии) показан приём 1 таблетки препарата до 6 раз в сутки. Витаминные препараты. В случае если получить с питанием необходимые витамины не получается, можно употребить аптечные варианты витаминов С, В12, В6, В1. Адсорбенты. Наиболее распространённым является активированный уголь — 5–6 таблеток.

Но всё же лучше проконсультироваться со специалистом, возможны противопоказания.

Когда можно садиться за руль после употребления алкоголя в 2023 году

Вот мы и подобрались к самому, наверное, главному вопросу этой статьи, когда можно садиться за руль, если до этого немного (или много) выпил.

Алкоголь, а точнее, токсичные продукты распада этанола, могут оставаться в организме намного дольше, чем длится состояние похмелья, именно поэтому нельзя садиться за руль сразу, как только ваше состояние, казалось бы, пришло в норму. Хоть и выветривается спирт в среднем спустя сутки, негативное влияние может оказываться ещё в течение недели.

За первый случай вождения в нетрезвом виде штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

До полного выведения выпитого из организма управление транспортным средством запрещено. Иначе если сотрудник ГИБДД обнаружит у вас состояние алкогольного опьянения, то есть показатель на алкотестере окажется выше допустимого значения, к вам будет применено наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрещается управление транспортным средством, если уровень алкоголя в крови водителя превышает допустимые нормы.

Неприемлемым считается наличие:

— более 0,3 г этилового спирта на 1 л крови водителя;

— более 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха.

Разрешённые 0,3 промилле — это, например, около 250 миллилитров лёгкого пива, выпитого более чем за час до поездки мужчиной весом 75 кг. Однако показатели индивидуальны и зависят от многих факторов, в том числе наличия технических погрешностей при определении уровня промилле. Важно помнить, что в ряде случаев превысить норму можно, употребляя даже квас, кефир или содержащие алкоголь лекарства.

Наказание за езду в нетрезвом виде регулируется ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях либо в случае повторного правонарушения ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Штраф за превышение предельно допустимой концентрации алкоголя составляет до 30 тысяч рублей, также предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предполагается за отказ от медосвидетельствования, а также за передачу машины пьяному в управление.

Штраф за повторное вождение в нетрезвом виде составит от 200−300 тысяч рублей, лишение водительских прав на три года, может быть применено наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Уголовная ответственность в случае повторного нарушения была введена с 1 июля 2021 года.

По статистике, примерно каждая десятая авария в России происходит с участием пьяных водителей. Поэтому старайтесь не садиться за руль раньше чем через сутки после того, как вы выпили. Это не только сбережёт ваше водительское удостоверение, но и сократит риски ДТП.

Авторы Андрей Ананьев