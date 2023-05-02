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2 мая, 09:13

Девять лет со дня трагедии: В Одессе десятки людей несут цветы к Дому профсоюзов

В Одессе десятки людей несут цветы к месту трагедии в Доме профсоюзов

В Одессе люди несут цветы к ограде Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года действия националистов привели к гибели 48 человек, сообщает украинское издание "Думская".

Сегодня в городе действуют особые меры безопасности. За правопорядком следят усиленные наряды сотрудников Нацполиции и Нацгвардии. Желающих почтить память погибших пропускают к месту возложения цветов по одному после проверки документов. ​​При этом вход на территорию Куликова поля перекрыт из-за санитарной обработки. Пока неизвестно, сколько она продлится и будут ли и дальше пускать на территорию людей.

  • В Одессе люди несут цветы к месту трагедии 2 мая 2014 года. Фото © Telegram / "Суспільне Одеса"
    В Одессе люди несут цветы к месту трагедии 2 мая 2014 года. Фото © Telegram / "Суспільне Одеса"
  • В Одессе люди несут цветы к месту трагедии 2 мая 2014 года. Фото © Telegram / "Суспільне Одеса"
    В Одессе люди несут цветы к месту трагедии 2 мая 2014 года. Фото © Telegram / "Суспільне Одеса"
  • В Одессе люди несут цветы к месту трагедии 2 мая 2014 года. Фото © Telegram / "Суспільне Одеса"
    В Одессе люди несут цветы к месту трагедии 2 мая 2014 года. Фото © Telegram / "Суспільне Одеса"

В Одессе люди несут цветы к месту трагедии 2 мая 2014 года. Фото © Telegram / "Суспільне Одеса"

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы сожгли людей в Доме профсоюзов. Большинство погибших были сторонниками пророссийского движения "Куликово поле". Они укрылись от боевиков, которые незадолго до этого устроили бойню на Греческой площади. По официальным данным, в ходе столкновений погибло 48 человек.


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При этом в прошлом году в Одессе запретили траурные мероприятия в день памяти о трагедии 2 мая 2014 года.

Обложка ©

Telegram / "Суспільне Одеса"

Наталья Исакова
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