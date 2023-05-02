Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк на сегодня: Что говорят врачи и пишут в СМИ Вот уже несколько лет актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу "Моя прекрасная няня", борется с онкологией, а именно — с раком головного мозга. Как звезда чувствует себя сейчас? 2 мая, 15:27 Анастасия Заворотнюк уже больше четырёх лет борется с глиобластомой. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Достоверной информации о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк довольно мало, что неудивительно, ведь родные стараются как можно реже давать какие-либо комментарии о самочувствии артистки, чтобы не тревожить её, да и сама она тоже не выходит на связь.

Но поклонники звезды телесериала "Моя прекрасная няня" не сдаются и продолжают искать малейшие крупицы данных, которые дали бы хотя бы какое-то представление о том, как Анастасия Заворотнюк выглядит сегодня и что о её самочувствии говорят родные и близкие.

Последние новости о здоровье Анастасии Заворотнюк: где лечится актриса

Не так давно актриса покинула онкологическую клинику, где за ней наблюдала группа врачей, и теперь она продолжает лечение дома в Крёкшине. Это может быть хорошим знаком — вероятно, 52-летней Заворотнюк стало лучше и врачи посчитали возможным дать ей небольшую передышку между курсами лечения.

Как рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва" врач-диагност Андрей Звонков, первичная опухоль, вероятно, лечилась по стандартному, принятому во всём мире методу — хирургическое удаление, курсы лучевой и химиотерапии. По неофициальным же данным, в клинике, где лежала Анастасия Заворотнюк, к ней применялась экспериментальная методика под названием интраоперационная баллонная электронная брахитерапия. Она используется далеко не во всех странах мира. В США терапия стоит в несколько раз выше, чем в России. Лечением Заворотнюк руководит нейрохирург Алексей Кривошапкин, который много сил посвятил разработке и внедрению инновационных методов лечения опухолей. Возможно, она и дала свои плоды, потому состояние актрисы улучшилось.

Как лечат "прекрасную няню"

Опухоль головного мозга — это объёмное образование, которое формируется в головном мозге или вблизи него из патологических клеток. В головном мозге обнаруживаются доброкачественные и злокачественные опухоли. Злокачественные образования подразделяют на первичные и вторичные, также именуемые метастатическими. Первичные образуются в головном мозге, а вторичные — в других частях тела, а затем распространяются в мозг.

По данным СМИ, для спасения Заворотнюк врачи применили интраоперационную баллонную электронную брахитерапию. Брахитерапия — одна из современных методик борьбы со злокачественными новообразованиями различной локализации. В основе этого способа лечения рака лежит применение радиационной терапии контактным путём. Принципиальная особенность данного вида облучения в том, что противораковый препарат с радиоактивными изотопами вводится непосредственно в "тело" злокачественного новообразования. Для брахитерапии используются специально разработанные медикаменты, задача которых — уничтожение клеток рака.

На протяжении всего курса брахитерапии баллонные катетеры, использующиеся при лечении, подключают к устройству облучения дважды в сутки. Продолжительность каждого сеанса — несколько минут. Баллонные катетеры извлекают по окончании курса.

Сериал "Моя прекрасная няня" подарил Заворотнюк народную любовь. Фото © Www.filmpro.ru

Средний срок безрецидивного течения болезни после успешного применения баллонной электронной брахитерапии составляет 21 месяц. То есть почти на два года пациент может забыть о том, что у него глиобластома, и чувствовать себя здоровым человеком.

"Сначала мы удаляем повторно возникшую опухоль, максимально щадя здоровые ткани мозга. В образовавшуюся полость вводится баллон-аппликатор прибора для интраоперационной баллонной электронной брахитерапии, который позволяет провести облучение микроскопических остатков опухоли без повреждения окружающей нормальной ткани головного мозга. Сеанс облучения длится всего несколько минут. Затем операцию завершают", — рассказывал заведующий отделением нейрохирургии "Европейского медицинского центра" Алексей Кривошапкин в интервью Forbes.

Что известно о долгах Заворотнюк

Помимо проблем со здоровьем у Анастасии появились ещё неприятности с судебными приставами. У актрисы хотят изъять автомобиль Porsche Panamera за долги её матери, которую она при покупке указала владельцем. То есть по документам машина принадлежит маме Анастасии.

"На автомобиль наложен запрет регистрационных действий: это значит, что его нельзя продать, подарить и т.д., пока задолженность не будет погашена. Если хозяйка и дальше будет игнорировать оплату, наступит реализация имущества: машина будет продана с молотка, долг погашен, а разница в сумме возвращена владельцу", — объяснил адвокат Андрей Алешкин.

Ещё в начале февраля судом было вынесено постановление о взыскании с Валентины Заворотнюк, матери артистки, долга в размере 127 тысяч рублей, который образовался у неё из-за неоплаченных коммунальных платежей. И вот приставы арестовали автомобиль Анастасии, так как формально он принадлежит не ей, а маме.

Кстати, ранее, как отмечают журналисты, с пенсионерки уже взыскивали задолженность за услуги ЖКХ на сумму 46 тысяч рублей.

Как Пётр Чернышёв переживает болезнь супруги

Теперь, когда сама актриса зарабатывать не может, её мужу, фигуристу Петру Чернышёву, приходится работать намного больше, чтобы оплачивать лечение супруги. За последние несколько лет пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырёх континентов в танцах на льду стал выглядеть заметно старше — видимо, болезнь супруги и сопутствующие этому финансовые сложности подкосили его здоровье.



Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв поженились в 2008 году, а спустя десять лет у них родилась дочь Мила. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Благо, согласно последней информации, его гонорар повысили и теперь оплачивать медицинские услуги Анастасии ему станет проще.

"Раньше за один выход получал примерно по 300 тысяч рублей. Сейчас его гонорары доходят до 500 тысяч рублей", — цитирует ресурс "Дни. ру" слова источника, близкого к семье Анастасии Заворотнюк.

Откровения дочери Анастасии Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна старается хранить молчание и ничем не выдать, что происходит в их семье. И очень редко девушка позволяет дать волю эмоциям. Недавно она рассказала подписчикам о том, как ей живётся с переживаниями за маму, которая уже четыре года борется с опухолью головного мозга. Анна Заворотнюк не стала скрывать, что иногда её накрывают эмоции, но эти моменты видят только самые близкие люди.

Анна (на первом плане) Заворотнюк выросла такой же красавицей, как её звёздная мама. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Anna Zavorotnyk

"Это та травма, о которой я не могу говорить открыто уже много лет. Иногда, конечно, меня прорывает, но с близкими", — разоткровенничалась дочь звезды.

Несколько месяцев назад Анна вышла замуж, но не стала раскрывать подробности о своём избраннике. Некоторые пользователи соцсетей осудили её за то, что она вылетела с избранником в Дубай, а не осталась с матерью в Подмосковье, но девушка, по её собственному признанию, заблокировала хейтеров и не стала с ними спорить.

Авторы Андрей Ананьев