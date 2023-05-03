На Кубани всё чаще устанавливают алюминиевые окна 3 мая, 15:57 Алюминиевые окна набирают популярность © Shutterstock

По данным эксперта Алюминиевой ассоциации Александра Волокитина, у российского рынка большой потенциал роста. При этом драйвером спроса на алюминиевые окна могут стать южные регионы страны.

— Нам есть куда расти. Например, Кубани и Ростовской области можно присмотреться к опыту Испании, где 3/4 всех установленных окон алюминиевые. Для более северных регионов релевантен пример Германии, где на алюминиевые окна приходится более 40% рынка. При этом они активно устанавливаются в холодной горной местности и на побережье с агрессивной морской средой. Европейцы давно оценили потребительские характеристики алюминиевых конструкций, — сказал Александр Волокитин.

В 2022 году российский рынок алюминиевых окон превысил 21%, сильно потеснив ПВХ. Эксперт считает, что переход на алюминиевый профиль — "это такой же естественный технологический процесс, как замена кнопочного телефона смартфоном".

Дело в том, что оконные системы из алюминия пропускают больше света, чем ПВХ, и идеально подходят для конструкций с большой площадью остекления. Алюминиевый профиль, в отличие от пластика, экологичен и не выделяет токсичных веществ. При этом современное алюминиевое окно не уступает по теплотехническим характеристикам конструкциям из ПВХ, дерева и других материалов.

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Ранее Волокитин отмечал, что в последнее время удалось сблизить, а в некоторых случаях уравнять стоимость алюминиевых и ПВХ-окон.

Сейчас реальные цены стандартизированных ПВХ-окон и алюминиевых окон для массового жилищного строительства уже практически идентичны. Для окончательной победы алюминия необходимо создать в стране производство такого же уровня автоматизации, как на фабриках ПВХ-окон.

Авторы Валерия Мишина