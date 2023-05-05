Чем отличается вода в бутылке за 20 рублей и за 400 рублей — Лайф разобрался

Каждый из нас пьёт воду. Кто-то из-под крана, кто-то из фильтра, а кто-то покупает её в магазине, и последних, мы уверены, больше. Ох, а сколько марок этой воды представлено на полках в магазинах, и не сосчитаешь. Да и вряд ли кто-то всерьёз задумывался над их количеством, а вот каким вопросом вы задавались наверняка, так это почему одна вода в бутылке стоит 20 рублей, а другая 400? В этой статье мы собрали самую важную информацию, чтобы дать ответ, какую бутилированную воду рекомендуется покупать, а какая своих денег и не стоит.

SHOT Проверка: сравнительный тест воды в бутылках

Польза и вред бутилированной воды

Несомненно, бутилированная вода безопаснее и полезнее проточной из-под крана, ведь она прошла очистку от микроорганизмов, примесей и других вредных веществ, а после чего ещё и, возможно, была насыщена минералами (или имела их уже сразу, если вода из скважины). Поэтому следующие плюсы бутилированной воды очевидны:

удобно пить;

долго хранится;

подходит для повседневного питья и приготовления пищи.

Но есть у бутилированной воды и ряд недостатков, к примеру:

можно наткнуться на некачественный продукт;

высокая стоимость;

индивидуальная непереносимость.

Тест Лайфа

Мы выбрали в магазине шесть образов питьевой негазированной воды популярных торговых марок, представленных в разном ценовом сегменте. Самый дорогой образец оказался стоимостью почти 400 рублей за поллитра, самый бюджетный — 21 рубль за бутылку 0,5. После дегустации образцы "обезличили" и отправили в лабораторию, где в каждой воде измерили содержание микроэлементов и провели тест на загрязнение бактериями. Сразу отметим, что каждый из образцов прошёл лабораторную проверку успешно — никакой, к примеру, кишечной палочки в бутылках с водой обнаружено не было. А вот по химическому составу два образца получили замечания от экспертов.

Итак, наши испытуемые:

Вода "Черноголовка" 0.5 л

Вода Черноголовка © chernogolovka.com

Цена: 24 рубля Тара: удобная бутылка

Микроэлементы: Достаточное количество минеральных веществ Органолептика: Нейтральный вкус и запах По результатам лабораторного исследования недостатков не выявлено

Вода детская "Фруто Няня" 0.5 л

Вода детская "Фруто Няня" © АО «Прогресс»

Цена: 26 рублей Тара: маленькая бутылка, которую удобно взять с собой. Микроэлементы: Достаточное количество минеральных веществ Органолептика: Эта вода по отзывам обладает приятным и мягким вкусом По результатам лабораторного исследования недостатков не выявлено

Вода "Шишкин лес"

Вода "Шишкин лес" © «Шишкин Лес»

Цена: 21 рубль примерно за 0,5 мл Тара: бутылка необычной формы, для многих неудобна — так как бутылка квадратная. Микроэлементы: По результатам лабораторного исследования, Кальция (Ca) и Магния (Mg) в этой воде мало, зато концентрация Натрия (Na) приближается к показателю 100 миллиграммов в литре. Это говорит о том, что образец проходил обработку умягчения: вода "Шишкин лес" прошла через ионно-обменную смолу, которая насытила её Натрием. Для людей с бессолевой диетой такая вода не подходит, лучше выбрать другой образец. Органолептика: Многие отмечают, что вода горчит

Вода "BAIKAL" ("Байкал") 0.45 л

Вода "BAIKAL" © BAIKALSEA Company

Цена: 63 рубля Тара: удобная бутылка с широким горлом Микроэлементы: Достаточное количество минеральных веществ Органолептика: Вкус этой воды показался Лайфу наиболее мягким и приятным По результатам лабораторного исследования недостатков не выявлено

Вода "Святой источник"

Вода "Святой источник" © IDS Borjomi International

Цена: 34 рубля Тара: очень тонкая "шуршащая" бутылка из переработанного пластика Микроэлементы: Достаточное количество минеральных веществ Органолептика: Вкус этой воды показался Лайфу наименее приятным, а запах — слегка специфическим. Но по результатам лабораторного исследования недостатков не выявлено

Артезианская вода VOSS

Артезианская вода VOSS © Shutterstock

Цена: 398 рублей за неполные поллитра — самый дорогой образец. Тара: стеклянная бутылка с широким горлом, подходит для многоразового использования Микроэлементы: По содержанию минеральных веществ недостатков не выявлено Органолептика: Вкус этого образца напомнил Лайфу обычную фильтрованную проточную воду

Рейтинг питьевой воды по версии Лайфа

На основании результатов, полученных в лаборатории, а также с учётом стоимости и вкусовых качеств исследуемых образов, Лайф составил рейтинг питьевой бутилированной воды: Черноголовка ФрутоНяня Байкал Святой источник VOSS Шишкин лес Первое в место в нём заняла вода "Черноголовка", второе — детская "ФрутоНяня", а третье — вода "Байкал". Самый дорогой из исследуемых образцов — артезианская вода VOSS в стекле — не вошёл в топ-3 нашего рейтинга, а самое последнее место занял самый дешёвый образец "Шишкин лес", собравший больше всего замечаний от экспертов лаборатории.

Стоимость бутилированной воды © SHOT

Сколько на самом деле стоит вода в бутылке

Подошли к самому интересному вопросу - сколько же действительно, без наценок, стоит бутилированная вода?

Себестоимость 0,5 литра артезианской воды может составлять 1,5 – 2 рубля, НО это лишь цена самой жидкости. Себестоимость бутылки воды объёмом 0.5 л с учётом тары, амортизации и процедуры очистки составляет примерно 15 рублей. Цена самой упаковки — приблизительно 4 рубля, а остальные 9 рублей идут на оплату лабораторных исследований, персонала, логистику и процедуру подготовки воды.

Далее к стоимости добавляется наценка от продавцов. Она может варьироваться от 35% до 700%, в зависимости от того, в каких объёмах закупается продукция и где она реализуется. В крупных торговых сетях стоимость бутилированной воды будет ниже, чем в более мелких, а в кафе и ресторанах цена за пол-литра водицы может достигать и 100, и 500 рублей.

Выводы: какую бутилированную воду покупать