Чем отличается вода в бутылке за 20 рублей и за 400 рублей — Лайф разобрался
От чего зависит вкус питьевой воды? Почему одна бутылка стоит 20 рублей, а другая — 400? С какими марками нужно быть осторожнее? Мы проверили то, что вы пьёте почти каждый день, — бутилированную воду из магазина. Вот итоги.
Цена бутилированной питьевой воды зависит от множества факторов. Обложка © Shutterstock
Каждый из нас пьёт воду. Кто-то из-под крана, кто-то из фильтра, а кто-то покупает её в магазине, и последних, мы уверены, больше. Ох, а сколько марок этой воды представлено на полках в магазинах, и не сосчитаешь. Да и вряд ли кто-то всерьёз задумывался над их количеством, а вот каким вопросом вы задавались наверняка, так это почему одна вода в бутылке стоит 20 рублей, а другая 400? В этой статье мы собрали самую важную информацию, чтобы дать ответ, какую бутилированную воду рекомендуется покупать, а какая своих денег и не стоит.
SHOT Проверка: сравнительный тест воды в бутылках
Польза и вред бутилированной воды
Несомненно, бутилированная вода безопаснее и полезнее проточной из-под крана, ведь она прошла очистку от микроорганизмов, примесей и других вредных веществ, а после чего ещё и, возможно, была насыщена минералами (или имела их уже сразу, если вода из скважины). Поэтому следующие плюсы бутилированной воды очевидны:
- удобно пить;
- долго хранится;
- подходит для повседневного питья и приготовления пищи.
Но есть у бутилированной воды и ряд недостатков, к примеру:
- можно наткнуться на некачественный продукт;
- высокая стоимость;
- индивидуальная непереносимость.
Тест Лайфа
Мы выбрали в магазине шесть образов питьевой негазированной воды популярных торговых марок, представленных в разном ценовом сегменте. Самый дорогой образец оказался стоимостью почти 400 рублей за поллитра, самый бюджетный — 21 рубль за бутылку 0,5. После дегустации образцы "обезличили" и отправили в лабораторию, где в каждой воде измерили содержание микроэлементов и провели тест на загрязнение бактериями. Сразу отметим, что каждый из образцов прошёл лабораторную проверку успешно — никакой, к примеру, кишечной палочки в бутылках с водой обнаружено не было. А вот по химическому составу два образца получили замечания от экспертов.
Итак, наши испытуемые:
Вода "Черноголовка" 0.5 л
Вода Черноголовка © chernogolovka.com
Цена: 24 рубля
Тара: удобная бутылка
Микроэлементы: Достаточное количество минеральных веществ
Органолептика: Нейтральный вкус и запах
По результатам лабораторного исследования недостатков не выявлено
Вода детская "Фруто Няня" 0.5 л
Вода детская "Фруто Няня" © АО «Прогресс»
Цена: 26 рублей
Тара: маленькая бутылка, которую удобно взять с собой.
Микроэлементы: Достаточное количество минеральных веществ
Органолептика: Эта вода по отзывам обладает приятным и мягким вкусом
По результатам лабораторного исследования недостатков не выявлено
Вода "Шишкин лес"
Вода "Шишкин лес" © «Шишкин Лес»
Цена: 21 рубль примерно за 0,5 мл
Тара: бутылка необычной формы, для многих неудобна — так как бутылка квадратная.
Микроэлементы: По результатам лабораторного исследования, Кальция (Ca) и Магния (Mg) в этой воде мало, зато концентрация Натрия (Na) приближается к показателю 100 миллиграммов в литре. Это говорит о том, что образец проходил обработку умягчения: вода "Шишкин лес" прошла через ионно-обменную смолу, которая насытила её Натрием. Для людей с бессолевой диетой такая вода не подходит, лучше выбрать другой образец.
Органолептика: Многие отмечают, что вода горчит
Вода "BAIKAL" ("Байкал") 0.45 л
Вода "BAIKAL" © BAIKALSEA Company
Цена: 63 рубля
Тара: удобная бутылка с широким горлом
Микроэлементы: Достаточное количество минеральных веществ
Органолептика: Вкус этой воды показался Лайфу наиболее мягким и приятным
По результатам лабораторного исследования недостатков не выявлено
Вода "Святой источник"
Вода "Святой источник" © IDS Borjomi International
Цена: 34 рубля
Тара: очень тонкая "шуршащая" бутылка из переработанного пластика
Микроэлементы: Достаточное количество минеральных веществ
Органолептика: Вкус этой воды показался Лайфу наименее приятным, а запах — слегка специфическим.
Но по результатам лабораторного исследования недостатков не выявлено
Артезианская вода VOSS
Артезианская вода VOSS © Shutterstock
Цена: 398 рублей за неполные поллитра — самый дорогой образец.
Тара: стеклянная бутылка с широким горлом, подходит для многоразового использования
Микроэлементы: По содержанию минеральных веществ недостатков не выявлено
Органолептика: Вкус этого образца напомнил Лайфу обычную фильтрованную проточную воду
Рейтинг питьевой воды по версии Лайфа
На основании результатов, полученных в лаборатории, а также с учётом стоимости и вкусовых качеств исследуемых образов, Лайф составил рейтинг питьевой бутилированной воды:
- Черноголовка
- ФрутоНяня
- Байкал
- Святой источник
- VOSS
- Шишкин лес
Первое в место в нём заняла вода "Черноголовка", второе — детская "ФрутоНяня", а третье — вода "Байкал". Самый дорогой из исследуемых образцов — артезианская вода VOSS в стекле — не вошёл в топ-3 нашего рейтинга, а самое последнее место занял самый дешёвый образец "Шишкин лес", собравший больше всего замечаний от экспертов лаборатории.
Стоимость бутилированной воды © SHOT
Сколько на самом деле стоит вода в бутылке
Подошли к самому интересному вопросу - сколько же действительно, без наценок, стоит бутилированная вода?
Себестоимость 0,5 литра артезианской воды может составлять 1,5 – 2 рубля, НО это лишь цена самой жидкости. Себестоимость бутылки воды объёмом 0.5 л с учётом тары, амортизации и процедуры очистки составляет примерно 15 рублей. Цена самой упаковки — приблизительно 4 рубля, а остальные 9 рублей идут на оплату лабораторных исследований, персонала, логистику и процедуру подготовки воды.
Далее к стоимости добавляется наценка от продавцов. Она может варьироваться от 35% до 700%, в зависимости от того, в каких объёмах закупается продукция и где она реализуется. В крупных торговых сетях стоимость бутилированной воды будет ниже, чем в более мелких, а в кафе и ресторанах цена за пол-литра водицы может достигать и 100, и 500 рублей.
Выводы: какую бутилированную воду покупать
Главный вывод, к которому мы пришли, это то, что дорогая вода не равно самая вкусная. При этом безопасна любая вода в бутылках из магазина. А к покупке мы можем рекомендовать ту воду, которая вам больше по вкусу.