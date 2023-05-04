Спрос на аренду электросамокатов в России вырос в 2,5 раза 4 мая, 11:40 Ужесточение правил дорожного движения не отпугнуло любителей электросамокатов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Спрос на электросамокаты в России продолжает расти, несмотря на ужесточение правил дорожного движения для пользователей этого вида транспорта. К таким выводам пришли специалисты "Мегафона", проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга. Оказалось, что с началом сезона спрос на аренду электросамокатов в крупных городах вырос по сравнению с прошлым годом в два с половиной раза.

Наибольшую популярность электросамокатов фиксируют в Центральном федеральном округе, где количество пользователей увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. На втором месте в этом рейтинге — Северо-Западный округ и Приволжский округ. Там количество пользователей выросло вдвое. А вот среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск (рост в 10 раз) и Казань (в 9 раз).

В Сибири ситуация противоположная: любители электросамокатов не спешат начинать сезон. Согласно исследованию, в Сибирском федеральном округе наблюдается снижение спроса на этот вид транспорта на 16% по сравнению с прошлым годом.

Статистика гласит, что самые активные пользователи сервисов аренды электросамокатов живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Чаще всего (в 47% случаев) это люди в возрасте от 25 до 35 лет. Однако за прошедший год значительно возросло количество пользователей старше 50 лет, они стали пользоваться сервисами аренды на 84% чаще.

Авторы Алексей Берковиц