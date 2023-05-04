Какие ограничения ждут автолюбителей в Москве в связи с Днём Победы

В этой статье Лайф собрал последние актуальные данные, когда, где и во сколько перекроют дороги и улицы в Москве и какие ещё ограничения могут быть введены 9 Мая.

Перекрытия улиц в Москве на 9 Мая

9 мая, в День Победы, с 10:00 и вплоть до окончания торжественных мероприятий будет перекрыт Волгоградский проспект и фактически весь центр в пределах Садового кольца. С раннего утра (примерно с 05:30) движение будет ограничено на участке от Тверской улицы до Садового кольца. Кроме того, перекроют Большую Никитскую, 1-ю Тверскую-Ямскую от Садового до улицы Гашека, Моховую. Движение ограничат от Большой Бронной до Большой Садовой, закроют 1-ю Тверскую-Ямскую от Большой Садовой до Гашека и Моховую — от Воздвиженки до Тверской. Перекроют также Охотный ряд, Оружейный переулок и Театральный проезд. Помимо прочего, должны частично перекрыть Большой и Малый Москворецкие мосты, Новую площадь, несколько центральных набережных и Китайгородский проезд.

9 Мая будет перекрыт Волгоградский проспект и фактически весь центр в пределах Садового кольца. Инфографика с сайта Департамента транспорта Москвы

Схема перекрытия улиц Москвы во время проведения парада обычно выглядит так. Инфографика с сайта Департамента транспорта Москвы

Обычно ограничения на дорогах в центре сохраняются вплоть до окончания акции "Бессмертный полк". В прежние годы шествие начиналось с Ленинградского проспекта и проходило по Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Весь маршрут составлял около семи километров. В этом году из соображений безопасности от традиционного шествия "Бессмертного полка" было решено отказаться, поэтому перекрытия улиц должны убрать раньше — после парада.

Когда закроют для посещения Красную площадь

Чтобы спокойно и без лишних препятствий подготовиться, а позже и провести праздничные мероприятия ко Дню Победы, 27 апреля власти закрыли Красную площадь для посещений. Данное ограничение продлится до 10 мая.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", — говорилось в сообщении Федеральной службы охраны (ФСО).

С 23 апреля по 15 мая также не будет работать Мавзолей Ленина.

Сам Парад Победы пройдёт в Москве на Красной площади 9 мая. В 2023 году в нём примут участие более 10 000 военных и 125 единиц техники. Также на мероприятии выступит президент РФ Владимир Путин.

Бесплатная парковка в праздничные дни

К счастью, в праздничные дни в столице запланированы не только ограничения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для всех горожан сделает подарок в виде бесплатных уличных парковок по всему городу 8 и 9 мая — в дни празднования 78-летия Победы над немецко-фашистскими оккупантами. Исключения составят лишь парковки со шлагбаумом, они будут работать по обычным тарифам.

1, 8 и 9 мая парковка будет бесплатная на всех улицах Москвы. Фото © parking.mos.ru