КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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Нефтяная компания начала перевозки грузов в Арктике беспилотным автотранспортом

5 мая, 13:43
<p>Обложка © "Газпром нефть"</p>

Обложка © "Газпром нефть"

В рейсы на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО, вышли первые беспилотные КамАЗы. Машины перевозят грузы по 140-километровому зимнику, соединяющему автономный нефтепромысел с посёлком Тазовский. Применение беспилотного автотранспорта повысит эффективность логистики северных месторождений компании и увеличит объёмы поставок необходимого оборудования и материалов.

Навигационная спутниковая система обеспечивает высокую безопасность беспилотных грузоперевозок. Транспорт оснащён несколькими типами сенсоров, которые строят цифровую карту дорог, сканируют объекты во фронтальной зоне. Они распознают препятствия в радиусе 200 метров, фиксируют статичные и движущиеся объекты.

Фото © "Газпром нефть"

Фото © "Газпром нефть"

Беспилотной колонной управляют при помощи российского программного обеспечения. После закрытия зимников высокотехнологичные грузовики продолжат работу на объектах, где в летний период не прекращаются наземные перевозки.

Генеральный директор "Мессояханефтегаза" Алексей Кан рассказал, что интересные проекты составляют сегодня значительную часть технологического портфеля "Мессояханефтегаза". С помощью искусственного интеллекта там проектируют и строят скважины, контролируют безопасность работы оборудования и состояние вечной мерзлоты, внедряют системы цифровых двойников для добычи трудной нефти Заполярья. Выход на арктические линии беспилотных транспортных средств — ещё одна веха в цифровой истории самого северного материкового нефтепромысла страны.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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