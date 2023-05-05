Нефтяная компания начала перевозки грузов в Арктике беспилотным автотранспортом 5 мая, 13:43 Обложка © "Газпром нефть"

В рейсы на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО, вышли первые беспилотные КамАЗы. Машины перевозят грузы по 140-километровому зимнику, соединяющему автономный нефтепромысел с посёлком Тазовский. Применение беспилотного автотранспорта повысит эффективность логистики северных месторождений компании и увеличит объёмы поставок необходимого оборудования и материалов.

Навигационная спутниковая система обеспечивает высокую безопасность беспилотных грузоперевозок. Транспорт оснащён несколькими типами сенсоров, которые строят цифровую карту дорог, сканируют объекты во фронтальной зоне. Они распознают препятствия в радиусе 200 метров, фиксируют статичные и движущиеся объекты.

Фото © "Газпром нефть"

Беспилотной колонной управляют при помощи российского программного обеспечения. После закрытия зимников высокотехнологичные грузовики продолжат работу на объектах, где в летний период не прекращаются наземные перевозки.

Генеральный директор "Мессояханефтегаза" Алексей Кан рассказал, что интересные проекты составляют сегодня значительную часть технологического портфеля "Мессояханефтегаза". С помощью искусственного интеллекта там проектируют и строят скважины, контролируют безопасность работы оборудования и состояние вечной мерзлоты, внедряют системы цифровых двойников для добычи трудной нефти Заполярья. Выход на арктические линии беспилотных транспортных средств — ещё одна веха в цифровой истории самого северного материкового нефтепромысла страны.

Авторы Валерия Мишина