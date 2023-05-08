Что нужно знать о георгиевской ленте, ставшей символом Дня Победы В этом году наша страна отмечает 78-ю годовщину Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. И 9 Мая уже совсем на носу. В этот день принято носить на себе, наверное, один из главных символов Дня Победы — георгиевскую ленточку. 7 мая, 21:00 Акция "Георгиевская ленточка" проводится в России с 2005 года. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Миллион россиян в преддверии 9 Мая начинают носить оранжево-чёрную гвардейскую ленту. Но многие ли из них знают историю возникновения и подлинное значение её цветов? Почему этот символ не изменился спустя многие десятилетия и сохранился до наших дней? Лайф решил провести небольшой ликбез и рассказать всё самое главное о георгиевской ленте.

Георгиевская лента была учреждена Екатериной II 26 ноября 1769 года во время Русско-турецкой войны. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

История появления георгиевской ленточки

История георгиевской ленточки берёт своё начало в далёком 1769 году, когда правившая тогда страной императрица Екатерина II утвердила данный атрибут в качестве знака поощрения солдат и офицеров, участвовавших в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов. Награда полагалась только самым достойным — георгиевской лентой награждали за верность, храбрость и мужественность, проявленные на полях сражений.

Своё название — георгиевская — лента получила в честь Георгия Победоносца — важного христианского святого, который, по преданию, совершил немало чудес и победил ужасного змея, опустошавшего землю. Его подвиг изображён на российских монетах и гербах Москвы и Московской области. В екатерининские времена георгиевская лента дополнялась белым равносторонним крестом или четырёхконечной золотой звездой, а также девизом: "За службу и храбрость".

Существовал определённый порядок ношения этой награды, а именно: в петлице на шее или через правое плечо. Обладатель этой ленты получал пожизненное жалованье.

Ещё один интересный факт: данная награда передавалась по наследству, но если потомок совершал какой-то постыдный поступок, то ленту, символ мужества и отваги, могли и отнять.

Слева направо: Георгиевский крест III степени, Георгиевский крест IV степени, медаль "За храбрость" III степени, медаль "За храбрость" IV степени, медаль в память Русско-японской войны и медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 года. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Позже георгиевская лента использовалась для оформления советских наград, в том числе ордена Славы и медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг". Она имела пять продольных полос — три чёрные и две оранжевые. В таком виде георгиевская лента дожила до наших дней, став символом памяти героизма и подвига участников Великой Отечественной войны. Георгиевскую ленту любят и чествуют наследники победителей и сегодняшние защитники русской земли — она стала одним из символов борьбы Донбасса за независимость и специальной военной операции (СВО) на Украине.

Значение георгиевской ленты

Со значением самой георгиевской ленты, что она символизирует, мы уже разобрались, но вот что обозначают её цвета — оранжевый и чёрный?

Исторически лента должна была содержать в себе чёрный и жёлтый цвета, а именно: иметь три чёрные и две жёлтые полосы. Но на практике стали использовать оранжевый, который с геральдической точки зрения был так же, как и жёлтый, вариантом золотого.

Звезда ордена Святого Георгия "За службу и храбрость" в экспозиции выставки, посвящённой юбилею самой почётной военной награды Российской империи, в Государственном историческом музее. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В 1730-х чёрный, белый и жёлтый были цветами, которые использовались для герба Российской империи, потому считались они государственными. Но, как считают историки, Екатерина наделила их своими значениями. Так, чёрный цвет означает дым, а оранжевый — пламя, то есть символизируют порох и огонь — символ мужества во время сражений.

Есть и менее символическая теория. Согласно ей, цвета георгиевской ленты просто соединяют в себе государственные цвета Российской империи. Герб тех годов был изображён как чёрный орёл на золотом фоне. К тому же на самом гербе присутствовало изображение Георгия Победоносца в тех же цветах: жёлтый плащ и убиваемый воином чёрный змей.

Когда ленточка стала символом Победы

Георгиевская ленточка — символ Победы. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы. Сначала её цвета использовались в государственных наградах, вручаемых во время и после Великой Отечественной войны. Также лента неизменно фигурировала и на парадах в честь Дня Победы.

В прошлом году на ВДНХ растянули георгиевскую ленту длиной 366 м. Фото © Агентство "Москва"

А вот одноимённая акция "Георгиевская ленточка" была придумана журналистами РИА "Новости" в марте 2005 года. В том же году инициативу поддержали Правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С конца апреля волонтёры и участники общественных организаций раздают ленточки людям на улицах и в общественных местах. Традиционно акция стартует у стен МИА "Россия сегодня" и первые георгиевские ленточки начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4. Главная цель акции — дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины.

Кроме того, в акции самостоятельно участвуют министерства, ведомства, госкорпорации, молодёжные движения в разных странах. В общей сложности в рамках акции ежегодно раздаётся около 20 млн ленточек.

Есть в истории ленты и своеобразные рекорды. 9 Мая 2022 года в рамках акции "Самая большая лента памяти" на ВДНХ растянули георгиевскую ленту длиной 366 метров.

Авторы Андрей Ананьев