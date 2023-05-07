В Мариуполе загрузили первое судно зерном из ДНР
Пушилин сообщил о загрузке в порту Мариуполя первого судна зерном ДНР
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в торговом порту Мариуполя было загружено первое судно зерном из ДНР.
В порту Мариуполя загружено судно с зерном из ДНР. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
"Организация вывоза зерна за пределы республики позволит оживить один из важнейших секторов экономики — сельское хозяйство. Порт может отправлять зерно и из соседних регионов", — написал он в телеграм-канале.
По словам Пушилина, сельхозпродукция будет перевозиться судами под управлением ФАУ "Роскапстрой", которые сейчас доставляют в Мариуполь стройматериалы. По его словам, это поможет в несколько раз снизить стоимость логистики.
А ранее Пушилин заявил о готовности поставлять зерно в Сирию через порт Мариуполя. Он добавил, что Дамаск уже сообщил о заинтересованности в поставках сельхозпродукции.
Кадр из видео Telegram / Пушилин Д.В.