В Мариуполе загрузили первое судно зерном из ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в торговом порту Мариуполя было загружено первое судно зерном из ДНР.

В порту Мариуполя загружено судно с зерном из ДНР. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"Организация вывоза зерна за пределы республики позволит оживить один из важнейших секторов экономики — сельское хозяйство. Порт может отправлять зерно и из соседних регионов", — написал он в телеграм-канале.

По словам Пушилина, сельхозпродукция будет перевозиться судами под управлением ФАУ "Роскапстрой", которые сейчас доставляют в Мариуполь стройматериалы. По его словам, это поможет в несколько раз снизить стоимость логистики.