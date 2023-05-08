Учёные присвоили бабочке зловещее имя персонажа из "Властелина колец"

Британские учёные назвали новый род бабочек в честь персонажа Саурона из фэнтези по трилогии "Властелин колец". Как передаёт The Guardian, учёные выбрали этот вариант из-за чёрных колец на оранжевых крыльях насекомого, которые напоминают изображение всевидящего ока.

По мнению специалистов Музея естественной истории в Лондоне, такое название привлечёт больше внимания к этому роду и даст провести больше исследований. К слову, в честь Саурона уже названы два вида бабочек — Saurona triangular и Saurona aurigera.

Исследованиями рода занимались 30 учёных со всего мира. Они потратили около десяти лет на изучение бабочек Euptychiina, проанализировав свыше 400 самых разных видов этих насекомых. Примечательно, что в честь Саурона также ранее назвали навозного жука, лягушку и даже динозавра.