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7 мая, 22:39

Учёные присвоили бабочке зловещее имя персонажа из "Властелина колец"

Британцы присвоили бабочке имя Саурона из "Властелина колец"

<p>Бабочка, напомнившая учёным о Сауроне из "Властелина колец". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/timnewspaper/status/1655318835522678786" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TIM News</a></p>

Бабочка, напомнившая учёным о Сауроне из "Властелина колец". Обложка © Twitter / TIM News

Британские учёные назвали новый род бабочек в честь персонажа Саурона из фэнтези по трилогии "Властелин колец". Как передаёт The Guardian, учёные выбрали этот вариант из-за чёрных колец на оранжевых крыльях насекомого, которые напоминают изображение всевидящего ока.

По мнению специалистов Музея естественной истории в Лондоне, такое название привлечёт больше внимания к этому роду и даст провести больше исследований. К слову, в честь Саурона уже названы два вида бабочек — Saurona triangular и Saurona aurigera.

Исследованиями рода занимались 30 учёных со всего мира. Они потратили около десяти лет на изучение бабочек Euptychiina, проанализировав свыше 400 самых разных видов этих насекомых. Примечательно, что в честь Саурона также ранее назвали навозного жука, лягушку и даже динозавра.

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Ранее зоологи США сообщили о почти 90-процентном вымирании бабочек-монархов. Согласно исследованию Университета штата Вашингтон, в ближайшие десятилетия этот вид вымрет.

Анатолий Симоненко
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