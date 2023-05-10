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10 мая, 09:33
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Киев трижды пытался атаковать Москву дронами на 9 Мая

Mash: ВСУ 9 Мая трижды безуспешно попытались атаковать Москву беспилотниками

ВСУ минимум трижды попытались атаковать Москву беспилотниками в День Победы. По данным Mash, речь идёт о БПЛА UJ-22 Airborne, один из которых был сбит над селом Перемышль Калужской области (примерно 175 км до столицы), второй посадили в Битцевском лесу у МКАД, а третий — в Ломоносовском районе ЮЗАО.

Обошлось без пострадавших, беспилотники не взорвались. Они были запущены из Черниговской области: оттуда до Москвы примерно 600 километров, а максимальная дальность полёта нейтрализованных "птичек" — 800 километров.

В Подмосковье дерево "сбило" загадочный дрон с двумя камерами

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Лайф рассказывал о падении неизвестного беспилотника с камерой во дворе Подольска Московской области. Он кружил над регионом в праздник 9 Мая, несмотря на запрет поднимать в воздух дроны.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Матвей Константинов
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