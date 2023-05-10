Киев трижды пытался атаковать Москву дронами на 9 Мая

ВСУ минимум трижды попытались атаковать Москву беспилотниками в День Победы. По данным Mash, речь идёт о БПЛА UJ-22 Airborne, один из которых был сбит над селом Перемышль Калужской области (примерно 175 км до столицы), второй посадили в Битцевском лесу у МКАД, а третий — в Ломоносовском районе ЮЗАО.