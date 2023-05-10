В Заполярье построено первое здание с помощью 3D-принтера 10 мая, 14:13 Обложка © "Газпром нефть"

В российском Заполярье появилось первое здание, которое создали методом 3D-печати. Его построила компания "Газпром нефть" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В здании расположена зона отдыха для сотрудников производственной базы. Строительство с помощью 3D-принтера в полтора раза быстрее и в среднем на 30% дешевле традиционных способов.

Построено здание из пенобетона 3D-принтером российского производства на заранее установленном фундаменте. С помощью технологии напечатаны стены, а также мебель и элементы декора. Помещение украшено рисунками с элементами орнаментов коренных народов Севера.

Высокая энергоэффективность материалов позволила оптимизировать энергопотребление здания: оно не требует отопления в весенний и осенний периоды, в помещении сохраняется комфортная температура и влажность воздуха. Для зимнего сезона здесь установлена система электрического отопления.

Генеральный директор "Газпромнефть-Снабжения" Дмитрий Потапов рассказал, что технологии 3D-печати дают возможность сделать строительство и эксплуатацию зданий более экологичными, повысить скорость возведения производственных объектов и при этом снизить расходы. Есть перспективы в использовании строительной 3D-печати, в том числе в арктических регионах. Несмотря на свою футуристичность, здание органично вписалось в природный ландшафт Обского причала.

Авторы Валерия Мишина