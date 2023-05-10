Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
Покушение на Прилепина
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал

Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Главное
Последние новости

Погибший соратник Прилепина представлен к ордену Мужества и награде Росгвардии

Законопроект о денонсации ДОВСЕ внесли в Госдуму

"Он продолжает лгать": Семью Байдена публично обвинили в получении миллионов долларов из Китая

Грузия разрешит полёты российских самолётов, которые не находятся под санкциями

Премьер Израиля пригрозил мощными ударами по Газе

ВСУ обстреляли два района Курской области, один человек пострадал

Захарова: Слова Буданова об убийстве россиян нужно квалифицировать как терроризм

В Великобритании появились на свет пять детей с ДНК от трёх родителей

Бастрыкин раскрыл число жертв ВСУ среди мирных жителей Донбасса за 9 лет

Песков: Идея власти Польши о переименовании Калининграда граничит с безумием

В Заполярье построено первое здание с помощью 3D-принтера

10 мая, 14:13
<p>Обложка © "Газпром нефть"</p>

Обложка © "Газпром нефть"

В российском Заполярье появилось первое здание, которое создали методом 3D-печати. Его построила компания "Газпром нефть" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В здании расположена зона отдыха для сотрудников производственной базы. Строительство с помощью 3D-принтера в полтора раза быстрее и в среднем на 30% дешевле традиционных способов.

Построено здание из пенобетона 3D-принтером российского производства на заранее установленном фундаменте. С помощью технологии напечатаны стены, а также мебель и элементы декора. Помещение украшено рисунками с элементами орнаментов коренных народов Севера.

Высокая энергоэффективность материалов позволила оптимизировать энергопотребление здания: оно не требует отопления в весенний и осенний периоды, в помещении сохраняется комфортная температура и влажность воздуха. Для зимнего сезона здесь установлена система электрического отопления.

Генеральный директор "Газпромнефть-Снабжения" Дмитрий Потапов рассказал, что технологии 3D-печати дают возможность сделать строительство и эксплуатацию зданий более экологичными, повысить скорость возведения производственных объектов и при этом снизить расходы. Есть перспективы в использовании строительной 3D-печати, в том числе в арктических регионах. Несмотря на свою футуристичность, здание органично вписалось в природный ландшафт Обского причала.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!