8-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 11 мая

Все привыкли обращать внимание только на полнолуние, но каждая фаза Луны до этого события не менее важна. Будьте внимательны и не пропустите день, когда жизнь можно начать с чистого листа. Как поменяться к лучшему и заставить космическую энергию работать на вас? Рассказываем.

Чего ждать от 8-х лунных суток 11 мая 2023 года?

Что сулят 8-е лунные сутки 11 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

День восьмых лунных суток — это первый день второй лунной фазы. Наступит он 11 мая 2023 года, в четверг. Как утверждают астрологи, это время эмоциональной нестабильности, перепадов настроения, душевных метаний. А дело в том, что данная лунная фаза заряжена позитивной энергетикой, это период духовного очищения и перерождения, когда с человеком могут произойти кардинальные изменения. Так и будет тянуть перевернуть свою жизнь с ног на голову, стать лучше.

У Луны также есть немало и негативных взаимодействий с другими небесными телами: планетами Меркурий, Юпитер и лунными узлами Раху, Кету. Из-за этого будет портиться настроение, могут появиться сомнения, тревожность, беспокойство, пессимизм, неуверенность в себе, уныние, нахлынут печальные воспоминания. Может появиться агрессия, гнев, желание идти наперекор обществу, сопротивление и возмущение — всему этому поспособствует разрушительный квадрат Марса и Юпитера. Но будут и положительные эмоции. Например, тригон Венера – Сатурн даст возможность создать чудесные отношения, где партнёры будут сосуществовать в гармонии и взаимопонимании друг с другом.

Яснее станут и отношения другого плана — финансового. Голова остынет, благодаря чему появится возможность принимать куда более мудрые решения и обходиться при этом без конфликтов. Однако стоит помнить о том, что сейчас ретроградный Меркурий. А значит, старые вопросы и нерешённые споры по-прежнему будут давать о себе знать, есть даже вероятность встретить "призрака из прошлого". Наступает лучший период для исправления ошибок, закрепления достигнутого успеха. Меркурий совместно с Раху поможет вам нестандартно мыслить, отчего можно ожидать успеха в плане учёбы и финансов.

8-е лунные сутки 11 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать на 8-е лунные сутки 11 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Чтобы извлечь максимум из этого дня, рекомендуем следовать нашим советам. Как наиболее правильно воспользоваться предоставляемыми звёздами возможностями? Спешить и начинать новые проекты не стоит, куда важнее закрепить текущие результаты.

Старайтесь наладить отношения с людьми, помириться с теми, с кем в ссоре, ведите себя при этом спокойно и сдержанно.

Если допустили какие-то ошибки, то самое время их исправить.

Благоприятное время для учёбы, повышения квалификации.

Можно отправиться в поездку, в пути вас ждёт успех, новые знакомства и приятные встречи.

Да и в целом 11 мая 2023-го нужно настроиться на хорошее и верить только в лучшее.

8-е лунные сутки 11 мая 2023 года: чего делать нельзя?

Что нельзя делать в 8-е лунные сутки 11 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Есть в этот день и определённые ограничения, которые следует соблюдать, чтобы не навредить себе. Астрологи советуют: Не начинать новые проекты, ни к чему хорошему это не приведёт.

Нельзя также вести себя несдержанно, спешить и торопиться, каждый шаг нужно как следует обдумать, поспешность не пойдёт вам на пользу.

В 8-й лунный день могут вернуться давно забытые вещи, люди, возможно, даже проблемы, игнорировать их ни в коем случае нельзя — будет только хуже.

Старайтесь быть сдержаннее, резко реагировать на новости крайне не рекомендуется.

Также не стоит перечить представителям власти и закона. Это может иметь неприятные последствия.

Не сопротивляйтесь сказанным в ваш адрес словам. Лучше выслушайте собеседника.

В 8-ю лунную фазу очень хочется идти наперекор общественному мнению — не надо. Ничего, кроме конфликтов, это не принесёт.

Настроение тоже должно соответствовать дню. Не следует унывать, волноваться, грустить, тревожиться, вспоминать о грустном. Наоборот, постарайтесь настроиться на позитивный лад и прожить 11 мая с радостью.

Народные приметы на 11 мая 2023 года

Какие приметы существуют на Максимов день, 11 мая? Фото © Shutterstock

Помимо того что 11 мая будут восьмые лунные сутки, это также день, когда отмечается народный праздник Максимов день, или Берёзосок. Поэтому существует немало примет, связанных с берёзовым соком и не только. Назовём несколько наиболее интересных. Тёплый ветер на Максимов день обещает весеннюю благодать.

Если зацвела рябина — жди хороший урожай овса.

Год выдастся урожайным, если ночь будет тёплой и звёздной.

Большое количество берёзового сока на деревьях свидетельствует о частых дождях летом.

Если восход солнца ясный, то лето будет тёплое и солнечное.

Также на Максимов день было принято больным людям пить берёзовый сок, он должен исцелить нуждающегося. И, наоборот, если пить его, будучи здоровым, можно заболеть.

Если стоять лицом к южному ветру, то это сулит выздоровление. Но только к южному, ветер с любой другой стороны принесёт болезни.

Также 11 мая — день для сбора берёзового сока. Но надо помнить, что одиноко стоящие деревья лучше не трогать. В них собирается негативная энергия.

Если плотно пообедать в Максимов день — год будет урожайным.

Пить чай с мёдом — привлекать плохие мысли.

Если подстричь ребёнку ногти и волосы, то он может заболеть.

Надевать новые серёжки или проколоть в этот день уши — можно потерять слух.

Сватовство или женитьба 11 мая приведёт к недолгой семейной жизни.

Взяться за ремонт дома — оттолкнуть от себя удачу.

Стоит избегать любого контакта с ивами. Обнимать их, ломать ветки, приносить домой и даже просто слишком приближаться — может привести к чёрной полосе в жизни.