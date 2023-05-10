Когда в Подмосковье сажать картошку: Благоприятные дни и советы дачникам
Картофель — это поистине прекрасный овощ. Как и в случае с любой другой культурой, нужно знать, когда его сажать и как правильно выращивать. Лайф собрал всю самую важную и полезную информацию в помощь дачникам, огородникам и любителям драников и картофельного пюре.
Благоприятный период для посадки картошки — это когда температура воздуха несколько дней подряд держится около 10–12 °C. Обложка © ТАСС / Виктор Драчёв
Картофель, наверное, один из самых популярных ингредиентов, без которого уже трудно представить стол любого россиянина. И речь не только о вкусовых качествах: картофель — важный источник углеводов (крахмала) и отличный источник калия. Например, одна крупная отваренная картофелина покрывает примерно четверть рекомендуемого суточного количества этого микроэлемента, участвующего в сокращении мышц, в том числе и сердца. Ну а где же брать этот чудо-овощ? Самое простое — это купить его в магазине, но не всем нравится покупной картофель, некоторые выращивают его на даче или на своём земельном участке.
Когда сажать картофель в 2023 году
Холодный апрель и майские праздники сдвинули график посадки картошки во многих регионах России. Фото © Freepik / Wirestock
Посадку картофеля можно начинать, когда земля достаточно прогреется. На глубине посадки клубней — а это примерно половина штыка лопаты — температура почвы должна быть около 10 °C. Более ранняя посадка не имеет смысла: в холодной земле клубни всё равно не тронутся в рост.
На выбор даты высадки картофеля в грунт влияют различные факторы:
- сорт картофеля (различают ранние, поздние и даже озимые);
- региональный климат (на юге иногда картошку сажают в конце марта – начале апреля, в Центральном Черноземье ориентируются на май, а на Урале и в Сибири это конец мая, а иногда даже июнь);
- способ посадки (под лопату, солому, рассадой или в борозды, сделанные мотоблоком);
- время года (весна, лето и даже осень).
Народные приметы, по которым можно сажать картошку
Народные приметы в выборе времени для посадки картофеля играют не последнюю роль. Оно и неудивительно. Ведь люди годами, десятилетиями и веками наблюдали за окружающей средой и запоминали, когда и при каких обстоятельствах нужно заниматься посадкой овощей, чтобы получить самый большой урожай. Так и с картошкой. Давайте рассмотрим несколько интересных и полезных народных примет.
- Картофель нужно высаживать не раньше, чем появятся листья на берёзах. Распустившиеся листья — это показатель того, что почва уже достаточно прогрелась. В старину говорили: "Покрылась берёза зелёной дымкой — земля готова для посадочных работ". А точнее, ждали "лист размером с копейку". Обычно листва на берёзе появляется, когда среднесуточная температура воздуха приближается к +10 °C — идеальная температура, как Лайф уже писал ранее.
- Зацвела черёмуха — пришло время сажать картошку, гласит примета в некоторых регионах. На самом деле между началом роста листочков на берёзе и цветением черёмухи проходит около десяти дней. Посадка картофеля в этом промежутке как раз и является залогом хорошего будущего урожая.
- Одуванчики тоже могут подсказать, когда стоит идти сажать картошку (при появлении бутонов и распускании цветов).
- Есть важная примета: не рекомендуется высаживать картофель в субботу или среду, а ещё на Вербной неделе, так как урожай не будет долго храниться.
- Посмотрите на небо. Согласно ещё одной примете, посадку картошки лучше всего проводить, когда небо голубое или на нём отмечаются небольшие облака. Тогда как в пасмурную погоду эту культуру лучше не высаживать.
Лунный календарь для посадки картофеля
Верите или нет, но 23 и 24 мая — идеальные дни для посадки картошки. Фото © Shutterstock
С народными приметами разобрались, теперь давайте рассмотрим лунный календарь — ещё один незаменимый помощник огородника и садовода в выборе времени, благоприятного для посадки той или иной культуры.
Астрологи рекомендуют сажать картофель на убывающей луне, когда растительные соки направлены к клубням. Помимо фазы луны надо учитывать созвездие, в котором находится небесное светило. Выполняйте работы, когда она в Тельце, Деве или Козероге.
- Самые благоприятные дни для посадки картофеля в мае 2023 года: 23, 24.
- Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 22, 25, 28, 29, 30, 31.
- Нейтральные дни: 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27.
- Нежелательные дни: 12, 19, 26.
Прогноз погоды
Как мы уже ранее сказали, для посадки картофеля необходима хорошо прогретая земля, хотя бы до +10 °C. В майские выходные 2023 года в большинстве российских регионов было довольно холодно, далеко не все решились осуществить посадки. А вот в ближайшие дни в Подмосковье температура воздуха будет достаточно благоприятной, в пределах +15...+17 °C, поэтому почва должна успеть прогреться.
Как выбрать клубни для посадки
Когда высаживать самый популярный овощ, мы разобрались, а какие клубни выбирать для посадки, какие сорта лучше сажать и как проращивать картофель, ещё не сказали. Исправляемся. Вот на что стоит обратить внимание при выборе семенного картофеля. Он должен быть:
- ровным и гладким;
- твёрдым, с упругой кожурой (сморщенная сигнализирует о нарушении условий хранения, а мягкие клубни — о возможной бактериальной инфекции);
- без следов гнили, трещин, пятен и срезов;
- примерно одинаковым по форме и весу (оптимальный вес посадочного клубня составляет 40–100 граммов и примерно равен куриному яйцу. Мелкие клубни дадут мало стеблей и урожай будет низким, а у крупных картофелин надземная часть будет развиваться быстрее, чем корни, это приведёт к тому, что ботва недополучит питательных веществ, необходимых для нормального развития);
- без длинных ростков (при транспортировке часть из них обломается, а это приведёт к снижению урожая. Будет лучше, если вы прорастите клубни самостоятельно);
- в разрезе клубней не должно быть коричневых или чёрных вкраплений, которые свидетельствуют о наличии болезни. Если возможности разрезать клубень нет, постарайтесь слегка соскрести кожицу в сомнительных местах, коричневых участков под ней быть не должно;
- без мелких отверстий (обычно они остаются после проволочника) и с большим количеством мелких глазков — чем их больше, тем лучше (чем больше картофелина даст побегов, тем обильнее будет урожай).
Какие сорта картофеля сажать в Подмосковье
Лайф составил список лучших сортов картофеля на 2023 год. Фото © Shutterstock
Лучшими сортами картофеля для Подмосковья считаются:
- "Жуковский ранний" — сорт для южных регионов России. Отлично растёт в жару. Урожайный, клубни массой до 120 граммов, устойчив к заболеваниям.
- "Приекульский ранний" — относится к сортам раннего срока созревания (раннеспелый). Урожайность высокая и составляет 3–4,5 кг/м2.
- "Ранняя роза" (или "американка") — раннеспелый плод с отличными вкусовыми качествами, но плохо хранится и восприимчив к фитофторозу, парше обыкновенной и вирусным болезням.
- "Фаленский" — высокоурожайный сорт, но специалисты отмечают склонность клубней давать трещины и пустоты, особенно при резких изменениях погоды в период клубнеобразования.
- "Гала" — крайне неприхотливый сорт. Он раннеспелый и хорошо приспосабливается к любым условиям, для него важен лишь обильный полив.
- "Удача" — отличается невероятной выносливостью. Он засухоустойчив и экологически пластичен, то есть адаптируется к разным типам почвы и любой погоде.
- "Синеглазка" — среднеспелый сорт, который ценят за отменный вкус, а мякоть клубней разваривается и не темнеет после варки.
- "Луговской" — столовый сорт, среднеспелый. Высокая урожайность, хорошо хранится, но не все любят по вкусовым качествам.
- "Лорх" — старинный сорт, который отличается очень высоким содержанием крахмала и хорошей урожайностью: один куст приносит 20–25 плодов.
Как проращивать картофель на посадку
Не стоит пренебрегать проращиванием семенного картофеля перед посадкой, ведь это позволяет выбраковать некачественные семена, произвести калибровку по размеру и весу, ускорить формирование столонов и клубней, предупредить развитие вирусных и грибковых заболеваний. Далее мы расскажем, как правильно это делать.
Подготовку клубней к проращиванию начинают за 35–40 дней до высадки. Сначала их проращивают на свету до появления крепких, толстых ростков, затем помещают в ящики с влажной средой. Первый слой клубней кладут во влажный субстрат толщиной 5 см. Почву поливают питательным раствором: 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия на 10 л воды.
Ящики держат в помещении при температуре 20–22 °С. В таких условиях картофелины прорастают через два-три дня.
Как сажать картошку
Вручную картофель наверняка сажали все, поэтому в детальном описании процедура не нуждается. Клубни высаживают в отдельные лунки или борозды, засыпая затем землёй. Интервал между ними 25–40 см (в зависимости от размера корнеплода и габаритов куста), ширина междурядий — 65–70 см. Глубина лунки зависит от качества субстрата: чем он легче, тем больше нужно их заглублять. Обычно достаточно 8–10 см.
Помимо самого клубня в неё кладут горсть перегноя, немного просеянной древесной золы и луковую шелуху. Её запах отпугивает многих вредителей. По окончании высадки поверхность грядки разравнивают граблями. При использовании "дедовского" способа удобнее работать вдвоём: один копает лунки, второй кладёт в них клубни. Чтобы ряды получались ровными, можно предварительно разметить грядку, например с помощью шнура, если есть обоснованные сомнения в собственном глазомере.