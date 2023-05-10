Когда в Подмосковье сажать картошку: Благоприятные дни и советы дачникам Картофель — это поистине прекрасный овощ. Как и в случае с любой другой культурой, нужно знать, когда его сажать и как правильно выращивать. Лайф собрал всю самую важную и полезную информацию в помощь дачникам, огородникам и любителям драников и картофельного пюре. 10 мая, 19:45 Благоприятный период для посадки картошки — это когда температура воздуха несколько дней подряд держится около 10–12 °C. Обложка © ТАСС / Виктор Драчёв

Картофель, наверное, один из самых популярных ингредиентов, без которого уже трудно представить стол любого россиянина. И речь не только о вкусовых качествах: картофель — важный источник углеводов (крахмала) и отличный источник калия. Например, одна крупная отваренная картофелина покрывает примерно четверть рекомендуемого суточного количества этого микроэлемента, участвующего в сокращении мышц, в том числе и сердца. Ну а где же брать этот чудо-овощ? Самое простое — это купить его в магазине, но не всем нравится покупной картофель, некоторые выращивают его на даче или на своём земельном участке.

Когда сажать картофель в 2023 году

Холодный апрель и майские праздники сдвинули график посадки картошки во многих регионах России. Фото © Freepik / Wirestock

Посадку картофеля можно начинать, когда земля достаточно прогреется. На глубине посадки клубней — а это примерно половина штыка лопаты — температура почвы должна быть около 10 °C. Более ранняя посадка не имеет смысла: в холодной земле клубни всё равно не тронутся в рост.

На выбор даты высадки картофеля в грунт влияют различные факторы: сорт картофеля (различают ранние, поздние и даже озимые);

региональный климат (на юге иногда картошку сажают в конце марта – начале апреля, в Центральном Черноземье ориентируются на май, а на Урале и в Сибири это конец мая, а иногда даже июнь);

способ посадки (под лопату, солому, рассадой или в борозды, сделанные мотоблоком);

время года (весна, лето и даже осень).

Народные приметы, по которым можно сажать картошку

Народные приметы в выборе времени для посадки картофеля играют не последнюю роль. Оно и неудивительно. Ведь люди годами, десятилетиями и веками наблюдали за окружающей средой и запоминали, когда и при каких обстоятельствах нужно заниматься посадкой овощей, чтобы получить самый большой урожай. Так и с картошкой. Давайте рассмотрим несколько интересных и полезных народных примет. Картофель нужно высаживать не раньше, чем появятся листья на берёзах. Распустившиеся листья — это показатель того, что почва уже достаточно прогрелась. В старину говорили: "Покрылась берёза зелёной дымкой — земля готова для посадочных работ". А точнее, ждали "лист размером с копейку". Обычно листва на берёзе появляется, когда среднесуточная температура воздуха приближается к +10 °C — идеальная температура, как Лайф уже писал ранее.

Зацвела черёмуха — пришло время сажать картошку, гласит примета в некоторых регионах. На самом деле между началом роста листочков на берёзе и цветением черёмухи проходит около десяти дней. Посадка картофеля в этом промежутке как раз и является залогом хорошего будущего урожая.

Одуванчики тоже могут подсказать, когда стоит идти сажать картошку (при появлении бутонов и распускании цветов).

Есть важная примета: не рекомендуется высаживать картофель в субботу или среду, а ещё на Вербной неделе, так как урожай не будет долго храниться.

Посмотрите на небо. Согласно ещё одной примете, посадку картошки лучше всего проводить, когда небо голубое или на нём отмечаются небольшие облака. Тогда как в пасмурную погоду эту культуру лучше не высаживать.

Лунный календарь для посадки картофеля

Верите или нет, но 23 и 24 мая — идеальные дни для посадки картошки. Фото © Shutterstock

С народными приметами разобрались, теперь давайте рассмотрим лунный календарь — ещё один незаменимый помощник огородника и садовода в выборе времени, благоприятного для посадки той или иной культуры.

Астрологи рекомендуют сажать картофель на убывающей луне, когда растительные соки направлены к клубням. Помимо фазы луны надо учитывать созвездие, в котором находится небесное светило. Выполняйте работы, когда она в Тельце, Деве или Козероге.

Самые благоприятные дни для посадки картофеля в мае 2023 года: 23, 24.

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 22, 25, 28, 29, 30, 31.

Нейтральные дни: 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27.

Нежелательные дни: 12, 19, 26.

Прогноз погоды

Как мы уже ранее сказали, для посадки картофеля необходима хорошо прогретая земля, хотя бы до +10 °C. В майские выходные 2023 года в большинстве российских регионов было довольно холодно, далеко не все решились осуществить посадки. А вот в ближайшие дни в Подмосковье температура воздуха будет достаточно благоприятной, в пределах +15...+17 °C, поэтому почва должна успеть прогреться.

Как выбрать клубни для посадки

Когда высаживать самый популярный овощ, мы разобрались, а какие клубни выбирать для посадки, какие сорта лучше сажать и как проращивать картофель, ещё не сказали. Исправляемся. Вот на что стоит обратить внимание при выборе семенного картофеля. Он должен быть: ровным и гладким;

твёрдым, с упругой кожурой (сморщенная сигнализирует о нарушении условий хранения, а мягкие клубни — о возможной бактериальной инфекции);

без следов гнили, трещин, пятен и срезов;

примерно одинаковым по форме и весу (оптимальный вес посадочного клубня составляет 40–100 граммов и примерно равен куриному яйцу. Мелкие клубни дадут мало стеблей и урожай будет низким, а у крупных картофелин надземная часть будет развиваться быстрее, чем корни, это приведёт к тому, что ботва недополучит питательных веществ, необходимых для нормального развития);

без длинных ростков (при транспортировке часть из них обломается, а это приведёт к снижению урожая. Будет лучше, если вы прорастите клубни самостоятельно);

в разрезе клубней не должно быть коричневых или чёрных вкраплений, которые свидетельствуют о наличии болезни. Если возможности разрезать клубень нет, постарайтесь слегка соскрести кожицу в сомнительных местах, коричневых участков под ней быть не должно;

без мелких отверстий (обычно они остаются после проволочника) и с большим количеством мелких глазков — чем их больше, тем лучше (чем больше картофелина даст побегов, тем обильнее будет урожай).

Какие сорта картофеля сажать в Подмосковье

Лайф составил список лучших сортов картофеля на 2023 год. Фото © Shutterstock

Лучшими сортами картофеля для Подмосковья считаются: "Жуковский ранний" — сорт для южных регионов России. Отлично растёт в жару. Урожайный, клубни массой до 120 граммов, устойчив к заболеваниям.

"Приекульский ранний" — относится к сортам раннего срока созревания (раннеспелый). Урожайность высокая и составляет 3–4,5 кг/м 2 .

. "Ранняя роза" (или "американка") — раннеспелый плод с отличными вкусовыми качествами, но плохо хранится и восприимчив к фитофторозу, парше обыкновенной и вирусным болезням.

"Фаленский" — высокоурожайный сорт, но специалисты отмечают склонность клубней давать трещины и пустоты, особенно при резких изменениях погоды в период клубнеобразования.

"Гала" — крайне неприхотливый сорт. Он раннеспелый и хорошо приспосабливается к любым условиям, для него важен лишь обильный полив.

"Удача" — отличается невероятной выносливостью. Он засухоустойчив и экологически пластичен, то есть адаптируется к разным типам почвы и любой погоде.

"Синеглазка" — среднеспелый сорт, который ценят за отменный вкус, а мякоть клубней разваривается и не темнеет после варки.

"Луговской" — столовый сорт, среднеспелый. Высокая урожайность, хорошо хранится, но не все любят по вкусовым качествам.

"Лорх" — старинный сорт, который отличается очень высоким содержанием крахмала и хорошей урожайностью: один куст приносит 20–25 плодов.

Как проращивать картофель на посадку

Не стоит пренебрегать проращиванием семенного картофеля перед посадкой, ведь это позволяет выбраковать некачественные семена, произвести калибровку по размеру и весу, ускорить формирование столонов и клубней, предупредить развитие вирусных и грибковых заболеваний. Далее мы расскажем, как правильно это делать.

Подготовку клубней к проращиванию начинают за 35–40 дней до высадки. Сначала их проращивают на свету до появления крепких, толстых ростков, затем помещают в ящики с влажной средой. Первый слой клубней кладут во влажный субстрат толщиной 5 см. Почву поливают питательным раствором: 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия на 10 л воды.

Ящики держат в помещении при температуре 20–22 °С. В таких условиях картофелины прорастают через два-три дня.

Как сажать картошку

Вручную картофель наверняка сажали все, поэтому в детальном описании процедура не нуждается. Клубни высаживают в отдельные лунки или борозды, засыпая затем землёй. Интервал между ними 25–40 см (в зависимости от размера корнеплода и габаритов куста), ширина междурядий — 65–70 см. Глубина лунки зависит от качества субстрата: чем он легче, тем больше нужно их заглублять. Обычно достаточно 8–10 см.

Помимо самого клубня в неё кладут горсть перегноя, немного просеянной древесной золы и луковую шелуху. Её запах отпугивает многих вредителей. По окончании высадки поверхность грядки разравнивают граблями. При использовании "дедовского" способа удобнее работать вдвоём: один копает лунки, второй кладёт в них клубни. Чтобы ряды получались ровными, можно предварительно разметить грядку, например с помощью шнура, если есть обоснованные сомнения в собственном глазомере.

Авторы Андрей Ананьев