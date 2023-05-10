Как отключить платные подписки и навсегда от них избавиться: Советы экспертов и предложение ЦБ

С каждым годом мы пользуемся всё большим количеством сервисов и подписок: доставка еды, знакомства, обработка фотографий и видео, новости, музыка и кино, приложения для банков и т.д. Но не всегда следим за их платными услугами. Некоторые нам всё ещё нужны, а какие-то давно потеряли актуальность, но продолжают незаметно списывать со счёта деньги.

Чем платные подписки отличаются от платных услуг

Например, вы скачиваете приложение для обработки фото и в них есть некоторое количество бесплатных фильтров, а доступ к остальным открывается только после оплаты месячной или годовой подписки, — это платная подписка, которая списывает деньги ежемесячно, пока вы не отмените эту функцию.

Дополнительные платные услуги могут включать в себя такие опции, как: оповещения о движении денег через СМС, открытие кредитной карты и абонентская плата за неё, акции, которые предлагались бесплатно, а когда истекает их срок, включаются платные подписки, замена гудка мелодией и так далее.

Как проверить, есть ли у меня платные подписки или услуги

Чтобы отключить подписку, отправьте SMS со своего мобильного телефона с текстом "Стоп" на короткий номер, по которому предоставляется услуга. Фото © Shutterstock

В мобильных приложениях

Для того чтобы проверить наличие платных подписок, привязанных к счёту мобильного телефона, можно: 1. Обратиться к своему сотовому оператору. У таких мобильных операторов есть опция ввода USSD-команды — у каждого оператора она своя. После ввода команды можно увидеть на экране мобильного телефона, какие услуги были подключены. 2. Можно позвонить в службу поддержки или узнать информацию через мобильное приложение оператора.

В банковских приложениях и сервисах

С банковской картой дела обстоят сложнее, чем со счётом мобильного телефона. Как правило, о подписке, привязанной к банковской карте, мы узнаём уже после произошедшего списания денег.

Однако некоторые банки предоставляют своим клиентам возможность проверить наличие подписок. Для этого вам понадобится вход в приложение или личный кабинет на сайте банка.

Обычно популярные сервисы отправляют клиентам уведомления с информацией по активации или продлению подписок в виде оповещений или копий электронных чеков. Зайдите в истории SMS-сообщений или писем в электронном почтовом ящике и найдите сервисы, к которым когда-то была привязана карта банка. В личном кабинете сервиса подписку можно отключить.

Как отписаться от платных услуг банков

От банковских сервисов можно отписаться в личном кабинете или через мобильный банк. Фото © Shutterstock

От банковских сервисов можно отписаться в личном кабинете или через мобильный банк. Кроме того, можно позвонить в поддержку по номеру банка или прийти в ближайшее отделение.

Как отписаться от ненужных мобильных приложений

В Google Play

1. Заходим в приложение и открываем боковое меню (три горизонтальные полоски). 2. Выбираем раздел "Подписки". 3. В списке кликаем на сервис, от которого пришла пора отписаться, и находим кнопку "Отменить подписку".

Сейчас подписки в сервисах "Гугла" работают только с иностранными банковскими картами.

В App Store

1. Заходим в настройки и нажимаем Apple ID. 2. Выбираем "Подписки". 3. Кликаем по сервису и ищем красную кнопку внизу для отключения подписки.

Советы от экспертов, как не платить лишнее за мобильные приложения и услуги от банка

1. Отключайте оплату услуг по СМС Чтобы отключить подписку, предоставляемую провайдерами по коротким номерам, отправьте SMS со своего мобильного телефона с текстом "Стоп" или Stop на короткий номер, по которому предоставляется услуга. СМС бесплатное.

2. Заведите отдельную карту с отдельным счётом для платных подписок Заведите отдельную банковскую карту с отдельным счётом и храните на нём только ту сумму, которую собираетесь потратить на платные подписки. Кроме того, такую карту можно использовать для оплаты товаров в Интернете, предварительно пополняя её на сумму будущего платежа.

3. Контентный счёт в мобильном телефоне Один из самых надёжных методов защитить баланс своего мобильного телефона от нежелательного списания денежных средств за подписки заключается в том, чтобы создать специальный контентный счёт. Это такой счёт, на котором можно хранить определённую сумму для расходования непосредственно на платные подписки и только после подтверждения абонента. Преимущество контентного счёта — его баланс не может уйти в минус. Если денежных средств, доступных на нём, окажется недостаточно, то после подтверждения подписки услуга не будет подключена. У разных операторов связи подключение услуги может быть разным и меняться в зависимости от региона. В одном случае будет достаточно отправить USSD-запрос, а в другом — придётся идти в салон с паспортом. Звоните в службу поддержки своего оператора и требуйте чёткие инструкции. Это ваше право, гарантированное законом.

4. Не ставьте на компьютер и телефон подозрительные пиратские программы и периодически проверяйте устройство антивирусом Эта простая рекомендация поможет защитить ваши деньги.

Как вернуть деньги за платные подписки

Если вы подписались случайно и со счёта списали деньги, то, чтобы вернуть их, нужно позвонить в кол-центр. Уверенно требуйте возврата денег и стойте на своём, даже если вам кажется, что оператор не на вашей стороне. Скорее всего, оператор отправит вас писать претензию в свой офис. Чаще всего претензия составляется в свободной форме. Возможно, сумму вернут не сразу и вам придётся написать повторную претензию. Главное, добивайтесь возврата до последнего, ведь формально закон находится на стороне потребителя.

Центробанк на стороне потребителей: важные рекомендации

Банк России предложил отключать платные подписки через банковские приложения. В Центробанке отмечают, что онлайн-подписки — это услуга, от которой клиент по закону имеет право отказаться в одностороннем порядке, и признают, что некоторые недобросовестные компании специально усложняют процедуру отписки, нарушая права потребителей. Некоторые банки уже сейчас предлагают услугу по блокировке нежелательных периодических платежей. ЦБ поддерживает подобные действия банков и рекомендует им добавить в их мобильные приложения опцию отказа от подписок и любых регулярных платежей.

Выводы

Фото © Shutterstock