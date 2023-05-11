В Кировской области подвели итоги первого года губернаторства Соколова

Год назад президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Кировской области Александра Соколова, а по результатам выборов в сентябре 2022 года он набрал 71,85% голосов. Сегодня в регионе подводят итоги работы Соколова и его команды за прошедший год. Информация опубликована на сайте Правительства Кировской области.

Так, по итогам работы в первом квартале 2023 года индекс промышленного производства региона по обрабатывающим отраслям превысил 119%. По данному показателю Кировская область находится на втором месте в Приволжском федеральном округе. Кроме того, в 2023 году по личной инициативе Соколова в регионе было создано Агентство инвестиционного развития, его цель — работа с инвесторами по принципу "одного окна". В Кировской области создаётся институт инвестиционных уполномоченных, в районах работает инвестиционно-предпринимательский десант. В прошлом году из бюджета области в Госфонд развития промышленности Кировской области направлено 93 миллиона рублей для поддержки предприятий в виде льготных займов.

Высоко оцениваются результаты работы Соколова в агропромышленном комплексе. В прошлом году регион получил максимальный за долгое время валовой сбор зерна. Кроме того, Кировская область добилась рекордного урожая зерновых — более 700 тысяч тонн. Начата работа по возврату в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель.

Среди заслуг Соколова — инициативы по изменению Лесного кодекса, которые он вынес на федеральный уровень, в том числе на встрече с вице-премьером Викторией Абрамченко. Предложения губернатора Кировской области были поддержаны. Благодаря их реализации лесные угодья на торгах смогут получать только переработчики, имеющие лесоперерабатывающую инфраструктуру.

С подачи Соколова в регионе изменились подходы в строительной отрасли, увеличена выдача разрешений на строительство, сокращены сроки рассмотрения документов. В Кировской области активно внедряются единые требования к комплексному развитию территорий, которые предусматривают застройку жилыми домами не отдельных земельных участков, а кварталов со всей необходимой транспортной и социальной инфраструктурой. Активно ведётся работа по расселению из аварийного жилья.

Благодаря соглашениям губернатора Александра Соколова с "Газпромом" в Кировской области расширена программа газификации. В неё включили более 40 населённых пунктов, в том числе районные центры южной части региона, а объём инвестиций в программу газификации был увеличен в пять раз.

В области решаются кадровые вопросы в сфере здравоохранения. В 2022 году по поручению губернатора Соколова увеличена региональная единовременная стимулирующая выплата для врачей, заведующих ФАП и фельдшеров. За прошлый год была расширена география регионального проекта по лекарственному обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения. В районах открываются новые отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории.