"Крылатый" мост появился под Нижним Новгородом

В городе Бор под Нижним Новгородом теперь есть невероятно красивый пешеходный мост из алюминиевых конструкций. Его проект ещё два года назад был отмечен специальной номинацией конкурса "Алюминий в архитектуре" на втором международном форуме "Алюминий в архитектуре и строительстве" (AlumForum 2021).

"Крылатый мост" в городе Бор. Фото © Алюминиевая ассоциация

Точка притяжения

Из алюминия, который ещё называют "крылатым металлом" из-за его широкого применения в авиастроении, выполнены несущие конструкции моста. Он создан в стиле фьюжн как часть проекта комплексного благоустройства общественного пространства "Борское Волгоречье". Алюминий гармонично сочетается со стеклом и деревом. Мост сделали над объездной дорогой, он соединяет центральную часть города с берегом реки Везлома, а ещё выполняет роль смотровой площадки, с которой открывается вид на Нижний Новгород.

"Крылатый мост" в городе Бор. Фото © Алюминиевая ассоциация

"Крылатый мост" в городе Бор. Фото © Алюминиевая ассоциация

Длина моста — 121,6 м, ширина — 3,33 м. Алюминиевые детали изготовлены на Красноярском металлургическом заводе, алюминиевые плиты произведены Самарским металлургическим заводом. Металл же для создания алюминиевых элементов поставил Красноярский алюминиевый завод "Русала".

"Крылатый мост" в городе Бор. Фото © Алюминиевая ассоциация

"Алюминиевый пешеходный мост со смотровой площадкой — новый проект с участием нашего архитектурного бюро "Гора". Это сооружение — часть комплексного благоустройства "Борского Волгоречья". Мост здесь не только новая точка притяжения, но и решение вопроса безопасности, ведь он построен над дорогой с оживлённым движением", — отметил в своём телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Крылатый мост" в городе Бор. Фото © Алюминиевая ассоциация

Замгубернатора Сергей Морозов в свою очередь добавил, что этот "крылатый" мост не только обеспечивает комфортный переход через оживлённую автодорогу, в том числе маломобильных граждан, но и стал архитектурной доминантой, которая связала разные объекты рекреационной территории. По его словам, мост стал продолжением концепции комплексного развития территории левого берега Волги, в рамках которой уже построена перехватывающая парковка у станции канатной дороги, проведено благоустройство территории.

"Крылатый мост" в городе Бор. Фото © Алюминиевая ассоциация

"С самого открытия мост стал местом притяжения для жителей и гостей города — здесь гуляют семьями, фотографируются на смотровой площадке", — сказал Сергей Морозов.

"Крылатый мост" в городе Бор. Фото © Алюминиевая ассоциация

В алюминии отлили историю

Создатели моста заложили в него инженерный символизм, как бы передающий эстафету конструкторской мысли от поколения к поколению. В Бюро "Гора", которое разрабатывало это яркое сооружение, рассказали, что за основу проекта был взят исторический пример Борского монорельса, между прочим, одного из первых монорельсов в России.

"42-километровый монорельс был построен в 1934 году. Он связал город Бор с селом Завражное, где шли разработки леса и торфа. Локомотивы были спроектированы двухъярусными. Наверху — кабина и мотор от трактора. Под площадкой — ходовая часть. Созданный пешеходный мост также имеет двухъярусную структуру. Верхняя часть является непосредственно пешеходным мостом, переходящим в смотровую площадку. На нижнем ярусе расположено остеклённое кафе с террасой, отсылающее к кабине машиниста на монорельсе. Боковой блок состоит из лестничной клетки и лифтового узла", — пояснили в бюро "Гора".

"Крылатый мост" в городе Бор. Фото © Алюминиевая ассоциация

Ещё один уникальный проект

Ещё один яркий проект делает как город Бор, так и всю Нижегородскую область центром инноваций в отечественном мостостроении. Дело в том, что там, в окрестностях Бора, строится алюминиевый автомобильный мост через реку Линда. А это уже настоящий прорыв, так как до сих пор из алюминия в России строились только пешеходные мосты.

Сегодня в нашей стране эксплуатируются 15 мостов с алюминиевыми конструкциями. Первый возвели в Ленинграде более полувека назад в 1969 году. Что же касается современной России, то два таких сооружения построили в 2017 году в Нижнем Новгороде. Сейчас в регионе уже четыре алюминиевых путепровода. В Москве три пешеходных моста из алюминия, в Туле и Самаре — по одному. Рекордсменом по числу действующих мостов из "крылатого" металла является Красноярск — там шесть таких сооружений.

Будущее "крылатых мостов"

У алюминиевых мостов в нашей стране большое будущее, ведь импортировать ничего не надо, всё своё. К тому же такие мосты обходятся дешевле. Уход за ними минимальный. Алюминий сохраняет эстетичный вид десятилетиями при минимуме затрат, ремонт практически не требуется, что снижает эксплуатационные расходы региональных бюджетов. "Крылатый металл" незаменим, когда требуется что-то особенное. Примеры — открывшийся мост в Бору или новый пешеходный мост в Московском зоопарке, созданный по технологии гибкого алюминиевого профиля.

Мост в Московском зоопарке. Фото © moscowzoo.ru