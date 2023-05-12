Лучшие студенты вузов получат рекордные корпоративные стипендии и гранты
Обложка © "Газпром нефть"
Компания "Газпром нефть" объявила, что в этом году выделила рекордную сумму на стипендии и гранты для талантливых студентов вузов из десяти регионов страны. Объём финансовой поддержки увеличен на четверть и составил более 46 млн рублей.
16 вузов в десяти регионах страны предоставляют корпоративные стипендии "Газпром нефти". Среди них — РГУ имени Губкина, СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, Горный университет, КФУ, НГУ, ОмГТУ, ТИУ, ТРУ, ТюмГУ, УГАТУ, УГНТУ, УрФУ, МГТУ и НТУ "Сириус".
Среди получателей корпоративной поддержки преимущественно учащиеся технических специальностей — IT, инжиниринг, добыча и переработка нефти.
Кроме того, компания помогает победителям научных олимпиад и кейс-чемпионата GPN Intelligence Cup, участникам стартап-проектов студенческих клубов, авторам перспективных научных исследований.
Ректор корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев рассказал, что комплексная поддержка одарённых студентов и молодых учёных — стратегически важное направление. Так формируется новое поколение специалистов и экспертов, которые станут в том числе и сотрудниками компании. При активном взаимодействии с университетами реализуется широкий спектр образовательных проектов, направленных на повышение знаний, навыков и компетенций учащихся. Поддержка позволяет студентам развивать свои идеи, реализовывать проекты и делиться результатами научных исследований, которые синхронизированы с потребностями реального бизнеса и актуальными технологиями.