Лучшие студенты вузов получат рекордные корпоративные стипендии и гранты

Компания "Газпром нефть" объявила, что в этом году выделила рекордную сумму на стипендии и гранты для талантливых студентов вузов из десяти регионов страны. Объём финансовой поддержки увеличен на четверть и составил более 46 млн рублей.

Ректор корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев рассказал, что комплексная поддержка одарённых студентов и молодых учёных — стратегически важное направление. Так формируется новое поколение специалистов и экспертов, которые станут в том числе и сотрудниками компании. При активном взаимодействии с университетами реализуется широкий спектр образовательных проектов, направленных на повышение знаний, навыков и компетенций учащихся. Поддержка позволяет студентам развивать свои идеи, реализовывать проекты и делиться результатами научных исследований, которые синхронизированы с потребностями реального бизнеса и актуальными технологиями.