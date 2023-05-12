День медсестры, День ЛНР, именины у Артёма: С какими праздниками поздравляют 12 мая
Праздников, как известно, много не бывает. Ведь это лишний повод подарить окружающим улыбку или добрые слова. Особенно когда в один день такое разнообразие: тут и День медицинской сестры, и День шашмакома, и даже про ореховую помадку не забыли.
12 мая отмечается День медицинской сестры. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Международный день медицинской сестры
12 мая — день нужный и важный, ведь свой профессиональный праздник отмечают медсёстры. Он приурочен ко дню рождения основоположницы современного сестринского дела англичанки Флоренс Найтингейл (1820–1910). Она совершила переворот в общественном сознании и во взглядах на роль и место медицинской сестры в охране здоровья общества. Её последовательницы в белых халатах по сей день сохраняют здоровье и поддерживают качество жизни пациентов по всему миру. Ни одно медицинское учреждение не способно предоставить полноценный уход для больного без сестринского коллектива, так что без медсестёр мы никуда.
В настоящее время медицинские сёстры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения.
В России этот день отмечают с 1993 года, с тех пор, как была создана Ассоциация медицинских сестёр.
В 2017 году в Москве на улице Гурьянова открыли памятник фронтовой медсестре. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
День осведомлённости о синдроме хронической усталости
И здесь не обошлось без нашей знаменитой сестры милосердия Флоренс Найтингейл, которая, как считалось, страдала этим недугом.
Синдром хронической усталости, или миалгический энцефаломиелит, — неврологическое заболевание, характеризующееся длительной усталостью, которую не устраняет даже продолжительный отдых. Основные его симптомы — апатия, ухудшение настроения, мышечная слабость, проблемы со сном. Чаще всего этот синдром встречается у женщин от 20 до 40 лет, но ему подвержены люди всех возрастов, в том числе дети, независимо от их расовой принадлежности. Только в США насчитывается около миллиона больных синдромом хронической усталости, однако лишь 20% был поставлен диагноз.
День осведомлённости о синдроме хронической усталости или миалгическом энцефаломиелите, Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day, отмечается ежегодно 12 мая. Основная его задача — способствовать распространению информации о заболевании, получившем широкое распространение в цивилизованных странах.
День экологического образования
Этот праздник был утверждён в 1991 году по инициативе Организации Объединённых Наций. Его дата приурочена к годовщине знаковой Международной конференции ООН, которая проходила в 1972 году в Стокгольме. На этой конференции впервые была высказана озабоченность экологическими проблемами, к появлению которых ведёт развитие научного и технического прогресса.
Целью праздника является популяризация знаний об охране окружающей среды. Дело не ограничивается лекциями, посвящёнными экологии, — 12 мая по всему миру проводятся различные экологические акции. Принято также проводить природоохранные мероприятия, например очистку берегов рек и водоемов, уборку мусора в парках и лесных зонах, озеленение территорий.
День Луганской Народной Республики
11 мая 2014 года в Луганской Народной Республике состоялся референдум по вопросу выхода из состава Украины. Явка составила 81%. За самоопределение ЛНР как независимой республики проголосовало 96,2% участников референдума. 12 мая 2014 года был провозглашён государственный суверенитет Луганской Народной Республики. Глава ЛНР своим указом 12 мая 2014 года установил государственный праздник — День Луганской Народной Республики, который отмечается ежегодно.
В этот день обычно проходят церемонии поднятия Государственного флага ЛНР, возложения цветов к памятным местам, автопробеги и концерты артистов российской эстрады.
12 мая — день рождения Луганской Народной Республики. Фото © "Луганский информационный центр"
День ореховой помадки
Почему этот праздник отмечается именно 12 мая, история умалчивает, однако разве бывает лишним повод побаловать себя этим лакомством? Одна из легенд о создании ореховой помадки рассказывает об ученике карамельщика, которому доверили приглядывать за кастрюлей, пока учитель был занят делами. В результате ошибки подмастерья карамель не получилась, но угощение тем не менее вышло отменным.
Особенность приготовления ореховой помадки — необходимость варить её до тех пор, пока она не приобретёт нужную консистенцию, — тогда при охлаждении помадка затвердеет. Этим Лайф и предлагает заняться сегодня, 12 мая.
Лайф знает, что точно нужно приготовить 12 мая. Фото © Unsplash
Нам понадобится:
- 1/2 чашки (225 г) растолчённых лесных орехов (фундука) или миндаля
- 1/2 чашки (300 г) сахара
- 1/2 чашки (375 мл) молока
- 2 ст. л. сливочного масла
Как приготовить ореховую помадку:
- Смешайте все компоненты в кастрюле, доведите до кипения и варите смесь 15 мин. По мере загустевания помадки мешайте чаще. Когда количество жидкости значительно уменьшится, убавьте огонь.
- Когда смесь превратится в густую массу и начнёт отставать от дна кастрюли, выложите её на смазанный маслом противень пластом примерно 2,5 см толщиной и охладите.
- Когда ореховая помадка затвердеет, нарежьте её на куски. Каждый кусочек украсьте половинкой ореха кешью.
И с праздником!
День памяти святого апостола Андрея Первозванного
День поминовения святого апостола Андрея Первозванного отмечается дважды — 13 декабря, а с 2003 года — ещё и 12 мая, правда, не везде, а преимущественно в Грузии.
Такое решение было принято постановлением Святого Синода Грузинской Православной Церкви от 17 октября 2002 года. Как отметили в Патриархии, продиктовано оно особым значением, которое имеет святой апостол для Грузии: именно Андрей Первозванный был первым проповедником христианства в этой стране.
Известно, что главной просветительницей Грузии считается святая Нино, которая обратила в христианство тогдашнего царя Грузии Мириана, а вместе с ним — и всю страну. Но задолго до неё Грузию посещали и другие христианские проповедники. Первым из них стал апостол Андрей, посетивший Грузию в I веке нашей эры.
Предание гласит, что, получив нерукотворную икону из рук самой Богоматери, Андрей Первозванный вместе с апостолом Симоном Кананитом отправился сначала в Трапезунд, где проживали грузинские племена — лазы. Окрестив их, Андрей Первозванный пошёл в Аджарию и явил там многие чудеса. При помощи иконы Богородицы он сотворил источник целебной воды и заложил церковь во имя Пресвятой Богоматери, где оставил нерукотворную копию с её образа, приложив его к обычной доске.
День шашмакома
Этот праздник широко отмечается 12 мая в Таджикистане. Шашмаком — это распространённый и любимый в этой стране музыкальный жанр, который характеризуется циклической структурой музыкальных произведений и широким использованием импровизации. Его название переводится с персидского как "шесть макамов", где макам — это система мелодических ладов в традиционной персидской и арабской музыке.
Таджикистан отмечает День шашмакома с 2000 года. 12 мая этот народ славит культовый музыкальный стиль, который, как считается, развился в городе Бухаре.
В 2003 году ЮНЕСКО признало шашмаком шедевром нематериального наследия человечества.
День одометра
Один из самых странных праздников в нашей подборке. Итак, 12 мая в США отмечается День одометра — это такой прибор для измерения количества оборотов колеса. Одометр происходит от греческих слов hodos, означающих путь или ворота, и metron, означающих меру. Невозможно сегодня представить хоть один автомобиль, который не был бы оснащён этим прибором.
Первый одометр был изобретён Героном Александрийским, а выглядел он так: к колеснице сзади крепилась тележка. Диаметр её колёс был таков, чтобы на одну римскую милю приходилось ровно 400 оборотов. Сверху крепилась коробочка с зубчато-винтовой передачей, а на последнем валу крепился диск, на который укладывались камушки. При повороте диска камушек падал в специальную корзинку. В конце пути количество этих камушков подсчитывалось, и таким образом древние римляне определяли длину пройденного пути.
Только представьте: благодаря этому приспособлению ещё в древности были определены расстояния между городами и составлены довольно точные карты.
Вот вам и праздник.
Именины 12 мая
В этот день, 12 мая, именины отмечают
- Артём;
- Василий;
- Феодот;
- Богдан;
- Филимон;
- Иван.
Не забудьте поздравить именинников.
Артём Дзюба — один из именинников 12 мая. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь
Приметы на 12 мая
12 мая — почти середина последнего месяца весны. Многие приметы, которые дошли до наших дней, связаны с силами природы. Например, наши предки верили, что:
- Сильный ветер 12 мая может предвещать ливень.
- Жаркий день 12 мая может означать холодный конец мая.
- Ясное небо в этот день на восходе может указывать на тёплое лето.
- Молния перед дождём может означать продолжительные осадки.
- Появление листьев дуба вперёд ясеня может предвещать засушливое лето.
- Майские жуки, которые замечены 12 мая, могут означать засуху.
- Тёплый вечер, как и звёздная ночь, может предвещать хороший урожай.
- Роспуск листьев ольхи вперёд березы может предвещать дождливое лето.