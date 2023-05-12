День медсестры, День ЛНР, именины у Артёма: С какими праздниками поздравляют 12 мая Праздников, как известно, много не бывает. Ведь это лишний повод подарить окружающим улыбку или добрые слова. Особенно когда в один день такое разнообразие: тут и День медицинской сестры, и День шашмакома, и даже про ореховую помадку не забыли. 11 мая, 21:01 12 мая отмечается День медицинской сестры. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Международный день медицинской сестры

12 мая — день нужный и важный, ведь свой профессиональный праздник отмечают медсёстры. Он приурочен ко дню рождения основоположницы современного сестринского дела англичанки Флоренс Найтингейл (1820–1910). Она совершила переворот в общественном сознании и во взглядах на роль и место медицинской сестры в охране здоровья общества. Её последовательницы в белых халатах по сей день сохраняют здоровье и поддерживают качество жизни пациентов по всему миру. Ни одно медицинское учреждение не способно предоставить полноценный уход для больного без сестринского коллектива, так что без медсестёр мы никуда. В настоящее время медицинские сёстры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения. В России этот день отмечают с 1993 года, с тех пор, как была создана Ассоциация медицинских сестёр.

В 2017 году в Москве на улице Гурьянова открыли памятник фронтовой медсестре. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

День осведомлённости о синдроме хронической усталости

И здесь не обошлось без нашей знаменитой сестры милосердия Флоренс Найтингейл, которая, как считалось, страдала этим недугом. Синдром хронической усталости, или миалгический энцефаломиелит, — неврологическое заболевание, характеризующееся длительной усталостью, которую не устраняет даже продолжительный отдых. Основные его симптомы — апатия, ухудшение настроения, мышечная слабость, проблемы со сном. Чаще всего этот синдром встречается у женщин от 20 до 40 лет, но ему подвержены люди всех возрастов, в том числе дети, независимо от их расовой принадлежности. Только в США насчитывается около миллиона больных синдромом хронической усталости, однако лишь 20% был поставлен диагноз.

День осведомлённости о синдроме хронической усталости или миалгическом энцефаломиелите, Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day, отмечается ежегодно 12 мая. Основная его задача — способствовать распространению информации о заболевании, получившем широкое распространение в цивилизованных странах.

День экологического образования

Этот праздник был утверждён в 1991 году по инициативе Организации Объединённых Наций. Его дата приурочена к годовщине знаковой Международной конференции ООН, которая проходила в 1972 году в Стокгольме. На этой конференции впервые была высказана озабоченность экологическими проблемами, к появлению которых ведёт развитие научного и технического прогресса.

Целью праздника является популяризация знаний об охране окружающей среды. Дело не ограничивается лекциями, посвящёнными экологии, — 12 мая по всему миру проводятся различные экологические акции. Принято также проводить природоохранные мероприятия, например очистку берегов рек и водоемов, уборку мусора в парках и лесных зонах, озеленение территорий.

День Луганской Народной Республики

11 мая 2014 года в Луганской Народной Республике состоялся референдум по вопросу выхода из состава Украины. Явка составила 81%. За самоопределение ЛНР как независимой республики проголосовало 96,2% участников референдума. 12 мая 2014 года был провозглашён государственный суверенитет Луганской Народной Республики. Глава ЛНР своим указом 12 мая 2014 года установил государственный праздник — День Луганской Народной Республики, который отмечается ежегодно.

В этот день обычно проходят церемонии поднятия Государственного флага ЛНР, возложения цветов к памятным местам, автопробеги и концерты артистов российской эстрады.

12 мая — день рождения Луганской Народной Республики. Фото © "Луганский информационный центр"

День ореховой помадки

Почему этот праздник отмечается именно 12 мая, история умалчивает, однако разве бывает лишним повод побаловать себя этим лакомством? Одна из легенд о создании ореховой помадки рассказывает об ученике карамельщика, которому доверили приглядывать за кастрюлей, пока учитель был занят делами. В результате ошибки подмастерья карамель не получилась, но угощение тем не менее вышло отменным.

Особенность приготовления ореховой помадки — необходимость варить её до тех пор, пока она не приобретёт нужную консистенцию, — тогда при охлаждении помадка затвердеет. Этим Лайф и предлагает заняться сегодня, 12 мая.

Лайф знает, что точно нужно приготовить 12 мая. Фото © Unsplash

Нам понадобится: 1/2 чашки (225 г) растолчённых лесных орехов (фундука) или миндаля

1/2 чашки (300 г) сахара

1/2 чашки (375 мл) молока

2 ст. л. сливочного масла Как приготовить ореховую помадку: Смешайте все компоненты в кастрюле, доведите до кипения и варите смесь 15 мин. По мере загустевания помадки мешайте чаще. Когда количество жидкости значительно уменьшится, убавьте огонь.

Когда смесь превратится в густую массу и начнёт отставать от дна кастрюли, выложите её на смазанный маслом противень пластом примерно 2,5 см толщиной и охладите.

Когда ореховая помадка затвердеет, нарежьте её на куски. Каждый кусочек украсьте половинкой ореха кешью. И с праздником!

День памяти святого апостола Андрея Первозванного

День поминовения святого апостола Андрея Первозванного отмечается дважды — 13 декабря, а с 2003 года — ещё и 12 мая, правда, не везде, а преимущественно в Грузии.

Такое решение было принято постановлением Святого Синода Грузинской Православной Церкви от 17 октября 2002 года. Как отметили в Патриархии, продиктовано оно особым значением, которое имеет святой апостол для Грузии: именно Андрей Первозванный был первым проповедником христианства в этой стране. Известно, что главной просветительницей Грузии считается святая Нино, которая обратила в христианство тогдашнего царя Грузии Мириана, а вместе с ним — и всю страну. Но задолго до неё Грузию посещали и другие христианские проповедники. Первым из них стал апостол Андрей, посетивший Грузию в I веке нашей эры. Предание гласит, что, получив нерукотворную икону из рук самой Богоматери, Андрей Первозванный вместе с апостолом Симоном Кананитом отправился сначала в Трапезунд, где проживали грузинские племена — лазы. Окрестив их, Андрей Первозванный пошёл в Аджарию и явил там многие чудеса. При помощи иконы Богородицы он сотворил источник целебной воды и заложил церковь во имя Пресвятой Богоматери, где оставил нерукотворную копию с её образа, приложив его к обычной доске.

День шашмакома

Этот праздник широко отмечается 12 мая в Таджикистане. Шашмаком — это распространённый и любимый в этой стране музыкальный жанр, который характеризуется циклической структурой музыкальных произведений и широким использованием импровизации. Его название переводится с персидского как "шесть макамов", где макам — это система мелодических ладов в традиционной персидской и арабской музыке.

Таджикистан отмечает День шашмакома с 2000 года. 12 мая этот народ славит культовый музыкальный стиль, который, как считается, развился в городе Бухаре. В 2003 году ЮНЕСКО признало шашмаком шедевром нематериального наследия человечества.

День одометра

Один из самых странных праздников в нашей подборке. Итак, 12 мая в США отмечается День одометра — это такой прибор для измерения количества оборотов колеса. Одометр происходит от греческих слов hodos, означающих путь или ворота, и metron, означающих меру. Невозможно сегодня представить хоть один автомобиль, который не был бы оснащён этим прибором. Первый одометр был изобретён Героном Александрийским, а выглядел он так: к колеснице сзади крепилась тележка. Диаметр её колёс был таков, чтобы на одну римскую милю приходилось ровно 400 оборотов. Сверху крепилась коробочка с зубчато-винтовой передачей, а на последнем валу крепился диск, на который укладывались камушки. При повороте диска камушек падал в специальную корзинку. В конце пути количество этих камушков подсчитывалось, и таким образом древние римляне определяли длину пройденного пути. Только представьте: благодаря этому приспособлению ещё в древности были определены расстояния между городами и составлены довольно точные карты. Вот вам и праздник.

Именины 12 мая

В этот день, 12 мая, именины отмечают Артём;

Василий;

Феодот;

Богдан;

Филимон;

Иван. Не забудьте поздравить именинников.

Артём Дзюба — один из именинников 12 мая. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Приметы на 12 мая

12 мая — почти середина последнего месяца весны. Многие приметы, которые дошли до наших дней, связаны с силами природы. Например, наши предки верили, что: Сильный ветер 12 мая может предвещать ливень.

Жаркий день 12 мая может означать холодный конец мая.

Ясное небо в этот день на восходе может указывать на тёплое лето.

Молния перед дождём может означать продолжительные осадки.

Появление листьев дуба вперёд ясеня может предвещать засушливое лето.

Майские жуки, которые замечены 12 мая, могут означать засуху.

Тёплый вечер, как и звёздная ночь, может предвещать хороший урожай.

Роспуск листьев ольхи вперёд березы может предвещать дождливое лето.

Авторы Мария Авалян