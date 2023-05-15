25 миллиардов атомных бомб: Учёные подсчитали энергию глобального потребления и пришли в ужас Изменение климата заполнило мир таким количеством лишнего тепла, что температуры должны уже были повыситься на десятки градусов. Куда же девается вся эта энергия? 14 мая, 23:40 Энергия глобального потепления сопоставима со взрывами миллиардов атомных бомб. Обложка © Shutterstock

По подсчётам учёных, при взрыве мощностью 20 килотонн тротила выделяется энергия в 83 триллиона джоулей. Мощность бомбы "Малыш", которую в 1945-м обрушили на несчастную Хиросиму, составляла 18 килотонн. Значит, в джоулях тоже немного поменьше. Так вот, учёные пишут, что с 1970-х годов Земля накопила в себе лишней энергии в 25 миллиардов раз больше. А именно, как сообщается, 380 зеттаджоулей. Как же планета всё это накопила в виде тепла? То есть человечество своей промышленной и прочей деятельностью за какие-нибудь пятьдесят лет тихо и спокойно сделало то, на что физически не способен весь мировой ядерный потенциал, вместе взятый.

И климатологи подсчитали, что, уйди вся эта энергия в атмосферу и, допустим, в землю, мы сейчас имели бы не жалкие плюс полтора градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем (из-за которого и так уже бьёмся в истерике), а все плюс тридцать градусов, если не больше. Как объясняют учёные, нас спасает океан. Почти 90% всего лишнего тепла на Земле уходит в воду, суша получает 6%, ещё 4% приходится на ту часть энергии, которая растапливает льды, и лишь 1% нагревает атмосферу.

В океане нагреваются в основном только верхние два километра. Вообще, около 75% всех вод Мирового океана имеют температуру от нуля до +4 градусов Цельсия, лишь на самом верху местами довольно тепло. Тихий океан самый тёплый, у него поверхностные слои нагреваются обычно до 19–20 градусов. А недавно был в очередной раз зафиксирован рекорд: +21 °C. На сколько именно градусов поверхностные океанские воды потеплели за последние лет пятьдесят, не уточняется, но, судя по последствиям, можно утверждать, что нагрелись они прилично. К примеру, в Саргассовом море катастрофически разрослись и уже многие пляжи заполонили водоросли, плодятся и переселяются всё дальше к северу ядовитые микроскопические водные жители (вспоминаем внезапный мор животных и отравление людей на Камчатке). Да и климат нестабильный: всё чаще бушуют тропические штормы, всё больше меняется привычный ход океанических течений.

А пугающая скорость таяния полярных льдов становится понятной, когда узнаёшь, что примерно 40% всего тепла, которое вбирает Мировой океан, копит в себе именно Южный океан. Например, при таком процессе из многолетней мерзлоты вырываются до этого скованные в ней метан и углекислый газ, то есть ситуация с парниковыми газами ещё больше усугубляется. И климатологи говорят, что, даже если уровень вредных выбросов прямо сейчас перестанет расти, потепление климата не остановится, потому что углекислый газ в атмосфере сохраняется достаточно долго. Вот такая бомба замедленного действия...

Авторы Адель Романенкова