25 миллиардов атомных бомб: Учёные подсчитали энергию глобального потребления и пришли в ужас
Изменение климата заполнило мир таким количеством лишнего тепла, что температуры должны уже были повыситься на десятки градусов. Куда же девается вся эта энергия?
Энергия глобального потепления сопоставима со взрывами миллиардов атомных бомб. Обложка © Shutterstock
По подсчётам учёных, при взрыве мощностью 20 килотонн тротила выделяется энергия в 83 триллиона джоулей. Мощность бомбы "Малыш", которую в 1945-м обрушили на несчастную Хиросиму, составляла 18 килотонн. Значит, в джоулях тоже немного поменьше. Так вот, учёные пишут, что с 1970-х годов Земля накопила в себе лишней энергии в 25 миллиардов раз больше. А именно, как сообщается, 380 зеттаджоулей. Как же планета всё это накопила в виде тепла? То есть человечество своей промышленной и прочей деятельностью за какие-нибудь пятьдесят лет тихо и спокойно сделало то, на что физически не способен весь мировой ядерный потенциал, вместе взятый.
И климатологи подсчитали, что, уйди вся эта энергия в атмосферу и, допустим, в землю, мы сейчас имели бы не жалкие плюс полтора градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем (из-за которого и так уже бьёмся в истерике), а все плюс тридцать градусов, если не больше. Как объясняют учёные, нас спасает океан. Почти 90% всего лишнего тепла на Земле уходит в воду, суша получает 6%, ещё 4% приходится на ту часть энергии, которая растапливает льды, и лишь 1% нагревает атмосферу.
В океане нагреваются в основном только верхние два километра. Вообще, около 75% всех вод Мирового океана имеют температуру от нуля до +4 градусов Цельсия, лишь на самом верху местами довольно тепло. Тихий океан самый тёплый, у него поверхностные слои нагреваются обычно до 19–20 градусов. А недавно был в очередной раз зафиксирован рекорд: +21 °C. На сколько именно градусов поверхностные океанские воды потеплели за последние лет пятьдесят, не уточняется, но, судя по последствиям, можно утверждать, что нагрелись они прилично. К примеру, в Саргассовом море катастрофически разрослись и уже многие пляжи заполонили водоросли, плодятся и переселяются всё дальше к северу ядовитые микроскопические водные жители (вспоминаем внезапный мор животных и отравление людей на Камчатке). Да и климат нестабильный: всё чаще бушуют тропические штормы, всё больше меняется привычный ход океанических течений.
А пугающая скорость таяния полярных льдов становится понятной, когда узнаёшь, что примерно 40% всего тепла, которое вбирает Мировой океан, копит в себе именно Южный океан. Например, при таком процессе из многолетней мерзлоты вырываются до этого скованные в ней метан и углекислый газ, то есть ситуация с парниковыми газами ещё больше усугубляется. И климатологи говорят, что, даже если уровень вредных выбросов прямо сейчас перестанет расти, потепление климата не остановится, потому что углекислый газ в атмосфере сохраняется достаточно долго. Вот такая бомба замедленного действия...