Выходные и переносы в июне: Как работаем и отдыхаем в День России Июнь — месяц, который ассоциируется с приходом тёплой погоды и открытием дачного сезона. Многие планируют на это время отпуск или загородные поездки. Как же распределяются выходные и рабочие дни в июне? Как отдыхаем 12 Июня 2023 года на День России? Лайф разобрался. 14 мая, 21:40 Празднование Дня России на Красной площади. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Официальные выходные и рабочие дни в июне

В июне 2023 года всего будет девять выходных дней, включая один дополнительный выходной, который приходится на День России. Работающие на пятидневке россияне будут отдыхать 3 и 4 июня, 10, 11 и 12 июня, 17 и 18 июня, а также 24 и 25 июня. Таким образом, перенос выходных дней в первом летнем месяце не планируется, просто День России — 12 Июня — подарит нам дополнительный выходной день. Не намечается в июне и сокращённых предпраздничных дней.

К слову, в июньском календаре есть ещё несколько праздников. В первый день лета отмечается День защиты детей, а 27-го числа — День молодёжи. 14 июня празднуется День донора крови, а 18-го — День медицинского работника. К этим праздникам в нашей стране обычно приурочены торжественные мероприятия, но эти даты не являются официальными выходными.

Фестиваль "Алые паруса" — одно из самых ярких событий июня. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Не стоит забывать и о главном празднике российских выпускников: в субботу, 24 июня, в Санкт-Петербурге состоится грандиозный водный спектакль на Неве. "Алые паруса" — праздник, который ждут весь год. Сотни школьников провожают корабль своего детства под залпы фейерверков. Это незабываемое зрелище стоит того, чтобы заранее запланировать поездку в Северную столицу. "Алые паруса" — давняя петербургская традиция. Впервые праздник прошёл ещё в 1968 году. Тогда бригантина с алыми парусами пошла по Неве, заворожив тысячи ленинградских школьников. Так продолжалось вплоть до 1979 года: романтические паруса, красивая музыка, приправленная мечтами о светлом будущем. Однако в 1980-е традиция прервалась, а вспомнили о ней вновь только в 2005 году.

Что за праздник День России

А что мы, собственно, будем отмечать 12 июня? До 2002 года этот праздник именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Получается, это один из самых "молодых" государственных праздников в стране. Дата выбрана не случайно. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял ту самую Декларацию о суверенитете, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов. К тому времени многие республики СССР уже обрели независимость. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация.

Календарь на июнь 2023 года, где отмечены рабочие дни, выходные и праздник — 12 июня, День России. Инфографика © LIFE

Помимо независимости 12 июня Россия обрела и первого президента – в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые президентские выборы, на которых одержал победу Борис Николаевич Ельцин. Он же подписал указ о праздновании Дни России, который мы отмечаем по сей день.

Производственный календарь на 2023 год

Производственный календарь — это важный помощник не только в работе кадровика и бухгалтера, но также руководителя и подчинённого. Он облегчит расчёт рабочих часов, больничного или отпуска, а также поможет избежать ошибок при начислении заработной платы. На первый летний месяц приходится 21 рабочий день и 9 выходных. Нормы рабочего времени для июня такие: 40-часовая рабочая неделя — 167 часов

36-часовая рабочая неделя — 150,2 часа

24-часовая рабочая неделя — 99,8 часа

Ежегодно в производственном календаре в июне добавляется один выходной: это праздник 12 Июня — День России.

Производственный календарь в I квартале 2023 года. Фото © Garant.ru

Производственный календарь во II квартале 2023 года. Фото © Garant.ru

Расчёт рабочих часов в III квартале 2023 года. Фото © Garant.ru

Сколько работаем и отдыхаем в IV квартале 2023 года. Фото © Garant.ru

Режим работы организаций на День России

В предпраздничные выходные и в День России многие организации будут работать по особому графику. Изменят расписание центры госуслуг, учреждения городского Департамента труда и социальной защиты населения, загсы. Режим работы в июньские праздники поменяют медицинские организации и аптечные пункты. Узнать о графике работы медучреждений в столице можно будет на сайте Мосгорздрава. Следует отметить, что в День России 12 Июня возможны некоторые изменения в работе общественного транспорта в Москве и других российских городах, так что необходимо следить за объявлениями в местных СМИ.

В какие даты выгодно взять отпуск в июне-2023

Специалисты всегда советуют планировать отпуск на те месяцы, в которые больше всего рабочих дней, ведь выходные и праздники не оплачиваются и не идут в счёт отпускных. Июнь — один из выгодных для длительного отдыха месяцев, в нём 21 рабочий день, значит, на отпускных вы потеряете немного.

Помните, что одна из частей отпуска должна составлять не менее двух календарных недель, остальными вы вправе распоряжаться, как захотите. А если уйти на отдых 13 июня, во вторник, предшествующие выходные и праздничный День России станут приятным дополнением к вашим летним каникулам.

Таким образом, первый месяц лета в целом благоприятен для путешествий и в плане погоды, и в плане отпускных, не говоря уже о том, что основной поток туристов приходится всё же на июль и август. Поэтому выбирайте, куда отправиться в июне, и смело окунайтесь в долгожданный отпуск.

Чем заняться и куда сходить в День России

В Москве в рамках празднования Дня России 12 Июня состоится множество мероприятий. Большинство из них можно будет посетить бесплатно, лишь на некоторые придётся предварительно зарегистрироваться.

С 9 по 13 июня пройдёт грандиозный городской фестиваль "Времена и эпохи" под девизом: "Двадцать веков побед России". Тысячи реконструкторов, съехавшихся со всей страны, представят зрителям самые яркие победы и достижения нашей Родины, познакомят с её богатым историческим прошлым.

Например, в сквере у метро "Некрасовка" можно будет увидеть царские курганы скифов, выставку костюмов и доспехов, древнегреческий театр. А на Петровском бульваре — узнать историю спорта с первого века до наших дней.

Празднование Дня России на ВДНХ. Москва, 2022 год. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

На московских бульварах тоже пройдёт интересная фестивальная программа: на Цветном бульваре будет работать площадка, посвящённая Древней Руси, на Яузском бульваре можно будет прикоснуться к тайнам московской истории, а на Тверском бульваре предстанет масштабная панорама Отечественной войны 1812-го.

Тем, кто собирается в праздничные дни погулять с детьми, рекомендуем посетить большой детский водный праздник, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I и ко Дню России. Он состоится с 9 по 12 июня на водной базе Московского городского детского морского центра имени Петра Великого московского центра "Патриот.Спорт".

Большая культурная программа ожидает посетителей ВДНХ. В частности, здесь пройдёт фестиваль путешествий "Подорожник". Опытные путешественники расскажут о природных и культурных достопримечательностях регионов России, дадут полезные советы и откроют гостям новые туристические маршруты. И, конечно, завершится праздник на ВДНХ традиционным торжественным фейерверком ровно в 22:00.

Большую интересную программу на День России подготовили также библиотеки, культурные центры и музеи Москвы. Москвичей и гостей столицы ждут незабываемые встречи и увлекательные экскурсии. Посмотреть список мероприятий, а также узнать, откуда лучше всего смотреть вечерний салют, можно здесь.

В Санкт-Петербурге 12 июня в В честь Дня России на Соборной площади Петропавловской крепости пройдет ежегодный Фестиваль духовых оркестров. Музыкальный праздник будет посвящён ещё и юбилею Санкт-Петербурга – в этом году город отмечает свое 320-летие. Будет зрелищно и громко. Северная столица считается родиной духовых оркестров. Именно здесь по указу Петра Первого была создана Военно-оркестровая служба Российской армии, появились первые военные оркестры гвардии Семеновского и Преображенского полков, а сам император был штатным старшим барабанщиком Преображенского полка.

Праздничную программу ко Дню России подготовили и в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Гостей ожидает традиционная выставка современной военной техники и экспонатов, найденных на полях сражений Великой Отечественной войны, мастер-классы по рукопашному бою, боксу и силовой гимнастике, а также сдача норм ГТО. Все желающие смогут отведать каши, приготовленной на настоящей полевой кухне. Завершится всё праздничным концертом.

В Театре-фестивале "Балтийский дом" 12 июня пройдёт гала-концерт фестиваля "Арт-ассамблея". Всё начнётся с уличного представления в стиле барочной оперы у входа в театр. Затем в Большом фойе зрители смогут принять участие в мастер-классе по танцам петровского времени. В 17:00 на Большой сцене начнется гала-концерт. В проекте участвуют юные таланты из "петровских" городов.

Вечером 12 Июня на Дворцовой площади состоится праздничный концерт.

Повезло тем, кто окажется на День России в Севастополе. К празднику там открывается выставка "История, не застывшая в камне", посвящённая 240-летию города. В экспозиции впервые будут показаны уникальные архитектурные проекты в память о подвиге защитников Севастополя, Сталинграда и Москвы.

Желаем вам хорошо отпраздновать День России и удачно провести летние каникулы!

Авторы Андрей Соколов