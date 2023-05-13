Праздник Черноморского флота и день рождения Александра Невского. С чем поздравляют в этот день, 13 мая В эту субботу чествуем отважных моряков, поздравляем с профессиональным праздником конвоиров, наблюдаем за перелётными птицами и непременно балуем близких классической шарлоткой. 12 мая, 21:01 Военнослужащие во время военно-морского парада в честь Дня ВМФ России. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

День Черноморского флота ВМФ России

История праздника начинается с далёкого 1783 года: после присоединения Крыма к России императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота. И 13 мая на юго-западе Крымского полуострова в Ахтиарскую бухту вошли 11 кораблей Азовской флотилии, а позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии. С этих 28 кораблей и началась история Черноморского флота, чей праздник мы отмечаем сегодня.

Смотр Черноморского флота в 1849 году (Айвазовский, 1886). Фото © Wikipedia

В 1784 году по указу Екатерины II город с неблагозвучным названием Ахтиар был переименован в Севастополь — с греческого это слово переводится как "величественный". Со временем город оправдал своё название, став главной базой российского флота на Чёрном море. С Черноморским флотом неразрывно связаны имена таких выдающихся флотоводцев, как Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Фёдор Ушаков, Владимир Корнилов и другие.

С момента создания Черноморский флот прошёл большой путь развития и сегодня является средством обеспечения военной безопасности нашей страны на юге как составная часть Военно-морского флота страны. Не забудьте поздравить в этот день, 13 мая, всех, кто служил во флоте, кто является моряком по званию и призванию, а также всех севастопольцев с праздником.

День Александра Невского

13 мая — день рождения великого русского князя Александра Невского (1221–1363). В истории было мало личностей подобного масштаба. Покорив и объединив значительные земли, именно он стал тем, кто заложил основы будущего объединения русских княжеств. С именем Александра Невского связано успешное военное противостояние шведам в 1240 году, когда после битвы в устье реки Ижоры князь и получил своё прозвище — Невский, а сражение позже было названо Невской битвой. С полками суздальцев и новгородцев князь одержал победу над крестоносцами Тевтонского ордена в знаменитом сражении на Чудском озере (Ледовое побоище) 1242 года, и в этом же году — над литовцами. Эти военные победы остановили наступление западных соседей на русские земли. Известно крылатое выражение: "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!" Фразу приписывают Александру Невскому после художественного исторического фильма Сергея Эйзенштейна, однако в немногочисленных летописных источниках, посвящённых древнерусскому князю, такая цитата не упоминается.

День охранно-конвойной службы МВД России

13 мая поздравляем ещё одну категорию людей в погонах. День охранно-конвойной службы был учреждён осенью 2002 года. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день 13 мая в 1938 году Народный комиссариат внутренних дел СССР выпустил Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. В 1886 году Александр III издал предписание о создании в Российской империи конвойных команд, а спустя 21 год, в 1907-м, был утверждён первый Устав конвойной службы. Но до 1999 года конвойная служба не считалась отдельным подразделением, функция была возложена на ВВ МВД. Лишь потом было создано Управление конвоирования. Сегодня в ряды конвоиров берут далеко не каждого, так как служба в охранно-конвойных подразделениях относится к ряду специфических и опасных профессий. Чтобы стать конвоиром, нужно обязательно быть гражданином Российской Федерации, отслужить в армии, получить высшее образование, не иметь судимостей и, конечно же, быть здоровым и сильным. Традиционно 13 мая, в День охранно-конвойной службы, руководители МВД поздравляют сотрудников, а также награждают их и выносят благодарности. На сегодняшний день изоляторы временного содержания действуют более чем в двух тысячах подразделений системы внутренних дел страны.

Сотрудники охранно-конвойной службы отмечают сегодня профессиональный праздник. Фото © ТАСС / Михаил Кутузов

Всемирный день перелётных птиц

Этот праздник учреждён в 1993 году и отмечается ежегодно во вторую субботу мая. В этом году он выпал на 13-е число. В этот день экологи призывают человечество обратить внимание на необходимость защищать и оберегать перелётных птиц, которые особенно уязвимы в современном мире. Это действительно важно, потому что такое явление, как миграция птиц, является индикатором природного биоразнообразия. На своих крыльях они удерживают баланс всей экосистемы, ведь, к примеру, некоторые растения опыляются именно такими птицами. В 2023 году Всемирный день перелётных птиц посвящён теме воды. Реки, озёра, ручьи, болота и пруды — всё это необходимо пернатым для питания, питья или гнездования, а также в качестве мест для отдыха и "дозаправки" во время длительных путешествий. Но вот растущий спрос человечества на воду, загрязнение окружающей среды и изменение климата оказывают негативное влияние на доступность чистой воды и природоохранный статус многих перелётных птиц. 13 мая — не лишний повод подумать об этом.

Интересные факты о перелётных птицах

Расположение птиц клином позволяет группе испытывать наименьшее сопротивление при полёте. Законы аэродинамики никто не отменял.

В средней полосе России приход весны знаменуется возвращением грачей, которые прилетают обратно из тёплых краёв.

В течение жизни некоторые виды перелётных птиц преодолевают расстояние в 300–350 тысяч километров, что сравнимо с расстоянием от Земли до Луны.

Люди обратили внимание на миграцию перелётных птиц ещё в античные времена. Первое письменное упоминание об этом встречается в трудах Аристотеля, датированных III веком до нашей эры.

Пингвины тоже относятся к мигрирующим птицам, но, так как летать они не умеют, свои миграции они совершают вплавь.

Перелётные птицы ориентируются по солнцу, звёздам и магнитному полю Земли.

День яблочного пирога

Некоторые источники утверждают, что первый пирог был приготовлен в Египте аж в 9500 году до н.э. Но записали рецепт первого яблочного пирога в Англии только в 1381 году. Самый первый яблочный пирог готовился, естественно, из яблок, к которым добавлялись различные специи, изюм, инжир, груши, шафран и даже кофе. Несмотря на это, яблочный пирог сегодня считается национальным американским десертом, хотя в США он стал обычным блюдом только в XVIII веке.

В России этот десерт также пришёлся всем по душе из-за простоты приготовления и отменного вкуса. И сегодня у каждой хозяйки есть собственный идеальный рецепт лакомства. Почему День яблочного пирога отмечается именно 13 мая? Ответ на эту загадку не сохранился до наших дней. А вот классический рецепт самой распространённой выпечки из яблок (шарлотки), к счастью, доступен нам и сегодня.

"Взять 6–8 яблок, очистить от кожуры, нарезать ломтиками в миску и пересыпать корицей. В другой миске взбить 4 яйца со стаканом сахара, затем добавить стакан муки, 1 ч. л. соды погасить в уксусе и тоже добавить в тесто, не забыв про щепотку соли. Залить полученной массой яблоки и переложить в форму, присыпанную мукой. Запекать в духовке при температуре 250 °C примерно 40 минут. Проверять готовность деревянной спицей или зубочисткой", — гласит рецепт из старинной поваренной книги.

13 мая — отличный повод испечь шарлотку. Фото © Shutterstock

Именины 13 мая

В этот день, 13 мая, именины отмечают носители следующих имён:

Яков

Никита

Игнатий

Василий

Максим

Климент. Есть среди них ваши родные и знакомые? Не забудьте поздравить.

Никита Михалков — именинник 13 мая. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Приметы на 13 мая

Многие народные приметы неразрывно связаны с предсказанием погоды, и сегодняшний день — не исключение. Наши предки верили в то, что 13 мая:

Тихая теплая звёздная ночь — к урожайному лету.

Какая погода с утра, таким и лето будет.

Если днём идёт дождь, но день тёплый — уродится зерно.

Дождь на Якова Тёплого предрекает много свадеб по осени.

На Якова черёмуха цветёт — жди холодов.

Авторы Мария Авалян