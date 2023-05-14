День фрилансера, День бодуна и День вазелина: Приметы и праздники 14 мая В воскресный день поздравляем фрилансеров и желаем, чтобы их праздник не перешёл в другой, не менее запоминающийся, — День бодуна. 13 мая, 21:40 День фрилансера отмечается 14 мая 2023 года. Обложка © Shutterstock

День фрилансера

Фриланс — это удалённый способ заработка без трудоустройства в штат. Можно сидеть на пляже в Турции за ноутбуком и получать за это деньги или готовить квартальную отчётность за домашним компьютером. А 14 мая отмечается профессиональный праздник всех, кто зарабатывает на жизнь фрилансом. Это может быть репетитор, бухгалтер, веб-разработчик, мастер по ремонту, кондитер — да кто угодно. Слово freelancer пришло к нам из английского языка и дословно переводится как "свободный художник". Впрочем, Вальтер Скотт в своём романе "Айвенго" использовал этот термин для описания средневекового наёмного воина, буквально "вольного копейщика". Сегодня фрилансерами называют людей, которые самостоятельно выбирают себе заказчиков и определяют оптимальный для себя график работы. Благодаря широкому распространению Интернета количество таких работников увеличивается с каждым годом, хотя ещё в начале века этот способ заработка воспринимался как что-то несерьёзное. В 2005 году в этот день, 14 мая, была создана одна из первых российских бирж фрилансеров, и теперь по инициативе этой компании ежегодно проводятся праздничные мероприятия для всех тех, кто трудится и творит вне стен офиса. А с 2017 года в России даже появился особый статус самозанятого. С помощью этого статуса профессионалы, работающие на себя, могут легализовать свою работу, а самое главное — заплатить налоги.

Фриланс — это удалённый способ заработка без трудоустройства в штат. Фото © Freepik / marymarkevich

Какие есть плюсы для тех, кто решил стать фрилансером: Можно не тратить время на дорогу до офиса.

Свободный график работы.

Возможность работать дома.

Максимально комфортные условия труда: персонализированное рабочее место, одежда, температурный режим, питание и другие преимущества.

Возможность самостоятельно выбирать работу и отказываться от выполнения неинтересных проектов.

Возможность самостоятельно выбирать партнёров, а не подстраиваться под сложившийся коллектив.

Но и тут не обходится без ложки дёгтя в бочке мёда. Минусы фриланса: Доход нестабилен: то пусто, то густо.

Возможны проблемы с одобрением заявок на банковские кредиты.

Необходимость самому вести бухгалтерию и платить налоги.

Требуются дополнительные усилия для самомотивации, чтобы не отвлекаться на галдёж детей, сериалы и перекусы.

Отсутствие социальных гарантий.

Необходимость самостоятельной оплаты медицинской страховки.

День большого бодуна

Немногие в курсе, что сегодня, 14 мая, отмечается и такой малоизвестный праздник, как День большого бодуна. Остаётся только гадать, кому пришло в голову отмечать этот день и когда именно. Некоторые источники предполагают, что эта дата создавалась для привлечения внимания общества к проблемам похмелья. Чего только на этом свете не может быть...

Похмелье, или тот самый бодун, определяется как реакция организма на неумеренное потребление алкоголя. Симптомы знакомы многим: это головная боль, сильная жажда, тошнота, тремор. Словом, плохое самочувствие и общая интоксикация организма.

В словаре Даля приводится следующее значение слова "бодун" — это "скотина, изважённая ударить рогом или чем иным тычком". Вполне похожее определение, не так ли?

Все мы люди, и, как известно, людям свойственно ошибаться. Что же делать, если такая напасть, как бодун, всё же настигла? Эксперты советуют: Выспаться. Сон — лучшее лекарство.

Выпить большое количество жидкости (строго безалкогольной!). Это способствует скорейшему выведению токсинов.

Перекусить. Лучше всего для восстановления сил подойдёт суп.

Подождать. Никакое похмелье не длиться вечно.

Пролетье

14 мая отмечается традиционный славянский праздник весны. В этот день наши предки отмечали символическую победу над холодной зимой, а также скорое наступление лета. К сегодняшней дате обычно заканчивалась пахота и крестьяне готовились сеять урожай. Древние предания гласят, что в Пролетье сам бог Ярило выходил к людям, держа в руках колосья ярового хлеба. А в том месте, где ступала его нога, появлялись первые всходы.

Праздник отмечался шумно и весело. Традиционно в этот день водились хороводы, пели песни под славянские инструменты (барабан, дудки, свирели), организовывались молодецкие забавы.

14 мая отмечается Пролетье — традиционный славянский праздник весны. Фото © Shutterstock

После принятия христианства на Руси этот день совпал с днём памяти пророка Иеремии, поэтому праздник стали называть Еремей Засеватель. Несмотря на смену названия праздника, суть осталась той же: люди, как и прежде, в этот день сеяли урожай. Правда, предварительно помолившись в церкви.

Тамароба в Грузии

Сегодня в Грузии отмечается большой праздник в честь легендарной царицы Тамары, или, как называют этот день сами грузины, Тамароба. Так сложилось, что в формирование грузинского православия наибольший вклад внесли две женщины: Нина, которая принесла христианство в Грузию, и царица Тамара, которой удалось окончательно сделать Грузию православной страной. Жизнь этой царицы была удивительной. Достаточно упомянуть, что она стала единственной женщиной, которая когда-либо управляла Грузией. Причём период её правления был ознаменован не только благополучием внутри страны, но и военными победами. Грузинский народ любил царицу Тамару, и эта любовь была взаимной. Во время её царствования не было ни одного случая смертной казни и телесного наказания.

Святая благоверная царица Тамара Великая и её отец, царь Георгий III, перед Пресвятой Богородицей. Фреска из монастыря Вардзиа. Фото © Shutterstock

Даже в годы атеистической власти грузины берегли память о легендарной царице. В 1917 году её день, 14 мая, стал Днём памяти святой Тамары. Когда Грузия получила религиозную свободу, праздник стали отмечать открыто.

Международный день матери (не у нас)

14 мая во многих странах мира отметят Международный день матери (Mother's Day). Официальный статус праздника этот день получил только в 1914 году в США и с тех пор празднуется в каждое второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии. Чествование матерей имеет многовековую историю и уходит корнями к Древнегреческому весеннему фестивалю в честь богини Реи — жены бога Кроноса и матери многочисленных богов и богинь. Около 250 года до н.э. в Риме начали проводиться церемонии, славящие другую мать-богиню — по имени Себель, и этот праздник вообще длился три дня. В США, откуда и пошёл Mother's Day, идею праздника активно продвигала известная пацифистка Джулия Уорд Хоу. Правда, по её версии, этот день должен символизировать единство всех матерей в борьбе за мир во всём мире. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны. В этом году праздник пришёлся на 14 мая. А вот в России праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. Российский День матери в 2023 году пройдет 26 ноября. Но разве бывает лишним повод крепко обнять тех, кто подарил нам жизнь, чьи нежные руки оберегают нас каждое мгновение? Предлагаем отметить День матери дважды: и по-иностранному, 14 мая, и по-нашему, 26 ноября.

День матери отметят 14 мая в 24 странах мира, а в России его будут праздновать 26 ноября. Фото © Unsplash

День рождения вазелина

14 мая 1878 года британско-американский химик Роберт Чезбро запатентовал технологию и изобретение вазелина. Эту дату и принято считать официальным днём рождения этой мази.

Изначально её продавали в аптеках под названием "Нефтяное желе". Но в таком виде продукт не сыскал коммерческого успеха, так как люди отказывались верить в лечебные свойства чего-то произведённого из нефти. Тогда изобретатель поменял название своего средства на vaselinum, что является сочетанием двух слов — немецкого и латинского — и означает дословно "вода" и "оливковое масло". Сразу после этого продажи поползли вверх, название прижилось, и сегодня не найти человека, не слыхавшего о средстве, которое и по сей день применяется для скорейшего заживления ран и общей регенерации кожи.

Именины 14 мая

В воскресенье, 14 мая, не забудьте поздравить обладателей следующих имён: Герасим,

Ефим,

Еремей,

Игнатий,

Макар,

Нина,

Пафнутий,

Тамара.

Несравненная советская, грузинская и российская эстрадная певица Тамара Гвердцители — именинница 14 мая. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Народные приметы

Некоторые приметы на 14 мая сохранила народная мудрость до наших дней. Наблюдая за природой века и десятилетия, наши предки не могли не заметить некоторую закономерность. На основе этих наблюдений многие планировали свою работу в поле и прогнозировали, каким будет урожай. Итак: Если этот день, 14 мая, солнечный и хороший, то и урожай убирать в сухой день.

Если в этот день непогода — ждать суровой зимы.

Лунная ночь — к заморозкам.

Тёплый вечер и тихая звёздная ночь — к ветреному сухому лету.

Если восход был ясным — то и лето ясным будет.

Необычный вой собак предвещает бурю.

Скучившиеся облака поднимаются очень высоко — к сильному дождю.

Собака роет землю, ест траву, лезет в водоём, спит тревожно — к дождю.

Бобры работают всю ночь — к дождю.

Авторы Мария Авалян