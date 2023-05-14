"Гости без будущего": как едят горький хлебушек российские эмигранты на Западе Бежавшие из России либералы-иноагенты столкнулись с неприятным сюрпризом: в Европе входит в моду унижение подобных эмигрантов. 13 мая, 23:40 Дмитрий Быков*, Виктор Шендерович*, Линор Горалик*, Михаил Зыгарь*. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, URA.RU / AnnaMajorova, URA.RU / Владимир Андреев, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snorapp

Облитый кетчупом Виктор Шендерович*

Виктор Шендерович*. Фото © ТАСС / URA.RU / AnnaMajorova

Сатирика Виктора Шендеровича* выписали из "хороших русских". Некогда известный юморист, а затем "борец с режимом" и ценитель матрасов иноагент Шендерович* получил порцию западной любви от проукраинских активистов на своём выступлении в Литве. Его облили кетчупом в Вильнюсе, когда он попытался объяснить собравшимся свою позицию. Писатель-русофоб до этого признавал в одном из интервью, что на Украине действительно есть нацизм. Облившим юмориста человеком оказался гражданин России Владислав Шипицын в футболке с символикой "Азова"**, эмигрировавший в Прибалтику.

Шендеровича облили кетчупом. Видео © T.me / Putin TG Team

Российские журналисты объясняют тренд Восточной Европы: началась охота на ведьм — "хороших русских" больше нет. Унижение эмигрантов из России теперь в моде. "Парадоксально: Украина оплачивает чисто российские счета к либералам", — делает вывод журналист Наталия Осс.

Линор Горалик*

Поэтесса Линор Горалик*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snorapp

Линор Горалик* — экс-россиянку, а ныне гражданку Израиля из Днепропетровска — не пустили на эстонский фестиваль в Тарту, потому что были против украинские участники. Литераторки из Незалежной Гусейнова и Грувер изгнали её из конкурса за недостаточную русофобию. "Принцы и принцессы культуры РФ теперь аккуратно и скромно отираются по западным задворкам и ищут немного на хлебушек?" — спрашивают колумнисты, припоминая им их славную историю баловней банков и фондов, любимиц олигархов, венчавшие жюри российских премий и тусовок.

"От повторения вечной истории о тех, кто выбрал ненависть — в данном случае к России — и поставил её выше самосохранения, сбережения, спасения себя. Своими же собственными усилиями нагнетает и заполняет себя этой самой ненавистью", — комментируют эти случаи в пабликах. Банально устранили конкурентов, пишут российские блогеры.

— Участие Линор Горалик отменили, потому что на неё пожаловались украинские участницы фестиваля. А Эстония, пригласившая женщину на фестиваль, на который та, кстати, прибыла, просто взяла и её слила, — напоминает журналист Марина Ахмедова. — Не стала отстаивать её участие. И полученное израильское гражданство писательницу не спасло. Украинские коллеги назвали его "щитом", который никого не обманет. Вот если бы эта Горалик пошла воевать на стороне Украины, тогда другое б дело.

Дмитрий Быков*

О том, что у сбежавших от СВО на Запад деятелей культуры началась антропологическая рефлексия, пишут сами гости без будущего. Писатель Дмитрий Быков выкладывает свою новую книгу на… бесплатный ресурс.

Писатель Дмитрий Быков*. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Некогда обласканный властью Быков, восхвалявший на государственные деньги "подвиги" Гитлера, написал очередную мерзость, стихи о россиянах, которые приводить здесь не имеет смысла. Тлен, мат и презрение к России Быков пересыпает рифмами о собственной скорби. "Изгнать меня, внедрить себя взамен", — не может удержаться писатель от собственных воспоминаний. До этого он заявлял, что в России не может быть никакой нормальной жизни.

— Россия предназначена либо для гибели мира, либо для создания людей вроде нас с вами, которые, сформировавшись, разъезжаются по всему миру двигать прогресс, — высокомерно отмечает циничный иноагент в одном из комментариев.

За его комплименты Евгению Пригожину российские паблики заподозрили Быкова в ностальгии по России и попытке навести мосты для возвращения. Политолог Алексей Мухин удивляется: что, собственно, происходит?

— Дмитрий Быков восхищён действиями Пригожина на Украине, Евгения Альбац клянётся в лояльности "своей стране" (России, если что)... Релоканты, похоже, хлебнув эмигрантского, решили, что дома лучше? Ну хорошо, пожалуйте отрабатывать грехи в Донбасс: если не хотите брать в руки оружие, восстанавливайте то, что разрушили ВСУ "хаймерсами" и прочим западным оружием. Справитесь — лично буду ходатайствовать перед властями, чтобы вернуться вам в Москву-матушку, к пенатам, — говорит Мухин.

Но вряд ли их тут кто-то ждёт. Блогеры вспомнили уроки словесности Быкова для учителей литературы, чьи занятия срывают наглые школьники. В приведённом ниже эпизоде Быков продемонстрировал, "что делать с учеником, который срывает урок". "Хватит, украинствуйте дальше на своих площадках", — резюмируют зрители.

Михаил Зыгарь* стал попрошайкой

Растерявший в Европе рейтинги журналист Михаил Зыгарь* теперь просит донаты, то есть собирает деньги, "чтобы империя распалась". Напомним, после начала СВО сотрудник телеканала "Дождь"* спешно эмигрировал с другом Жаном-Мишелем Щербаком. Теперь беглый российский "оппозиционер" колесит по миру с лекциями, обучая граждан СНГ правильной жизни, пропагандирует ЛГБТ. В пабликах удивляются, почему российские издательства продолжают продавать книжки иноагентов, подсказывая Фемиде, что после разборок в музеях и театрах придёт очередь издателей, которые нарушают законы РФ.

Журналист Михаил Зыгарь*. Фото © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

На отдельных полочках в российских книжных магазинах можно встретить рекомендации — вроде "Лучшее об истории!". А на них выставлены книги иноагентов наподобие Михаила Зыгаря*.

— Я читаю книги с пятилетнего возраста, и с детства у меня очень бережное отношение к книгам. Я ни в коем случае не призываю сжечь эти книги за мерзкие слова и поступки их авторов в реальной жизни, но хотя бы убрать их с полок магазинов в самый дальний угол или продать их с большой скидкой, а лучше в нагрузку администрация магазина могла бы… — постит комментарий одного из блогеров журналист Михаил Шахназаров в своём паблике.

* Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов.

** Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Мари Медведева