В результате крушения Ми-8 в Брянской области погибли два человека
В результате крушения вертолёта Ми-8 в районе города Клинцы Брянской области погибли два человека, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
"Два человека погибли при падении вертолета Ми-8 в Брянской области", — сказал собеседник агентства.
В результате падения вертолёта начался пожар, его уже оперативно ликвидировали. Сейчас на месте работают экстренные службы. По данным источника РИА "Новости", в результате происшествия получили повреждения несколько домов.
Как уже писал Лайф, днём 13 мая в городе Клинцы Брянской области рухнул вертолёт. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с мета происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать.
Кадр из видео Telegram / "Типичные Клинцы"