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13 мая, 11:17

В результате крушения Ми-8 в Брянской области погибли два человека

В результате крушения вертолёта Ми-8 в районе города Клинцы Брянской области погибли два человека, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

"Два человека погибли при падении вертолета Ми-8 в Брянской области", — сказал собеседник агентства.

В результате падения вертолёта начался пожар, его уже оперативно ликвидировали. Сейчас на месте работают экстренные службы. По данным источника РИА "Новости", в результате происшествия получили повреждения несколько домов.

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Как уже писал Лайф, днём 13 мая в городе Клинцы Брянской области рухнул вертолёт. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с мета происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать.

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Кадр из видео Telegram / "Типичные Клинцы"

Наталья Исакова
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