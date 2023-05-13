В результате крушения Ми-8 в Брянской области погибли два человека

В результате крушения вертолёта Ми-8 в районе города Клинцы Брянской области погибли два человека, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

"Два человека погибли при падении вертолета Ми-8 в Брянской области", — сказал собеседник агентства.

В результате падения вертолёта начался пожар, его уже оперативно ликвидировали. Сейчас на месте работают экстренные службы. По данным источника РИА "Новости", в результате происшествия получили повреждения несколько домов.