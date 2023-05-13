"Пусть сделают честный музей": Никита Михалков призвал закрыть Ельцин-центр

Ельцин-центр необходимо закрыть из-за искажённой информации, которая там транслируется. С таким заявлением выступил председатель Союза кинематографистов режиссёр Никита Михалков на сессии "Бесогон и право" в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

"Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где вся грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке — только единственный человек, который пришёл и всё это поменял", — цитирует Михалкова РИА "Новости".

Между тем Михалков уточнил, что он не против существования в стране музея первого российского президента, но на месте Ельцин-центра он предпочёл бы видеть честный музей современной истории.

"И не надо его ломать, пускай сделают музей современной истории, но честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело, к чему это может привести", — добавил Михалков.