"Пусть сделают честный музей": Никита Михалков призвал закрыть Ельцин-центр
Михалков не согласился с деятельностью Ельцин-центра и призвал его закрыть
Ельцин-центр необходимо закрыть из-за искажённой информации, которая там транслируется. С таким заявлением выступил председатель Союза кинематографистов режиссёр Никита Михалков на сессии "Бесогон и право" в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
"Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где вся грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке — только единственный человек, который пришёл и всё это поменял", — цитирует Михалкова РИА "Новости".
Между тем Михалков уточнил, что он не против существования в стране музея первого российского президента, но на месте Ельцин-центра он предпочёл бы видеть честный музей современной истории.
"И не надо его ломать, пускай сделают музей современной истории, но честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело, к чему это может привести", — добавил Михалков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в работе Ельцин-центра были эпизоды, вызывавшие дискуссии. Так он прокомментировал предложение кинорежиссёра Никиты Михалкова внести центр в список иноагентов.
Wikipedia / Paul Katzenberger