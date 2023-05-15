Фермер раскрыл, как по пузырькам выбрать лучший квас

Натуральный квас всегда хранят в холодильнике, а ещё у него короткий срок годности. Как выбрать качественный напиток, "Вечерней Москве" рассказал фермер Иван Слободянюк.

По его словам, сейчас на полках магазинов много искусственного кваса с большим количеством консервантов, а вот натуральный напиток хранится в холодильнике всего пару дней. В составе хорошего кваса должны быть только дрожжи, вода, ржаная мука, сахар, солод, никаких эмульгаторов и добавок, объяснил Слободянюк.

Фермер также рекомендует брать квас в бутылках из тёмного пластика, так как он защищает напиток от вредного воздействия солнечных лучей. Ещё один важный знак качества — у натурального продукта в пене более крупные пузырьки и держаться на поверхности они будут дольше, чем у сортов с консервантами в составе.

Лучшим вариантом будет купить разливной квас. Такой обычно продают местные производители, для которых качество продукта в приоритете. Тем не менее нелишним будет ознакомиться с этикеткой.