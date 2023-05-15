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15 мая, 13:36

Фермер раскрыл, как по пузырькам выбрать лучший квас

Фермер Слободянюк посоветовал покупать квас в бутылках из тёмного пластика

Натуральный квас всегда хранят в холодильнике, а ещё у него короткий срок годности. Как выбрать качественный напиток, "Вечерней Москве" рассказал фермер Иван Слободянюк.

По его словам, сейчас на полках магазинов много искусственного кваса с большим количеством консервантов, а вот натуральный напиток хранится в холодильнике всего пару дней. В составе хорошего кваса должны быть только дрожжи, вода, ржаная мука, сахар, солод, никаких эмульгаторов и добавок, объяснил Слободянюк.

Фермер также рекомендует брать квас в бутылках из тёмного пластика, так как он защищает напиток от вредного воздействия солнечных лучей. Ещё один важный знак качества — у натурального продукта в пене более крупные пузырьки и держаться на поверхности они будут дольше, чем у сортов с консервантами в составе.

Лучшим вариантом будет купить разливной квас. Такой обычно продают местные производители, для которых качество продукта в приоритете. Тем не менее нелишним будет ознакомиться с этикеткой.

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ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Юрий Лысенко
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