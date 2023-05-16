Международный день света, День мирного сосуществования и День подлиз: Праздники, именины и приметы 16 мая

Международный день света

Сложно представить жизнь современного человека без света, поэтому по инициативе ЮНЕСКО и возник этот праздник. Дату выбрали в честь первого в мире успешного применения лазера 16 мая 1960 года физиком и инженером Теодором Майманом. Свет — это не только источник самой жизни, но и важнейший инструмент прогресса во многих областях, таких как медицина, энергетика, искусство, промышленность, наука и многие другие. Совершенствование световых технологий открывает новые возможности. Но следует помнить и о том, что избыток света так же негативно отражается на природе и здоровье человека, как и его недостаток. Поэтому по всему миру в этот день проводятся образовательные мероприятия, например лекции и научные конференции, чтобы больше людей узнало о том, каким образом световые технологии влияют на нашу повседневную жизнь. 16 мая, как и в любой другой день, стоит помнить и о необходимости экономии природных ресурсов. Кто из нас не видел таблички: "Уходя, гасите свет!" Если следовать этому нехитрому правилу, то, пока учёные думают над повышением энергоэффективности, можно сэкономить до 10% электроэнергии хотя бы у себя дома.

С 1980 годов в центре Москвы, в Армянском переулке, находится музей "Огни Москвы" — лучшее место, чтобы отпраздновать День света 16 мая. Фото с официального сайта музея

Международный день мирного сосуществования

Планета Земля — наш общий дом, и сберечь этот дом можно только в том случае, если все его жители будут действовать сообща. А чтобы действовать сообща в интересах планеты, нужно следовать простому правилу: не ругаться между собой. И потому ООН утвердила 16 мая особым днём, напоминающим о необходимости укреплять мир во всём мире, объединяться вне зависимости от расы, вероисповедания и политических убеждений. В международном формате мирное сосуществование предполагает отказ от войны в качестве средства решения спорных вопросов между государствами, ведь только признание различий между людьми, умение понимать и слушать, уважать и ценить друг друга позволят нам сохранить мир.

Кот Леопольд из советского мультфильма — эксперт по мирному сосуществованию. Кадр из видео © YouTube / "Лето кота Леопольда" (1983)

День рождения "Мурзилки"

Детских журналов много, а "Мурзилка" — одна! 16 мая 1924 года в свет вышел первый номер этого издания, которое — только представьте! — выпускается по сей день. За более чем 90 лет существования ежемесячный выпуск "Мурзилки" не прерывался ни разу, и поэтому журнал был занесён в Книгу рекордов Гиннесса в 2012 году.

Сам образ Мурзилки ещё старше журнала, его придумала русская писательница Анна Хвольсон. В 1898 году вышла её книга "Царство малюток. Приключения Мурзилки и других человечков" про маленьких лесных существ. Именно благодаря рассказам Хвольсон Мурзилка и Незнайка вошли в русскую литературу. С течением времени образ Мурзилки менялся, а иногда и вовсе исчезал: во время Великой Отечественной войны журнал выходил без всяких выдуманных персонажей — детей в то сложное для страны время воспитывали на примере реальных героев. Сегодня Мурзилка снова представлен в своём привычном, волшебном виде — сказочным существом.

В журнале в разное время публиковались такие классики детской литературы, как Корней Чуковский, Агния Барто, Николай Носов, Аркадий Гайдар, Самуил Маршак, Михаил Зощенко, Даниил Хармс и другие. И сегодня журнал издаётся и продолжает пользоваться популярностью у детей и их родителей.

Международный день осведомлённости о целиакии

16 мая проводится Международный день осведомлённости о целиакии. Так называют генетическое заболевание, характеризующееся нарушением пищеварения. В результате этого недуга повреждаются ворсинки тонкой кишки и нарушается всасывание питательных веществ. Целиакией сегодня страдает в среднем один человек из ста, а в наиболее распространённые ошибочные диагнозы входят такие, как синдром раздражённого кишечника, воспалительные заболевания кишечника, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и язва. Так что, если заметили что-то неладное с пищеварением, бегом к врачу. Особенно это касается женщин — примерно у 37% обладательниц этого диагноза также наблюдаются симптомы депрессии.

День подлиз

Этот своеобразный праздник возник в начале 2000-х годов в США, где он ещё и носит другое название — День лизуна. Почему именно сегодня, 16 мая? Ответа на этот вопрос мы не знаем. Осталась покрыта мраком и история происхождения этого праздника. Одна из версий гласит, что праздник возник как шутка среди членов студенческого сообщества, которые решили посвятить день жесту, обычно считающемуся неприемлемым в обществе. Так они решили поиздеваться над учащимися-подхалимами, которые на что только не пойдут, лишь бы выслужиться перед профессорским составом.

По словарю, быть подлизой — проявлять лицемерие и расчётливость, стремиться угодить тем людям, от которых зависит ваше благополучие и успех в обществе. Однако многие путают дипломатию, уважение границ окружающих и учёт их потребностей с откровенным подхалимажем. Праздник 16 мая — прекрасный повод научиться отличать одно от другого. К тому же этот день — отличный повод для подшучивания над друзьями и коллегами. Главное условие — наличие у них чувства юмора. В качестве шуточных подарков могут подойти леденцы или конфеты в форме лизунов.

Мавра Рассадница

16 мая Православной церковью отмечается память о молодых супругах — Тимофее и Мавре. Они жили в конце III века, в браке им удалось провести всего 20 дней, так как за свою веру в Христа они подверглись чудовищным испытаниям и в результате были распяты.

Святые мученики Тимофей и Мавра Фиваидские. Фрагмент иконы. Источник © Pravoslavie.ru

В народе этот день называется Мавра Рассадница, или Мавра Молочница, а ещё — Мавра Зелёные Щи. Название Рассадница выбрано неслучайно, сегодня принято высаживать в открытый грунт рассаду капусты. Также к этому сроку хозяйки начинают варить зелёные борщи, в которые кладут молодой щавель, крапиву или лебеду.

Предлагаем и вам побаловать себя 16 мая этим чудесным весенним супом. Есть и проверенный рецепт. Нам понадобится: Мясо — 600 г

Вода — 3 л

Картофель — 400 г

Морковь — 1 штука

Щавель — 200 г

Зелень укропа — 1 пучок

Зелень петрушки — 1 пучок

Шпинат — 1 пучок

Зелёный лук — по вкусу

Яйца — 4 штуки

Лавровый лист

Перец горошком

Соль, перец по вкусу

Рецепт зелёного борща от Мавры Рассадницы за столетия практически не изменился. Фото © Shutterstock

Этапы приготовления: Промойте мясо, залейте его тремя литрами воды и варите бульон на небольшом огне полтора часа. Выньте из мясного бульона мясо, отделите от кости и нарежьте небольшими кусками. Высыпьте обратно в кастрюлю. Очистите картофель и морковь, нарежьте овощи кубиками, добавьте в бульон, доведите до кипения и варите на умеренном огне до готовности около 20–30 минут. Щавель, укроп, петрушку, зелёный лук измельчите и высыпьте в кастрюлю к борщу. Варите овощи около пяти минут. После этого снимите борщ с плиты и оставьте немного постоять. За это время отварите четыре яйца. Очистите и порежьте их половинками, подавайте в тарелке с борщом вместе со сметаной. Чтобы вкус зелёного борща был более выразительным, добавьте к блюду в самом конце несколько измельчённых зубчиков чеснока, перед тем как дать борщу настояться.

Приметы на Мавру Рассадницу

С празднованием Мавры (Марфы) Рассадницы связано немало народных примет. Пытаясь понять, какие трудности могут выпасть на их долю в разгар посевных работ, крестьяне передавали из уст в уста: Если на Рассадницу черёмуха покроется белыми цветками, скоро похолодает.

Если 16 мая утром на растениях окажется много росы, урожай огурцов будет знатным.

Если на ясене к празднику Рассадницы листики не успевали распуститься, а дуб стоял зелёный, знали: лето будет засушливым.

О предстоящей непогоде "говорили" гуси и утки. Если в этот день они начинали махать крыльями, это к ненастью.

Именинники 16 мая

Манул Тимофей из Московского зоопарка — именинник 16 мая (хоть он об этом и не знает). Фото © Московский зоопарк / Анна Орлова

Сегодня не забудьте поздравить с именинами родных и близких, коллег и людей со следующими именами: