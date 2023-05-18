Неясно, что случилось: Учёных встревожил самый мощный в истории взрыв в космосе Вспышка продолжается третий год подряд и высвободила уже столько энергии, сколько не даёт практически ни одно известное космическое событие. 17 мая, 23:40 Обложка © Shutterstock

Оказывается, это нечто вспыхнуло в созвездии Лисички (под Лебедем) ещё в 2020 году, а нам рассказывают только сейчас. Впрочем, в современной астрономии это совершенно обычная история. Когда телескоп фиксирует что-либо интересное и значительное, это интересное и значительное лежит вместе со всем прочим в огромном массиве данных, и, пока весь этот массив "перелопатят", может пройти и год, и два.

Так вот, объект под кодовым названием AT2021lwx находится на расстоянии порядка восьми миллиардов световых лет от Земли и представляет собой нечто настолько странное, что учёные глубоко задумались. Впервые они наткнулись на данные об этой вспышке в 2021 году. Потом, естественно, наблюдения повторяли и, более того, уверяют, что загадочное событие продолжается до сих пор. А это само по себе фантастика. Астрономы пока не очень понимают, что в космосе может полыхать так долго.

Скажем, при столкновении и слиянии чёрных дыр происходит даже гораздо более мощный взрыв, но этот взрыв мгновенный, вся энергия высвобождается за доли секунды. Или возьмём, к примеру, взрыв сверхновой. Напомним, это вспышка "умирающей" звезды, которая сбрасывает свою оболочку и оставляет после себя одно ядро. Обычно такой прощальный фейерверк длится всего несколько месяцев или даже недель. Во всяком случае, годами такое точно не продолжается. Но главное: наблюдаемая вспышка на несколько порядков ярче любой сверхновой.

Астрофизики убеждены, что перед ними явно не звезда, а объект совершенно невообразимой массы. А именно как минимум 100 миллионов Солнц, а по некоторым оценкам, и более 800 миллионов. Для сравнения: в центре нашей галактики Млечный Путь находится сверхмассивная чёрная дыра массой в четыре миллиона Солнц.

Чёрная дыра в глубоком космосе, 3D-иллюстрация. Фото © Shutterstock

Астрофизики сходятся на том, что этот жуткий монстр поглощает прямо сейчас гигантские массы материи. По подсчётам, за год он "съедает" целое Солнце, даже больше. Значит, его жертва должна была быть как минимум массой вдвое больше нашей звезды, раз пиршество уже третий год идёт. Возникли два вопроса: кто ест и кого едят?

Решили предположить, что, может быть, сверхмассивная чёрная дыра какую-то несчастную звезду обгладывает и собирает её вещество вокруг себя в качестве светящегося аккреационного диска? Но чтобы получилась такая вспышка, эта несчастная должна быть раз в 15 тяжелее нашей звезды. То есть даже массивнее знаменитой Бетельгейзе в созвездии Ориона. Но проблема в том, что таким тяжеловесам на самом деле практически не светит оказаться жертвой хищника по той простой причине, что они задолго перед потенциальной встречей с ним умирают своей смертью. Массивные звёзды очень недолго живут, 10–15 миллионов лет. Наше скромное Солнце, к примеру, в возрасте 4,5 миллиарда лет находится в прекрасной форме и о пенсии ещё даже не думает. А если представить, что в зубах монстра оказалась звезда лишь в пару раз потяжелее Солнца, то такого великолепного эффекта от её уничтожения уже не было бы. Да и вообще, какую бы звезду в космосе ни ели, это тоже не такое долгое удовольствие. Так версию с каннибализмом пришлось отставить.

Ещё одна версия, которую проработали, — квазар, "квазизвёздный" (то есть с виду похожий на звезду) объект, который на самом деле представляет собой активное ядро молодой галактики, в которой рождаются множества звёзд. Бывает так, что оно в момент наблюдения стягивает к своему центру огромные объёмы вещества, и в этом процессе могут происходить некие вспышки. Но, во-первых, никакого активного галактического ядра в этом месте до вспышки не наблюдали. Во-вторых, квазары в таких ситуациях как бы мерцают, а тут объект вспыхнул так, что дух захватило, и до сих пор горит. А в-третьих, странное явление опять-таки раза в два с половиной ярче любого подобного квазара.

Единственная оставшаяся рабочая гипотеза — что поедается не звезда, а гигантское облако вещества. Судя по всему, плотное и компактное. А в качестве пожирателя выступает так называемая спящая чёрная дыра, то есть такая, которая была раньше незаметна, потому что ей раньше есть было нечего. На пути встретилась пища — она проснулась, принялась за дело, и вокруг неё всё засветилось. Интересно, как это она при таких габаритах могла до встречи с каким-то облаком незаметной оставаться. Как-то не очень хочется думать, что в космосе есть чёрные дыры настолько огромные и при этом невидимые до одного прекрасного момента.

Авторы Адель Романенкова