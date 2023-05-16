Самолёты в Шереметьево заправят по блокчейну 16 мая, 15:18 Обложка © "Газпром нефть"

"Газпромнефть-Аэро" — оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" внедрил в международном аэропорту Шереметьево блокчейн-платформу Smart Fuel. Цифровая система позволяет моментально оплачивать заправку "в крыло". С помощью блокчейн-платформы в московском аэропорту начнут обслуживаться самолёты авиакомпании Smartavia, выполняющие рейсы по более чем 20 направлениям России.

Благодаря использованию платформы время взаиморасчётов между топливным оператором и авиакомпанией сокращается с 4–5 дней до 15 секунд, а интервал межрейсового обслуживания самолётов — на 10%. Заказ заправки, оплата и обмен отчётными документами происходят полностью в онлайн-режиме. Вся информация об операциях поступает в электронное полётное задание авиакомпании и в цифровую систему учёта на топливозаправщиках. Платформа обеспечивает высокий уровень информационной безопасности — все данные о сделках подтверждаются участниками процесса и хранятся в блокчейн-системе.

Система доступна уже в 18 аэропортах страны: ежедневно с её помощью обслуживаются сотни рейсов от Мурманска до Красноярска. По итогам 2022 года объём заправок "в крыло" с применением блокчейна был увеличен в семь раз. Российские авиакомпании активно используют цифровой инструмент для повышения эффективности бизнеса. Благодаря расширенному функционалу Smart Fuel имеет высокий потенциал к масштабированию в российской авиатопливной отрасли. Для этого продолжается её развитие с учётом практических рекомендаций пилотов и профильных экспертов авиакомпаний. Об этом рассказал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

Генеральный директор авиакомпании Smartavia Сергей Чернышев рассказал, что за время работы в рамках проекта по smart-заправкам с 2021 года было обслужено свыше 10 тысяч рейсов авиакомпании Smartavia в аэропортах Новосибирска, Мурманска и Омска. Теперь к этому списку добавился центральный аэропорт страны — Шереметьево. Совершенно новый подход к процессу заправки воздушных судов имеет особое значение для авиакомпании — он позволяет сделать процесс быстрым, прозрачным и современным.

Авторы Валерия Мишина