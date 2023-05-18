С 1 июня изменятся розничные цены на бензин: Сколько будет стоить топливо Экспортная пошлина на нефть повысится с 1 июня, а в середине мая оптовые цены на бензин побили рекорд. Всё это беспокоит автомобилистов. Что будет с ценами на бензин и дизель в июне? 17 мая, 23:40 Автомобилисты опасаются повышения цен на АЗС в июне. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Почему подорожал бензин

На этой неделе биржевые цены на АИ-95 уже побили исторический рекорд — более 61 тысячи рублей за тонну. АЗС ценники ещё не переписали. Тем не менее у автомобилистов появились опасения, что скоро стоимость топлива вырастет и на заправках. Действительно, обычно на рознице биржевые цены сказываются через пару недель. Если следовать этой логике, то цена бензина на заправках может вырасти уже к 1 июня.

Впрочем, с 1 июня на рынке и так ждут достаточно значимое событие. Пошлина на российскую нефть повысится на 1,8 доллара — до 16,2 за тонну. Таковы расчёты Минфина.

Цены на бензин традиционно зависят от уровня инфляции и котировок сырья. Конкретно сейчас на них влияют также санкции недружественных государств на российскую нефть и нефтепродукты, повышенная налоговая нагрузка на отрасль и, конечно, пересмотр демпфера. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Повышение цен на топливо уже было в феврале этого года. Тогда АИ-95 вырос до 44 999 рублей за тонну, АИ-92 — до 41 502, а летнее дизтопливо — до 46 478 рублей. И вот теперь новый рекорд цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Кстати, зимой розничные цены почти не изменились. Подорожание было где-то на уровне 1–2%, не более. Тут стоит отметить, что за весь 2022 год бензин в России подорожал менее чем на 1%. Однако не будем забывать про наклёвывающийся спад мировой экономики, близкий дефолт в США и риск рецессии в Европе, — пояснил Артём Деев.

Рост цен на бирже продолжался и 17 мая. Автомобильное топливо дорожает из-за будущего снижения демпферных субсидий, которое произойдёт уже в июле текущего года. Снижение выплат по бензиновому демпферу в прошлом году также повлияло на нехватку бензина АИ-95 на бирже, поскольку нефтяным компаниям выгодно экспортировать бензин, нежели поставлять его на внутренний рынок. Повышение цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, вероятно, также связано с сезонным фактором и низким предложением со стороны нефтяных компаний. Так объяснил ситуацию финансовый эксперт маркетплейса "Финмир" Антон Кравцов.

Прогноз цен на бензин с 1 июня

После майских праздников оптовые цены на бензин бьют рекорды. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Артём Деев отметил, что пока на российском рынке наблюдается рост профицита нефтепродуктов из-за новых санкций. Поэтому — при сохранении текущих трендов — мы можем увидеть в среднесрочной перспективе даже небольшое снижение розничной цены на бензин. В ближайшее же время она если и вырастет, то в коридоре 3–5 рублей за литр, не больше.

— Цены на топливо в России изменяются в соответствии с налоговой политикой государства, которая не предполагает их особого снижения, но предполагает постепенный умеренный рост. Этот механизм называется демпфером и регулирует цены на внутреннем рынке топлива с 2019 года в пределах инфляции. Целевой уровень инфляции, определяемый ЦБ, составляет 4% в год, что, вероятно, гарантирует минимальное повышение цен на бензин в пределах данного значения, — считает управляющий директор компании "Альфа-Форекс" Кирилл Дронов.

В Минэнерго сообщили, что перед сезоном ремонтов на НПЗ были созданы достаточные запасы бензина — около 1,9 миллиона тонн. Роста цен в рознице вслед за биржевыми в ведомстве не ожидают.

В целом, считает Антон Кравцов, рост цен на оптовом рынке бензина должен привести к повышению розничных цен, но не сразу, а через определённое время. Поскольку прибыльность операторов АЗС снизится, им придётся в будущем повышать цены. Но уже сейчас можно заметить, что после майских праздников, например в Москве, средняя цена на заправках крупной сети на АИ-92 выросла на 50 копеек, до 48,08 рубля за литр, а на АИ-95 — на 53 копейки, до 53,15 рубля. Однако Минэнерго сообщило, что рост оптовых цен не повлияет на стоимость бензина на розничном рынке, поскольку запасы бензина создаются из-за ремонтного сезона на НПЗ и их достаточно.

— С другой стороны, Минэнерго призвало нефтяные компании увеличить предложение на биржевом рынке бензина. Особенно это касается марки АИ-95, что означает, что существует нехватка этой марки. Стоит отметить, что розничные цены на автомобильное топливо регулируются государством и сильного роста цен ожидать не стоит. Повышение возможно в пределах инфляции, а она пока что на текущий момент низкая, — добавил Антон Кравцов.

Что касается повышения экспортной пошлины, то эта мера тоже направлена на стабилизацию ситуации на рынке. Тем не менее прямого влияния на стоимость бензина она не окажет. Цена на топливо сейчас уже очень мало связана с ценами на сырьё.

Авторы Нина Важдаева