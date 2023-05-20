Всемирный день пчёл, День Волги, джинсов и калмыцкого чая: Приметы и праздники 20 мая

Всемирный день пчёл

Всемирный день пчёл 20 мая отмечают с 2018 года — за год до этого Генеральная Ассамблея ООН поддержала такую идею. А выступила с предложением Словения. Дело в том, что одним из основоположников современного пчеловодства считается художник словенского происхождения Антон Янша (1734–1773). Он написал несколько трудов на эту тему. Цель праздника — привлечь внимание к огромной роли, которую играют эти насекомые на земле, опыляя растения. Тем более что учёные давно предупредили: если вдруг погибнут все пчёлы на планете, человечеству останется недолго. Некому будет переносить пыльцу с цветка на цветок, растения начнут исчезать, а вслед за ними животные и мы, люди. К счастью, такого пока не предвидится. 20 мая можно выбраться на природу, чтобы послушать жужжание этих трудяг на лужайках. А ещё в честь праздника отведать душистого мёда.

Всемирный день метрологии

Устройство для определения эталонного килограмма в Международном бюро мер и весов во Франции. Фото © National Institute of Standards and Technology

Всемирный день метрологии — профессиональный праздник, который отмечается 20 мая в России и других странах мира. 20 мая 1875 года на Дипломатической метрологической конференции в Париже 17 стран, в том числе Россия, подписали Метрическую конвенцию. Теперь в мире есть единая система измерений, и в этом постарались наши великие соотечественники, в том числе Дмитрий Иванович Менделеев. Кто же решает, сколько весит килограмм, какой длины метр? Хоть эти вопросы и кажутся забавными, на самом деле они серьёзные. Чтобы в разных странах один килограмм был одним и тем же, свою работу исправно выполняет Международное бюро мер и весов. Там хранят эталоны мер и ведут необходимые подсчёты. Кстати, а вы знали, что эталонного килограмма — бруска металла под стеклянной крышкой — больше нет? Он ушёл в прошлое, теперь эталонную единицу массы высчитывают по специальному методу — через постоянную Планка.

День Волги

20 мая в России отмечается День Волги. Фото © Росприроднадзор

20 мая в России отмечается День Волги. По понятным причинам про этот праздник знают прежде всего жители поволжских регионов нашей страны, причём знают с 2008 года. В этом году День Волги отметят в юбилейный, 15-й раз. Волга — одна из крупнейших рек и России, и Европы. Она протянулась на 3,7 тысячи километров. Площадь её бассейна занимает 8 процентов территории нашей огромной страны — 1,5 миллиона квадратных километров, а это в два раза больше, чем вся Турция. И ещё один удивительный факт: в районе бассейна Волги проживает более трети населения России. День Волги отмечают, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам великой русской реки.

День джинсов

Джинсам в этом году исполняется 150 лет. Фото © Ali Pazani on Unsplash

20 мая в мире отмечается День джинсов. Праздник этот неофициальный, ООН вряд ли будет такой утверждать. В этот день в 1873 году американская фирма Levi Strauss & Co. получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклёпками на карманах. То есть сегодня джинсам 150 лет! Тогда они только набирали популярность, но теперь ими уже никого не удивить. Классикой считаются синие брюки с пятью карманами из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов. Но в целом каких только нет. Вот вам несколько примеров: Loose fit — широкие трубы, свободные по всей длине.

Skinny — узкие, облегающие.

Baggy — очень широкие, особенно в талии (как у рэперов в клипах).

Low waist — с заниженной талией.

Джегинсы — обтягивающие, нечто среднее между легинсами и джинсами.

День калмыцкого чая

Калмыцкий чай мало похож на обычный, это скорее первое блюдо. Фото © Wikipedia / Pannet

В третью субботу мая, которая в этом году выпадает на 20-е число, в России празднуют День калмыцкого чая. Эта памятная дата в 2011 году была учреждена Народным Хуралом Республики Калмыкия. Такое внимание к калмыцкому чаю неслучайно. Заваривать и подавать его — целое искусство. На самом деле этот напиток слабо напоминает привычный всем чай — скорее это что-то вроде первого блюда. Калмыки в крепко заваренный чай обязательно добавляют молоко и щедро солят, затем сдабривают мускатным орехом, растолчённым в сливочном масле. После этого всё тщательно размешивается половником. У калмыков есть своя чайная церемония. Например, гостю нельзя подавать несвежий чай — это считается неуважением. Обычно гостям заваривают чай в их присутствии. Первая порция — всегда для бурханов (будды). Жертвенная чашечка с чаем ставится на алтарь, а после окончания чаепития её дают детям.

Именинники 20 мая

20 мая именины отмечают носители следующих имён: Антон

Иван

Михаил

Семён

Степан Редакция Лайфа поздравляет читателей с этими именами.

Приметы 20 мая

20 мая 1958 года родился российский актёр Алексей Гусков. © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

20 мая было принято купать лошадей — в народе его прозвали Купальницей. В этот же день христиане вспоминают явление на небе Креста Господня в Иерусалиме в 351 году, а также преподобного Нила Сорского (1433–1508). Он многое сделал для православной церкви, ему принадлежит основание первого русского скита с уставом. А народные приметы 20 мая такие: