18 мая отмечают День музеев: В какие музеи можно будет попасть бесплатно

Во многих странах 18 мая отмечают Международный день музеев (International Museum Day). Учреждён этот праздник был в 1977 году на конференции музейных работников, проходившей в Москве и Ленинграде. Инициатором его создания была бывший директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Александровна Антонова. Точно не известно, почему День музеев отмечается именно 18 мая, но с 1978 года это происходит регулярно, и каждый раз в рамках праздника проводятся разнообразные мероприятия. В 2023 году к этой традиции присоединилось уже более 145 стран мира. В эпоху технического прогресса и повсеместного распространения интернета кто-то может сказать: хорошо, 18 мая — профессиональный праздник музейных работников, но так ли нужны музеи в наше время? Вопрос, конечно, дискуссионный. Давайте вспомним, как на него отвечали классики.

"Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя", — утверждал французский мыслитель Вольтер. "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", — замечал наш великий соотечественник Михаил Ломоносов. "Сегодня, не имеющее вчера, не имеет завтра", — говорила поэтесса Марина Цветаева.

Во многие музеи 18 мая 2023 года можно будет попасть бесплатно. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Как в России отмечают День музеев

В нашей стране в Международный день музеев 18 мая открываются новые выставки, проводятся фестивали, организуются тематические экспозиции, экскурсии, научные чтения, занятия с детьми, проходят музейно-театральные представления. Многие музеи предлагают посетителям бесплатный вход или билеты со скидкой, чтобы как можно больше людей получили возможность исследовать разнообразное наследие страны и мировой культуры. В честь праздника в дополнение к обычным экспонатам посетители получают возможность изучать архивы музеев, встречаться с кураторами и узнавать об истории музеев и их коллекций. Школы организуют образовательные музейные туры для учащихся, чтобы они могли знакомиться с богатой историей и культурой страны. К этому важному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых и ставший очень популярным в последние годы — "Ночь музеев". Он проводится во многих городах мира — как правило, в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая.

Куда сходить в Международный день музеев

Дом-музей поэтессы Марины Цветаевой будет бесплатно принимать посетителей 18 мая. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Музеи с бесплатным входом в Москве

В российской столице с 2019 года проводится Московская музейная неделя — программа, которая позволяет москвичам и гостям города распланировать досуг и бесплатно посетить все интересующие экспозиции в течение семи дней. Раньше бесплатно посетить московские музеи можно было только в день открытых дверей — в третье воскресенье каждого месяца. А новая акция действует всю третью неделю месяца. В течение семи дней у одного музея определён один день, когда можно посетить все его площадки бесплатно. Для этого нужно заранее ознакомиться с режимом работы культурного учреждения на его официальном сайте и оформить бесплатный электронный входной билет. Это можно сделать на официальном сайте музея или на портале mos.ru.

Календарь на 2023 год с отмеченными датами Московской музейной недели (третья неделя каждого месяца). Фото © mos.ru

В четверг, 18 мая, в Москве можно будет бесплатно посетить следующие музеи: Государственный музей Владимира Высоцкого Это уникальное выставочное пространство, расположенное по адресу ул. Высоцкого, д. 3. Новая экспозиция, открывшаяся 25 января 2019 года, в 81-й день рождения Владимира Семёновича, погружает посетителей в "эпоху Высоцкого" — время, в которое он жил, воздух, которым он дышал, и атмосферу, в которой и из которой он творил. Московский государственный музей С.А. Есенина Музей находится именно там, где поэт жил и был прописан с 1911 по 1918 год — в доме по адресу Б. Строченовский пер., д. 24, стр. 2 . В экспозиции прослеживается весь творческий путь Есенина, но акцент сделан на московском периоде его жизни и творчества. В литературной части экспозиции музея создана та атмосфера, в которой рождалась уникальная есенинская поэзия. Музей-усадьба "Кусково" Здесь сейчас проходит утончённая выставка, посвящённая венецианскому стеклу, экспозиция к 100-летию Музея керамики. Нельзя не упомянуть и портретную галерею усадьбы Кусково — одно из ценнейших отечественных собраний портретной живописи и подлинный раритет русской культуры XVIII века. ЦПКиО имени М. Горького (Музей парка Горького) В 1929 году первым директором парка Горького стала 26-летняя Бетти Глан. Полная идей и энергии, девушка воплощала проекты, не имевшие аналогов ни в Советской России, ни даже за рубежом. Выставка "Парк Горького. Начало" — это возможность посмотреть на парк глазами человека, который его создавал. Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева В здании музея на Малой Грузинской будут открыты для посещения сразу несколько выставок, но особенно привлекла внимание редакции экспозиция "Охотники за невидимым". Эта выставка расскажет, как изучение мельчайших организмов на планете может помочь нам лучше понять самих себя и окружающий мир. Дом-музей Марины Цветаевой Дом-музей в Борисоглебском переулке приглашает на экскурсию, которая более всего подходит для первого знакомства с биографией и творчеством поэта, — прогулку по её мемориальной квартире, включающей в себя восемь комнат на трёх ярусах. Музей космонавтики Один из крупнейших научно-исторических музеев мира. В коллекции музея более ста тысяч экспонатов. Это образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателия, нумизматика, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекция живописи и графики.

Проект "60 космических лет" в Музее военной формы. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Музеи с бесплатным входом в Санкт-Петербурге

18 мая 2023 года вход в Государственный Эрмитаж — главный музей города — будет для всех посетителей бесплатным. Это распространяется на посещение главного музейного комплекса или одного из обособленных объектов: Главный штаб, Меншиковский дворец, Зимний дворец Петра I, Музей Императорского фарфорового завода, Реставрационно-хранительский центр "Старая деревня". А вот за экскурсию или аудиогид придётся заплатить.

Вход в Эрмитаж будет бесплатным в честь Дня музеев 18 мая. Фото © Пётр Ковалёв / ТАСС