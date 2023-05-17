Самые популярные банки и финансовые продукты: Где россияне хранят деньги Оглавление Каким банкам россияне доверяют больше всего По каким критериям клиенты выбирают банки Как изменилось отношение россиян к банкам за год Как клиенты банков относятся к санкциям Исследовательский центр "Фидбэк" провел исследование и выяснил уровень доверия аудитории к российским банкам. Оказалось, что почти половина россиян не чувствуют давления санкций, большинство плохо относятся к кредитам, а самым большим доверием пользуется Сбербанк. 3851 3851 Самым популярным банком у россиян оказался Сбербанк. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Каким банкам россияне доверяют больше всего

Инфографика © Исследовательский центр "Фидбэк"

В исследовании приняли участие 2000 человек в возрасте от 18 до 64 лет. Среди респондентов люди из разных регионов и самых различных социальных групп — от студентов и пенсионеров до бизнесменов и работников бюджетных организаций.

Выяснилось, что больше половины респондентов (57%) выбрали для себя в качестве основного банка Сбербанк. На втором месте Тинькофф. Его назвали 15% респондентов. Далее идут ВТБ — его услугами чаще всего пользуются 9% респондентов — и Альфа-Банк — 7%. Аналитики сделали вывод, что, несмотря на широкий выбор банков в России, предпочтение клиентов в большей степени отдается старейшему и крупнейшему банку. Таким образом, на отношение к банковской системе влияет в первую очередь деятельность Сбербанка.

Впрочем, услугами одного банка пользуются только 26% опрошенных. Наибольшее количество респондентов указали, что являются клиентами у двух банков (36%), а 25% пользуются тремя. Важно отметить, что 13% готовы пользоваться большим количеством банков.

По каким критериям клиенты выбирают банки

Инфографика © Исследовательский центр "Фидбэк"

Почти половина респондентов (44%) выбрали как самое важное условие при выборе банка выгодные условия по его продуктам. Для 22% имеет значение понятное мобильное приложение. Для 16% на первом месте стоит репутация банка.

Только для 4% имеют значение услуги, не связанных с непосредственной деятельностью банков (покупка, аренда, страхование, коммерческие услуги). Это говорит о том, что в обществе нет интереса к нынешнему вектору развития банков в сторону экосистем.

Для 1% имеет значение гарантия государственной поддержки банка.

Как изменилось отношение россиян к банкам за год

Инфографика © Исследовательский центр "Фидбэк"

Почти три четверти россиян обратили внимание, что уровень их доверия к банкам не изменился за последний год. 48% указали, что не ощутили на себе санкционного давления. С ограничениями в банковской сфере столкнулись в общей сложности 44% опрошенных. Впрочем, 62% россиян признались, что имеют поверхностные знания о том, как работают банки.

— Исследование показало, что большинство россиян не изменили своего мнения об отечественной банковской системе. Это доказывает, что российские банки в целом справились с беспрецедентной нагрузкой и успешно оказывают все необходимые услуги населению. При этом респонденты продемонстрировали низкий уровень доверия к услугам кредитования, — рассказал генеральный директор центра "Фидбэк" Дмитрий Фисун.

70% опрошенных не изменили своего мнения об отечественной банковской системе. 18% отметили, что уровень их доверия к банкам в целом снизился. Только 5% россиян отметили, что стали больше доверять банкам. Зато почти треть указали, что отдадут предпочтение полностью государственному банку, тогда как частный банк готовы выбрать около 5% россиян.

Аналитики «Фидбэк» отметили растущий уровень финансовой грамотности среди россиян. Они также обращают внимание на взаимосвязь уровня финансовой грамотности со способами хранения сбережений. Так, 14% россиян диверсифицируют накопления и хранят их на вкладах, в валюте или наличными. Почти половина респондентов хранят деньги на накопительном счёте или во вкладах (52%). Лишь 1% использует криптовалюту как форму хранения сбережений.

— Отдельно стоит отметить восходящий тренд на интерес к повышению финансовой грамотности. Становится всё больше людей, которые разбираются в устройстве банковской системы хотя бы на базовом уровне. Данные также показывают возможную девалютизацию в обществе, так как большинство опрошенных предпочитает хранить сбережения в рублях. Было удивительно, что гораздо меньшим спросом пользуются криптовалюты, — отметил Дмитрий Фисун.

Как клиенты банков относятся к санкциям

Инфографика © Исследовательский центр "Фидбэк"

Среди респондентов 48% отметили, что санкционные ограничения российской банковской системы никак не отразились на их повседневной жизни. Вариант «отразились лишь некоторые ограничения» выбрали 37%, а 7% отметили, что ощутили сильное давление санкций.

— Мы делаем вывод, что взаимодействие общества с банками проявляется в первую очередь на уровне базовых услуг — внутренние и зарубежные переводы, оплата сервисных услуг и прочие транзакции, для которых важна стабильная и качественная работа приложений. Поэтому опрос показал, что большинство россиян оценили ограничения как незначительные, а каждый четвёртый отметил адаптивность банковской системы, — отметил Дмитрий Фисун.

А вот чему россияне не доверяют, так это кредитным продуктам и тем более микрозаймам. Многие негативно относятся к кредитованию, так как «отечественные банки кредитуют на невыгодных и запутанных условиях». Этот вариант ответа выбрали 43% опрошенных. Прозрачность и выгодность кредитных условий отметили 18% россиян. Почти треть вовсе не интересуется кредитами, а 12% затруднились ответить. К микрозаймам негативно относятся 84% респондентов.

Авторы Валерия Мишина