В России нашли способ увеличить запас хода электрокаров

Разработан инновационный материал, который увеличит запас хода электрокаров — высокопрочная тонкая алюминиевая фольга для автомобильных аккумуляторных батарей толщиной в 8 микрон. Её разработали сотрудники Института лёгких материалов и технологий (ИЛМиТ) и Даунстрим дивизиона РУСАЛа.

Алюминиевая фольга — неотъемлемая часть современного аккумулятора. На неё наносится катодный слой, её параметры влияют на параметры анодной части. От толщины материала зависит удельная ёмкость батареи.

Фото © РУСАЛ

В мировом производстве в основном применяется алюминиевая фольга толщиной 12–15 микрон. Разработка РУСАЛа же позволяет без изменений физических характеристик и существующих технологий повысить ёмкость батареи и дальность пробега электрокара на одном заряде.

По словам технического директора РУСАЛа Виктора Манна, материал позволит повысить удельные характеристики ёмкости аккумуляторов на несколько процентов. Причём особенно в компании гордятся его прочностью, достигнутой за счёт использования скандия.

Фото © РУСАЛ

Кроме того, удалось выдержать баланс между стоимостью фольги и её высокими техническими и потребительскими характеристиками. А отличительной особенностью является глянцевая поверхность с двух сторон, чего нет, например, у пищевой фольги.

Производство материала уже освоили на САЯНАЛе — одном из крупнейших в стране профильных предприятий. Там же выпущена и направлена на испытания первая опытно-промышленная партия.