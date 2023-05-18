В России начали готовить гибридных инженеров для нефтяной отрасли

С нового учебного года российские студенты смогут освоить новую высокооплачиваемую профессию и стать гибридными инженерами. Спрос на таких специалистов в российских промышленных компаниях сейчас огромный. На учебные курсы с корпоративными стипендиями и оплачиваемыми стажировками активно набирают старшекурсников и выпускников с глубокими знаниями в IT, физике и математике.

Об открытии первой учебной программы высшего образования для подготовки гибридных инженеров объявили Московский физико-технический институт (МФТИ) и компания «Газпром нефть». Магистратура будет специализироваться на цифровых технологиях для нефтегазовой индустрии. За два года обучения будущие магистры изучат инновации в современной геологии, применение искусственного интеллекта для поиска и добычи энергоресурсов, научатся создавать новые автоматизированные системы, а также программы моделирования и проектирования инфраструктуры.

Более того, им доступна оплачиваемая стажировка на месторождениях и в научно-образовательных центрах госкорпорации. Выпускники будут способствовать обеспечению надёжности производственной инфраструктуры, повышению эффективности и экологичности бизнеса.

По словам директора по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексея Вашкевича, им предстоит "стоять в авангарде российского технологического развития". Ведь передовые решения, которые позволяют добираться до самых сложных запасов углеводородов, рождаются именно на стыке фундаментальной науки, профильных нефтегазовых дисциплин и информационных технологий.

"Создание цифровых двойников, точное моделирование процессов, происходящих глубоко под землёй, — без этого работа современных нефтяников просто невозможна", — отметил он.