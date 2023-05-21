Почему в Сети спорят о происхождении младшего наследника Маликова Вот уже несколько лет слухи вокруг пятилетнего сына Дмитрия Маликова Марка не дают фанатам покоя. Известно, что младший ребёнок певца родился от суррогатной матери. Что не так со звёздным отпрыском — в материале Лайфа. 20 мая, 23:40 Марк и Стефания Маликовы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steshamalikova

В январе 2018 года Дмитрий Маликов и его супруга Елена Изаксон сообщили, что стали родителями во второй раз. На тот момент музыканту было 48 лет, а его жене — 55. Сын появился на свет благодаря суррогатной матери. Новость никого особо не удивила. Ведь сегодня это достаточно привычная история для представителей шоу-бизнеса. Относительно недавно к помощи суррогатной матери прибегали Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Яна Рудковская. Но в случае с Маликовым-младшим не всё так просто.

Вокруг мальчика, которому повезло родиться в звёздной семье, ведутся активные споры. Сразу несколько крупных СМИ написали, что фанаты начали подозревать, что Марк — вовсе не сын Маликова, а внук. Они считают, что мальчик уж слишком похож на Леонида Груздева, бывшего парня старшей дочери Дмитрия и Елены Стефании. У ребёнка темные глаза, а у Маликовых они светлее. Поэтому в Сети уверены, что девушка забеременела как раз таки от него. Но чтобы не произошло скандала, известные родители выдали мальчика за своего сына.

Сын или брат

Дмитрий, Марк и Стефания Маликовы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steshamalikova

Дмитрий и Елена Маликовы не скрывают младшего сына от общественности, но не так часто выкладывают снимки и видео с мальчиком в социальных сетях. Чаще и трогательнее о Марке пишет в просторах Интернета как раз Стефания. Скорее всего, это происходит в силу того, что девушка просто активнее своих взрослых родителей ведёт соцсети и делится своей жизнью с общественностью.

Вот, например, на пятилетие она так поздравила брата: "Лежим с Маркушей на полу, и я говорю: "Что видишь наверху?" Он удивляется, смотрит на меня: "Стеша, но тут же только белый потолок". А я аргументирую, что на этом белом потолке можно увидеть то, что ты сам захочешь: голубые, розовые, жёлтые, в форме дракона, скрипичного ключа, слона облака. Логика может привести из пункта А в пункт Б, но воображение приведёт тебя куда угодно. Этот мир многогранен, желаю тебе, чтобы ты видел его во всех волшебных красках! С Днём рождения! Я тебя очень люблю".

На сайте "Радио КП" вышла статья, где приводят комментарии подписчиков под постом Маликовой в Instagram* (компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации). Фанаты продолжают активно спорить о происхождении Марка. Кроме того, они не видят у Елены проявления материнских чувств.

"Маму и не знает никто", "Мама везде дышит ровно по отношению к мальчику", "Дышит ровно, скорее всего, потому, что это сын Стефании, так говорят", "А нос чей у ребёнка?" — спорят пользователи Сети в комментариях под постом.

До сих пор никто из четы Маликовых так и не высказался о слухах о происхождении Марка, что, в свою очередь, вызывает некоторое недоразумение.

Романы Стеши Маликовой

Стефания Маликова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steshamalikova

Стефания — завидная невеста в мире шоу-бизнеса, да ещё и с музыкальной родословной. Она из очень приличной семьи, которая никогда не была замечена в громких скандалах. Для неё и её родных репутация крайне важна. Дочь Маликова окончила факультет международной журналистики МГИМО, сейчас пробует себя в качестве дизайнера. Эффектная блондинка популярна в соцсетях, где у нее больше 600 000 подписчиков. О её первом долгом романе стало известно практически сразу. Избранником оказался Леонид Груздев, сын российского миллиардера и экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева. Стеша с Груздевым рассталась в 2018 году, когда и стало известно о пополнении в семействе Маликовых. Что и породило слухи.

Также Стефании приписывали роман с сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным. Звёздные отпрыски дружат с раннего детства, поэтому их часто видели вместе. В 2020 году Арсений женился, и они теперь редко проводят время в одной компании.

В 2020-м в Сети активно обсуждался роман Маликовой со звездой российского хоккея Кириллом Капризовым. Их заметили вместе на совместном отдыхе на Алтае. Правда, роман продлился недолго. Некогда форвард ЦСКА перебрался за океан, где выступает в НХЛ за "Миннесоту". Видимо, большое расстояние помешало их роману. Ни девушка, ни хоккеист так и не высказались о разрыве. Хотя после расставания с Груздевым Маликова писала открыто в своих личных соцсетях: "Первый шаг, как ни крути, должен делать он, иначе вы рискуете поменяться местами. Поверьте, я знаю, о чём говорю. А это максимально испортит начало отношений и приведёт к быстрому завершению".

Сейчас сердце милой блондинки, судя по всему, свободно. Она занимается собственным развитием и много времени проводит с братом, что и порождает различные сплетни.

А вы считаете Марка братом или сыном Стефании? 0 Брат, конечно. Стали бы они скрывать Сын, видно же, что он похож на её бывшего парня Мне всё равно, что творится в её жизни. Я не знаю даже, кто она такая

Авторы Кира Громова