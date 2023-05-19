Розовый Lamborghini и подруга-крестьянка: Почему налоговики заинтересовались миллионершей Настей Ивлеевой Налоговики выясняют, почему известная блогерша и телеведущая Анастасия Узенюк (Ивлеева), зарабатывающая сотни миллионов, внезапно переписала свою компанию на подругу детства. Какой бизнес есть у Ивлеевой и как она живёт? 18 мая, 23:40 Анастасия Ивлеева. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © VK / Настя Ивлеева

Чем блогерша привлекла ФНС

В телеграм-каналах появилась информация, что после "марафонщиц"-миллиардерш Блиновской и Лерчек налоговики занялись проверкой бизнеса остальных богатых и успешных блогеров. ФНС изучают историю работы рекламного агентства "Ивлеева продакшн" и якобы затребовали отчёты у 20 фирм, работавших с Ивлеевой, за последние несколько лет.

Сравнив контракты и выявив в них возможные несостыковки, налоговики смогут составить картину реальных заработков Ивлеевой, ведь официально "Ивлеева продакшн" приносит не так и много: за прошлый год фирма выручила 122 млн рублей, годом ранее — на 10 млн больше. Если перевести эту сумму в доллары, получится 1,5–1,6 миллиона. В этот же период журнал Forbes оценивал её состояние в 2,7 млн долларов.

Годовой доход фирмы, к которой появились претензии у ФНС, составил более 122 млн рублей. Фото © spark-interfax.ru

В последнее время Ивлеева много снимается в рекламе. Например, в компании с актёром Дмитрием Нагиевым в роликах одного известного оператора связи. По некоторым данным, только Нагиев получает за участие в рекламных компаниях около 25 млн рублей. Возможно, у Ивлеевой такие же гонорары.

В защиту блогерши уже выступила сотрудничающая с ней юрист Анастасия Красникова. Женщина заявила, что работа велась "законно и прозрачно", а рекламу в социальных сетях по одному из трёх крупных клиентов маркировали в соответствии с законом "О маркировке рекламы".

Интересно, что в апреле этого года, после того как случилось громкое дело блогерши Лерчек, а следом и Елены Блиновской, блогерша внезапно вышла из учредителей "Ивлеева продакшн" — её место заняла подруга детства, уроженка деревни Разметелёво Ленинградской области Анна Самакова. До этого — с марта 2021 года — подруга Ивлеевой официально числилась генеральным директором бизнеса, поэтому теоретически может разделить с ней ответственность в случае, если ФНС нарушения всё же найдёт.

Настя Ивлеева и её подруга детства Анна Самакова, ставшая владелицей фирмы "Ивлеева продакшн". Фото © VK / Анна Самакова

Какой бизнес есть у Ивлеевой

Кстати, это не первое проблемное предприятие блогерши — самостоятельное бизнес-плавание у неё исторически получается не очень. Несколько лет назад "Настюшка-опасность" открыла группу компаний под общим названием "Капельница". Предполагалось, что она сумеет раскрутить сеть ресторанов, но в итоге одна из двух фирм группы уже ликвидирована, а вторая сейчас проходит процедуру банкротства.

Похоже, определённые выводы из этой неудачи Ивлеева сделала. Следующую ресторанную фирму под названием "Блеск" она открыла в декабре прошлого года совместно с опытным ресторатором из Казахстана — Александром Пичугиным. Причём в этом бизнесе ей принадлежит всего 20%. Скорее всего, для успешной раскрутки Пичугину нужна была всего лишь громкая фамилия, и Настя оказалась в нужном месте в нужное время.

У Ивлеевой есть ещё один очень успешный бизнес, построенный по тому же принципу партнёрства со специалистами своего дела, — фирма по производству снеков "Коленки пчелы".

Её она открыла вместе с известными топ-менеджерами "Проктер энд Гэмбл", "Данон Россия" и торговых сетей "Дикси" и "Пятёрочка" Виталиусом Паулюсом и Алексеем Клочковым. Однако здесь Ивлеевой принадлежит уже контрольный пакет предприятия — 45%. Удачно подобранные компаньоны быстро вывели новоиспечённый бизнес в плюс, и за 2022 год фирма заработала без малого 450 млн рублей.

Партнёры Анастасии Ивлеевой по бизнесу Виталиус Паулюс и Алексей Клочков. Фото © sostav.ru, Фото © YouTube / Центросоюз России

Помимо этого Настя выступает и как индивидуальный предприниматель, со сферой деятельности практически полностью совпадающей с деятельностью рекламного агентства "Ивлеева продакшн". И похоже, налоговикам придётся разбираться и с доходами ИП — известно, что блогерша брала за рекламу в своих блогах до 1,2 млн рублей, а короткие сториз обходились заказчикам в 700 тысяч.

Что известно про блогершу

32-летняя Настя Ивлеева родилась в деревне Разметелёво Ленинградской области и прошла путь настоящей Золушки: в молодости подрабатывала маникюром, трудилась хостес в развлекательных заведениях и планировала стать массажисткой. В 2015 году она отправилась покорять Москву, где посещала курсы телеведущих в школе "Останкино" и на пару с подругой снимала квартиру на городской окраине.

Популярность к ней пришла в 2016 году после поста в "Инстаграме", где Анастасия сыграла девушку, безуспешно ожидающую своего молодого человека в кафе. Видео завирусило, и к ней пошли подписчики. За аудиторией к Ивлеевой потянулись и рекламодатели. Затем она получила предложение стать ведущей одной из развлекательных телепередач о путешествиях. Сейчас суммарная аудитория только её двух страниц в Instagram* составляет 26 млн человек.

Анастасия Ивлеева и её "ламба". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _agentgirl_

В 2019 году Ивлеева вышла замуж за популярного рэпера Элджея и взяла фамилию Узенюк, однако пара распалась уже спустя два года. Летом 2021 года шоумены объявили о разводе. С тех пор у себя в аккаунтах женщина иногда публикует совместные с бывшим мужем фотографии и короткие видео, заставляя публику судачить о возможном воссоединении семьи.

На что Ивлеева тратит деньги

Заработанные миллионы девушка тратит на яркие вечеринки: в августе 2019 года она отметила 17 миллионов подписчиков в своём Instagram шикарным салютом у "Москвы-Сити", а в 2020 году в годовщину свадьбы стреляла из автомата Калашникова. Но по-настоящему королевского размаха достигла костюмированная вечеринка по случаю 30-летия инстаграм-дивы, стиль которой она сама же определила как "кибербарокко". На пати съехался весь столичный бомонд, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачёву и Максима Галкина**. По всей стране в честь юбилярши гремели салюты. Как призналась сама Ивлеева, мероприятие ей обошлось в 16 миллионов рублей, при этом тратились только собственные средства.

Вторая страсть Ивлеевой — автомобили. Сначала в её автопарке появился седан Infinity Q60. Блогерша явно не дружит с правилами: только на этой машине она наездила 36 штрафов и попала в ДТП — на парковке разбила другую машину. К слову, в сентябре 2019 года, примерно в то же время, когда Настя вышла замуж за Элджея, Infinity сняли с регистрации в связи со списанием в утиль. Возможно, машину разбили и восстановить её уже было невозможно.

Анастасия Ивлеева любит погонять, нарушая все правила ГИБДД. Столичные гаишники регулярно выписывают ей штрафы и даже периодически забирают её машины на штрафплощадку. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _agentgirl_

Летом 2019 года Ивлеева купила новый американский масл-кар Chevrolet Camaro. На нём она набрала 20 штрафов на более чем 14 тысяч рублей. Большая часть — за превышение скорости. Кроме того, девушка исполнила давнюю мечту и купила на свои деньги суперкар Lamborghini Aventador стоимостью около 25 млн рублей. Машина уже попадала в светские хроники после того, как однажды её увезли на штрафстоянку за превышение скорости. Злой по повадкам Lamborghini принёс Ивлеевой ещё 200 штрафов. Ранее суперкар был тёмно-серый, но теперь выкрашен в ярко-розовый цвет. Ещё в семейном автопарке был Mercedes-Benz G-класса в исполнении AMG стоимостью 20 млн рублей.

* Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией. **Внесён в реестр иностранных агентов.

Справедливо ли, что блогеры не производят ничего полезного и зарабатывают миллиарды из воздуха? 0 Нет, со сверхдоходов пусть платят сверхналоги Это новая реальность, такие возможности теперь даёт Интернет Пусть налоговая и силовики тщательно проверят происхождение доходов

Авторы Евгений Кузнецов