Почему проклинающий Россию журналист Зыгарь остался на Западе без денег Бывший главред телеканала "Дождь"* Михаил Зыгарь* перебрался в Берлин, где пытается заработать на антироссийских проектах. Однако в последнее время даже западные заказчики от него отвернулись — Зыгарь* теперь просит донаты. Как живёт беглый журналист? 40443 40443 Журналист Михаил Зыгарь*. Коллаж © Getty Images / Bryan Thomas, © Shutterstock

Известный бывший российский журналист, последовательный русофоб и ожидаемо иноагент Михаил Зыгарь запустил очередной антироссийский проект про "великих русских злодеев". В длинном ряду кровавых тиранов (разумеется, всех русских императоров и руководства СССР) оказался и великий русский полководец генералиссимус Александр Суворов, оказавший огромное влияние на развитие мировой военной науки, к которому с большим уважением относились и до сих пор относятся даже враги России.

В нарочито коряво нарисованном мультике, озвученном сбежавшей из России предательницей Чулпан Хаматовой (ходят слухи, в Прибалтике, где она обосновалась, бывшая актриса едва сводит концы с концами и ищет любую возможность подзаработать), Суворов предстаёт кровавым тираном, утопившим Европу в крови, солдаты "генерала Армагеддона" (так в ролике называют полководца авторы опуса) поднимают на штыки европейских младенцев и жгут мирные города.

Русская армия представлена Зыгарем в виде чудовища с головами Суворова, сжигающими мирные города вместе с их жителями. © YouTube / ЗЫГАРЬ

Судя по всему, его антироссийский контент уже не так интересен западным спонсорам. Недавно Зыгарь* выложил в соцсетях ролик, в котором признался, что намерен запустить на "Ютубе" собственный канал, поэтому просил финансовую помощь у потенциальных подписчиков.

Что известно о Михаиле Зыгаре

Михаил Зыгарь* родился в 1981 году в Анголе в семье советского офицера спецслужб. С детства демонстрировал недюжинные интеллектуальные способности. В юности стал победителем популярной в своё время телеигры "Умницы и умники", благодаря чему без экзаменов поступил на факультет журналистики МГИМО. Карьера Михаила Зыгаря развивалась стремительно. Уже на младших курсах его взяли на работу в издательский дом "Коммерсант". В десятых годах он стал главредом "Дождя"*.

Зыгарь* много лет в качестве корреспондента катался по миру, освещал войны в Ираке, Ливане, Судане, Сирии, Палестине, революции на Украине и в Киргизии, расстрел в Андижане, волнения в Эстонии после переноса "Бронзового солдата", беспорядки в Сербии и Косове.

В последние годы у журналиста изменилось отношение к России. На родине Зыгарь* стал участвовать в антироссийских мероприятиях, писал "разоблачительные" книжки, снимал такие же документальные фильмы. За это он удостоился высоких оценок от таких видных деятелей публицистики и литературы, как Светлана Алексиевич, Станислав Белковский и Борис Акунин*.

На фото Михаил Зыгарь* в компании Алексея Навального, Ксении Собчак, Натальи Синдеевой* и Анатолия Чубайса. Фото © Дождь / Алексей Абанин

Всё это время в Москве Зыгаря часто видели в компаниях с иностранными дипломатами, общественными и политическими деятелями. Скандалом в СМИ обернулись попавшие в Сеть фотографии журналиста, отмечавшего свой день рождения в резиденции австралийского посла Петера Теша. Тогда писали, что шикарную виллу под свой личный праздник Зыгарь* получил бесплатно. Якобы по причине того, что мужчины поддерживают дружеские отношения и иностранец лоббирует продвижение Зыгаря как политика, журналиста и писателя на Западе.

Личная жизнь журналиста

Узами брака Зыгарь* себя связал ещё в 2009 году в Нью-Йорке, его избранницей стала коллега по цеху — российская журналистка Майя Стравинская. Годом позже у пары родилась дочь, которая до сих пор является единственным ребёнком в семье. А в 2018 году без всяких публичных комментариев супруги расстались.

С тех пор Зыгаря видят с российским актёром Жан-Мишелем Щербаком, родившимся в интернациональной семье уроженки Узбекистана и гвинейца в 1992 году. В 2015 году он выучился на продюсера в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, в 2019 году поступил в Moscow Film School.

Жан-Мишель Щербак и Михаил Зыгарь*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iam_jeanmichel / tagged

Помимо съёмок в рекламе молодой человек зарабатывал журналистикой, продюсировал одно из популярных телевизионных шоу, снялся в нескольких российских художественных фильмах и сериалах. Работал и в "Мобильном художественном театре" Михаила Зыгаря. Похоже, там мужчины и познакомились. Все последние годы парень транслировал своим подписчикам проукраинские и антироссийские настроения, вешал украинский флаг себе на аватарки, выступал против СВО и публиковал рекламу украинских волонтёров, собиравших деньги на нужды украинской армии.

Осенью прошлого года в своих соцсетях оба сообщили, что связали себя узами брака в Португалии и теперь живут как семья. Свои страницы мужчины заполнили многочисленными недвусмысленными совместными фотографиями.

Где сейчас Михаил Зыгарь*

Михаил Зыгарь* осел в Берлине. Осенью прошлого года он учредил там компанию Zygaro GmbH с уставным капиталом в 25 тыс. евро. Офис находится в жилом доме на Зезенхаймерштрассе, 7. Скорее всего, Зыгарь* живёт там. Покупателям один квадрат такой недвижимости обойдётся в пять тысяч евро, квартира — до полумиллиона.

Дом, где может жить в Берлине Зыгарь*. Фото © Atlas.immobilienscout24

До своего отъезда из России Михаил Зыгарь* жил на территории так называемой Старой Москвы. Судя по различным базам, у него сразу три квартиры в престижном Басманном районе. И все в пешей доступности друг от друга. К слову, вместе с российским журналистом по всем трём адресам проживал и Жан-Мишель Щербак.

Студия, где он прописан по паспорту, расположена в дореволюционном отреставрированном доме в тихом и уютном Подсосенском переулке. Здание фактурное: украшенный керамической плиткой и болотного цвета линиями фасад выполнен в стиле модерн с элементами готики, башенки увенчаны шпилями. Эту недвижимость Зыгаря* можно продать на вторичке за 30–35 млн рублей, а сдать — за 100 тыс. в месяц.

Исторический дом в Подсосенском переулке, куда Зыгарю* приходит корреспонденция. Фото © 2gis

Ещё Михаил Зыгарь* долго жил в хоромах на 140 квадратов в доходном доме купца Силуанова (Лялин переулок). Это эклектичное здание ни с чем не спутать: богатый лепной декор, две крупные женские маски на фасаде, эллиптические кованые балконы, шишкообразный купол со слуховыми окнами, полукруглый угловой эркер с башенкой, Цена актива — до 70 млн рублей, сдача его в аренду будет приносить около 300 тыс. ежемесячно.

Доходный дом купца Силуанова в Лялином переулке, где жил Зыгарь*. Фото © 2gis

Корреспонденция приходила Михаилу Зыгарю* на улицу Покровку в двухкомнатную квартиру жилого комплекса кооператива "Военный строитель". Это шедевр конструктивизма, построенный в двадцатых годах прошлого века для расселения командиров Красной армии. Здесь же находились редакции газет "Красная звезда" и "Военная подготовка". Стоимость двушки, в которой жил Зыгарь*, — свыше 30 млн рублей. Сдать её можно за сумму до 70 тысяч.

ЖК кооператива "Военный строитель", где Зыгарь* занимал двушку. Фото © Wikipedia / Ludvig14

Бизнес и семья Михаила Зыгаря*

Про родителей Зыгаря известно мало. Мать якобы была библиотекарем, отец — военный. Галина Ивановна работала в Московском государственном открытом университете, сейчас живёт на окраине Москвы, в Бибиреве. Виктор Михайлович в семидесятых годах окончил Высшую школу КГБ, он прописан на Варшавском шоссе.

Несмотря на своё бегство из России, Михаил Зыгарь* продолжает владеть бизнесом на родине. На него оформлена 100%-ная доля в креативной студии "Свободная Россия". Именно эта компания производила прославивший Зыгаря* псевдоисторический антирусский контент. Долгое время ежегодные доходы там составляли 50–60 млн рублей, но после начала СВО упали в восемь раз. В настоящий момент юрлицо самораспускается по инициативе гендиректора, некоей Ирины Ивановой. Как выяснил Лайф, она старшая сестра и бессменный бухгалтер журналиста. Как и её брат, Иванова поддерживает Украину: на её профиле в соцсетях красуется жовто-блакитный флаг. Свою дочь — племянницу Зыгаря* — Ирина Иванова воспитала "по западной моде". Девочка любит символику ЛГБТ и эпатажно одевается.





Ещё одну московскую фирму — киностудию "Вейк ап продакшн" — Михаил Зыгарь* контролирует на равных паях с дагестанским блогером Махачем Абдулаевым. Это проблемный бизнес: адрес указан недостоверный, а бухгалтерская отчётность не сдаётся. В итоге регистрирующий орган начал ликвидировать юрлицо.

Также Зыгарю* принадлежит 14% уставного капитала мордовского издательства "Тенес". Оно было учреждено совсем недавно, в декабре прошлого года. Среди совладельцев сплошь иноагенты: кинокритик Антон Долин*, журналисты Любовь Барабашова*, Вероника Куцылло*, Наталья Телегина*, Иван Жадаев* и Ирек Биккинин*.

На Михаила Зыгаря* регулярно подают в суд. В 2013 году — из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование у сотрудников ГИБДД, в 2015-м — из-за того, что нарушил закон о СМИ, в 2019-м — из-за того, что не платил за коммуналку, в 2020-м — из-за того, что выехал на трамвайные пути встречного направления. Сам в роли истца Зыгарь* был лишь однажды, когда подал на развод с Маей Стравинской, матерью его несовершеннолетней дочки.

Михаил Зыгарь*, Майя Стравинская и их дочь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zygaro

* Признан иноагентом.

Михаил Зыгарь* во время интервью. Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев На что надеется сбежавший на Запад Михаил Зыгарь*? 0 На то, что он заработает на антироссийских проектах На то, что он станет лидером оппозиции Я не слежу за судьбой какого-то Зыгаря